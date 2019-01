Brittiska parlamentariker vill skjuta på Brexit

Storbritanniens utträde ur EU rycker närmare. Den 29 mars infaller Brexit. Om det då inte finns en överenskommelse som är godkänd av såväl parlamentet i London som EU-parlamentet kraschar Storbritannien ut i det som kallas hård Brexit.

I brittiska parlamentet pågår nu febrila försök bland EU-anhängarna att stoppa den utvecklingen. I stället vill de försöka skjuta upp Brexitdagen. Dessa parlamentariker väntas på måndag presentera sina alternativ.

– Vi står inför en nationell kris och det finns många ledamöter i underhuset vars första prioritet är att se till att vi inte lämnar utan ett avtal, säger Hilary Benn, Labourpoltiker och ordförande i parlamentets Brexitutskott, till BBC.

I gruppen ingår även flera konservativa politiker. Tidigare utbildningsministern Nicky Morgan säger till tv-kanalen Sky att finns det inget avtal på plats den 29 mars stödjer hon förslaget att skjuta på Brexit.

Premiärminister Theresa May ska på måndag presentera sin plan b för underhuset. Plan A, Brexitavtalet som regeringen slöt med EU:s stats- och regeringschefer i november, förkastades nyligen med stor marginal i en historisk omröstning i parlamentet.

Ledamöterna som vill stoppa en hård Brexit kommer att lämna sina förslag som tillägg till Theresa Mays plan. De olika alternativen ska underhuset sedan rösta om den 29 januari.

Flera EU-ledare har sagt sig vara villiga att skjuta på Brexit, med tillägget att initiativet måste komma från Storbritannien och att landet måste visa upp en trovärdig strategi som motiverar förlängningen.

Theresa May har bjudit in oppositionspartierna till samtal för att försöka nå en kompromiss som parlamentet kan acceptera. Labourledaren Jeremy Corbyn har dock vägrat att träffa Theresa May så länge som hotet om hård Brexit ligger kvar.

På söndagen höll Theresa May en telefonkonferens med sina ministrar, enligt brittiska medier. En av få regeringsmedlemmar som uttalade sig offentligt under helgen var handelsministern och Brexitanhängaren Liam Fox.

Till BBC sade han:

– Du har en befolkning som vill lämna och ett parlament som vill stanna. Parlamentet har ingen rätt att kidnappa Brexitprocessen.

