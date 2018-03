Byar evakueras när cyklonen Elikiam drar mot land

Elikiam växte under fredagen i styrka utanför Madagaskars nordostligaste kust. Detta samtidigt som cyklonen breder ut sig över ett område lika stort som hela öriket.

Under torsdagen mättes medelvinden upp till 22 meter per sekund och med byar på upp till 30 meter per sekund. Boende i flera städer som ligger nära vattnet har lämnat sina hem då nivåerna ökat under det senaste dygnet.

Men myndigheterna varnar nu för vindstyrkor som kan nå 47 meter per sekund under fredagen.

På fredagen evakuerades 800 invånare från ön Sambava, uppger chefen för den nationella katastrofmyndigheten brigadgeneral Charles Rambolarison för tidningen l’Express i Madagaskar.

Samtliga invånare i den nordostliga Savaregionen har uppmanats att stanna inne.