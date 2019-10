Cancersjuka Haida tvingades lämna sitt hem när Turkiets offensiv inleddes

De vita UNHCR-tälten i den kurdiska staden Bardarash i Irak står på lera och torr, död växtlighet. Det är ovanligt varmt för årstiden, 34 grader, och det är ont om skugga att söka sig till.

Inne i tälten är det kvavt. Shaireen Sabbagh sitter på en av familjens två madrasser tillsammans med sin mamma, sin syster och sina två små söner. Den äldsta av dem tittar på oss med allvarliga ögon.

– Han älskar sin skola. Vi bor precis bredvid den och när de bombade den förstod jag att vi måste ge oss av. Han går i första klass och han frågar mig hela tiden när vi ska åka hem, när han ska få gå till skolan igen. Jag kan inte säga till honom att hans framtid är förstörd, säger Shaireen Sabbagh.

Shaireen Sabbag bestämde sig för att fly från Qamishli i Syrien efter att hennes sons skola bombades av Turkiet. Foto: Emma Bouvin

Hennes mamma är sjuk i cancer, det är den främsta anledningen till att Shaireen bestämde sig för att fly. Egentligen ville hon inte ge upp. Familjen är från Qamishli, den autonoma regionen Rojavas huvudort. Striderna har varit intensiva i staden.

– Jag är inte beredd att lämna över Qamishli till någon annan. Det är mitt hem. Jag vill åka tillbaka, helst i morgon, men det går inte nu, inte med mamma, inte med barnen. Mina barn var så rädda, de försökte ta skydd varje gång de hörde minsta lilla ljud. Nu vaknar de hela tiden av mardrömmar, säger Shaireen Sabbagh.

Hon har en tröja på sig med texten ”Something unexpectedly awesome will happen for you today”. Jag frågar om hon förstår texten. Shaireen Sabbagh skrattar.

– Nej, det visste jag inte. Men jag är alltid optimistisk. Vad som än händer. Jag kan vara ledsen, men jag försöker uttrycka mina känslor och inte hålla det inom mig. Jag är kurd, det betyder att jag aldrig ger upp och då kommer bra saker att hända.

Kurderna i Syrien stoppade IS-hotet, vi betalade med vårt blod och vårt folk. Jag hoppas att världen tänker betala tillbaka.

Hon vill att världen ska få veta vad som händer i hennes hemstad, förklarar hon. Eldupphöret ger hon inte mycket för, inte USA heller, men hon har inte helt tappat hoppet om att internationella samfund ska agera.

– Kurderna i Syrien stoppade IS-hotet, vi betalade med vårt blod och vårt folk. Jag hoppas att världen tänker betala tillbaka, säger Shaireen Sabbagh.

Lägret Bardarash i irakiska Kurdistan, 15 mil från den syriska gränsen, har stått tomt och oanvänt i några år, men nu fylls FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s tält åter med flyktingar.

Matkö i lägret. Foto: Paul Hansen

Hundratusentals människor, främst kurder, har drivits på flykt sedan Turkiet inledde sin offensiv i norra Syrien den 9 oktober, efter att USA bestämt sig för att dra tillbaka sina styrkor i området.

Än så länge har ett par tusen av dem tagit sig över gränsen till irakiska Kurdistan och på fredagen fanns runt 1.500 i Bardarash. Gränsen mellan länderna är officiellt sett fortfarande öppen, men vägarna som leder dit är hårt kontrollerade och alla tillåts inte passera. De som har lyckats ta sig till Bardarash har i stor utsträckning tagit hjälp av människosmugglare.

På torsdagen rapporterade USA:s president Donald Trump stolt att en ”överenskommelse om vapenvila” hade nåtts med Turkiet. Turkiet kallade det snarare för en ”paus”, men bekräftade ett fem dagar långt eldupphör, för att de kurdiska styrkorna skulle hinna utrymma den 32 kilometer djupa ”säkerhetszon” som Turkiet vill upprätta, från floden Eufrat till Syriens gräns mot Irak.

Ledaren för kurdledda SDF meddelade under torsdagskvällen att SDF accepterar en vapenvila, men enbart i området mellan Tal Abyad och Ras al-Ain – inte någon annanstans i norra Syrien.

Ghada Abdalwhab, 20. Foto: Paul Hansen

Ghada Abdalwhab, 20,står och köar för att registrera sig på Bardarash. Hon ser inte vapenvilan som en ljusning.

– Ingen kan göra något för oss längre. När USA var på plats kände vi oss trygga. Då kunde vi slåss mot IS och mot den syriska regimen. Vi var så lyckliga. Nu vet vi inte vad som kommer att hända med oss, säger hon.

Hon flydde tillsammans med sin bror och hans fru, från staden al-Hassaka, som ligger i närheten av ett IS-fångläger.

– IS-fångarna började fly och därför kunde jag inte stanna kvar. Mina föräldrar är kvar, de orkar inte fly mera säger de, men inga unga kvinnor är säkra där längre. Du har kanske hört vad IS har gjort med kvinnor?

Muhammed Khalil kramar om sin dotter Khadija Mohamed och barnbarnet Zeinab, 3. Det är första gången han ser sitt barnbarn, familjen har varit separerad i fem år. Foto: Paul Hansen

Bland de personer DN träffar i Bardarash är det ingen som ser nyheten om vapenvila som positiv.

– Vi tror inte på det. Våra grannars hus hemma träffades av tre raketer i går, efter att överenskommelsen var klar. Alla våra barn är sjuka efter bomberna, de är helt förtvivlade, säger en äldre kvinna i kön till registreringen.

Hon heter Assisa Hamoud och är 65 år. Hon är från en liten by bara ett stenkast från gränsen till Turkiet.

– Det fanns bara civila där, inga SDF-soldater. Ändå bombade de oss. Min närmaste grannes son dödades. Han var fem år gammal och sköts i huvudet av en krypskytt, säger hon och torkar bort tårar ur ögonen.

Jag jobbade med flyktingar, nu är jag själv en flykting.

26-åriga Hussein, som inte vill uppge sitt efternamn, har i åtta år arbetat med flyktingar i norra Syrien. Han är analytiker för en välgörenhetsorganisation.

– Jag skulle säga att det här handlar om att Turkiet vill se en demografisk förändring på andra sidan om deras gräns. Vi är inget hot mot dem, vi är där för att hålla området säkert, säger han.

– Jag jobbade med flyktingar, nu är jag själv en flykting. Om världen inte ser kurderna, eller inte hör oss för att den håller för öronen, då kommer det att bli en katastrof.

En lokal hjälporganisation kommer med mat till de alltfler behövande. Foto: Paul Hansen

På en av lägretssmå gator stannar en liten lastbil med öppet flak. När människorna ombord går av kommer en grupp kvinnor springande mot dem. De skriker, jublar, kastar sig i de nyanländas armar. Gråter så de skakar samtidigt som de klamrar sig fast vid varandra.

De är en familj. Som inte har träffats på fem år.

– Vi är från Afrin, men fick fly därifrån till Grie Spi. Min farbror har aldrig träffat sin sondotter, säger Mariam Ramadan och pekar mot en äldre man som lyfter upp en liten flicka.

Han kysser henne innerligt på kinden, kramar henne hårt. Flickan skriker desperat, förstår inte alls att den här okända mannen är hennes farfar.

Muhammed har inte sett sin älskade mormor Zalokh Sabrepå fem år. Han ser henne på långt håll och kommer rusande nerför grusvägen i Baradash flyktingläger. Foto: Paul Hansen

Nioåriga Muhammad kommer springande i rasande fart ner för backen. Han sträcker ut armarna och fångas upp av sin mormor som han inte har träffat sedan han var fyra år. Han är ett enda stort leende.

– Vi såg bomberna falla. Det kom väldigt nära oss så vi bestämde oss för att fly, säger Mariam Ramadan.

Jag vet inte vem som är min vän och vem som är min fiende längre.

Hon är glad att återse stora delar av sin familj, som bor här i irakiska Kurdistan och har kommit för att hälsa på dem i lägret. Men i övrigt är hon inte glad.

– YPG-soldater grep min man när vi passerade gränsen i går. Jag har inte hört något från honom sedan dess. Vi hade ett bra liv innan vi var tvungna att fly från Afrin. Och nu är vi på flykt igen.

På fredagen har1.434 personer, 329 familjer, anlänt till Bardarash. Till kvällen väntas runt 800 personer till. Redan nu är köerna till matutdelningen – ris och bönor – långa.

Det kommer hela tiden nya till lägret som får köa för att registrera sig. Foto: Paul Hansen

Redan på fredagen rapporterade flera internationella medier om att vapenvilan hade brutits från turkiskt håll i bland annat Ras al-Ain.

– SDF håller fast vid uppgörelsen om eld upphör, men från i går kväll och även i morse har vi sett beskjutning i Ras al-Ain från den turkiska militären och dess allierade, mot SDF och civila kurdiska mål, främst mot sjukhuset i Ras al-Ain i morse, säger SDF:s presskontakt Merivan Qamishlo till CNN.

Turkiets president Erdogan avfärdar uppgifterna som ”desinformation”.

23-åriga Neshmin Shaker kan inte sluta gråta. Hon vill bara åka hem igen, eller åtminstone få lämna Bardarash och åka till sin bror som bor i Erbil. Hon är nästan färdig med sina studier och var redo att börja sitt vuxenliv när stora grupper av soldater intog hennes stad.

– Nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag vet inte vem som är min vän och vem som är min fiende längre, säger hon.

Läs mer:

Michael Winiarski: Trump ger Erdogan allt han ville ha

Ingmar Nevéus: Jubel i Moskva över Rysslands stärkta position

Vem slåss egentligen mot vem i Syrien?