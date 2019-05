Bryssel befarar Boris Johnson

Ett oräkneligt antal gånger har företrädarna för 27 av EU:s medlemsstater envist upprepat för britterna: utträdesavtalet går inte att förhandla om!

Trots det fortsätter brittiska politiker att lova att de minsann ska åka till Bryssel och förhandla om avtalet som Theresa Mays regering slöt i november förra året.

Utträdesavtalet reglerar hur skilsmässan mellan EU och Storbritannien ska gå till och är juridiskt bindande. Att börja ändra i det skulle vara som att öppna Pandoras ask, säger flera diplomater. Då skulle olika medlemsstater försöka få in skrivningar som gynnar just dem, till exempel Spanien rörande Gibraltar.

EU:s chefsförhandlare i Brexitfrågan, Michel Barnier. Foto: Magnus Hallgren

Läs mer: Lågt valdeltagande i brittiska EU-valet

Men det hindrar alltså inte brittiska politiker från att försöka ta poänger på hemmaplan. Boris Johnson är en av dem som hela tiden argumenterar för Brexit utifrån sin tolkning av vad britterna vill ha, inte vad som är möjligt att få.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1130905094382325760

EU-sidan, med Brexitförhandlaren Michel Barnier i spetsen, har haft otaliga duster med de olika Brexitministrarna som Theresa May sänt till Bryssel. Däremot har EU haft goda kontakter med hennes högsta tjänstemän, som EU anser förstått problematiken och varit villiga att försöka hitta en gemensam väg framåt.

Foto: Mickan Palmqvist/TT

När Theresa May avgår är sannolikheten stor att även dessa tjänstemän försvinner. Angele Merkels administration meddelade på torsdagen att nästa EU-toppmöte på tisdag kommer att handla om Mays avgång och vilka konsekvenser det får för Brexit.

EU27 befarar att man återigen ska hamna i en sits där man måste förklara för färska brittiska sakkunniga hela komplexiteten runt Brexit.

Det EU27 allra minst vill ha är en Boris Johnson, eller annan brexitör, som inte är villig till att hitta en kompromiss, utan snarare en ursäkt för att kunna skylla på EU för att Storbritannien kraschar ut ur unionen utan avtal.

Läs mer: Boris Johnson favorit att ta över efter May

För EU har hela tiden varit redo att diskutera och förändra i den del av Brexitavtalet som rör de framtida relationerna. Egentligen den del som borde vara allra vikigast för båda parter.

Läs mer: Theresa May avgår som partiledare

Pia Gripenberg: Theresa Mays lyckligaste dag på posten var hennes allra första i juli 2016