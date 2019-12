Chantale – från offer till överlevare

Före: Goma, den sjuttonde november 2018.

Chantale går ett ärende i hembyn Walikale. På vägen möter hon fyra beväpnade män som misshandlar och våldtar henne. Sedan kastar de henne utför ett stup. En förbipasserande soldat hör skriken och skyndar dit.

– De bar mig på en bår till det lokala sjukhuset och sen fick jag hjälp av Hope in Action som tog mig till Kyeshero sjukhuset i Goma. Där fick jag medicinsk hjälp och terapi.

Goma, 27 november 2018. I en sal på Kyeshero-sjukhuset ligger svårt skadade Chantale Mutsihira Kwabo. Våldtäktsmännen går fria. Maria Bard, Kongoexpert, ser rättsosäkerheten som ett stort hinder. ”Ett helt grundläggande problem är just straffriheten i dessa frågor. Det gör att det sexuella våldet fortsätter, säger hon.” Foto: Paul Hansen

Chantale Mutsihira Kwabo är inlagd på Kyesherosjukhuset med hela överkroppen i gips. Hon är ett av de 73 offer som utsätts för sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo. Varje dag.

Efter: Goma, den 1 oktober 2019.

Goma, den 1 oktober 2019. Chantale i samma sjuksal som för ett år sedan. Det har blivit många återbesök men livet har börjat igen. ”Nu kan jag göra vad jag vill i mitt liv, utan sorgen som jag hade förut.” Nu drömmer Chantale om att börja arbeta som lärare igen. Foto: Paul Hansen

Golvet är av hård packad lera, längs en vägg står fyra dunkar, några plastbyttor och plåtkastruller. Snart kommer barnen hem och i dag ska det bli ugali och kassava till middag. Majsgröt och rotfrukt. Chantale lagar mat och sjunger psalmer. Hon är aktiv i kyrkokören och gudstron betyder mycket för henne. Favoritpsalmen är ”Na shuka chini” – ”Jag ödmjukar mig själv”.

Före våldtäkten arbetade Chantale själv som lärare och hon vill gärna återvända till yrket. Foto: Paul Hansen

Chantale är änka och försörjer fyra personer, de två egna barnen Pelagie, 15 år gammal, Mufariji som är 12 år och systerdottern Nathalie som är lika gammal. Chantales 18-åriga lillasyster Uwezo bor också med henne. Familjen bor torftigt, men det ligger bra, endast några hundra meter från sjukhuset där Chantale vårdades i många månader.

En givmild man har sett till att familjen bor gratis, bara några kvarter från Kyeshero sjukhuset där Chantale vårdades i många månader. Den lilla lägenheten är dock mer eller mindre en byggarbetsplats och när det börjar regna läcker det in överallt. Foto: Paul Hansen

Det tog ett drygt halvår innan Chantale kunde gå igen utan hjälp. Hon är tacksam för att hjälporganisationen Hope in Action, som stöds av svenska Läkarmissionen, hjälpte henne tillbaka till livet. När hon skrevs ut från sjukhuset fick hon en summa pengar så att barnen kunde börja skolan. Under sjukhusvistelsen fick hon lära sig att virka. I dag livnär hon sig på att sälja tvättlappar. Hon hinner göra tre per dag som hon säljer för en dollar styck.

Chantale Mutsihira Kwabo Foto: Paul Hansen

Drömmen är att ge barnen en ordentlig utbildning men hon har inte alltid pengar till skolavgifterna. Före våldtäkten arbetade Chantale själv som lärare och hon vill gärna återvända till yrket. Hon har sökt tre lärartjänster i Goma utan att lyckas. Till jobbet i Walikale kan hon aldrig återvända.

– Jag kan aldrig åka hem igen. Det finns ingen lag där. Våldtäktsmännen går helt fria och de våldtar fortfarande kvinnor. Jag vet vilka de är och de vet att jag vet det.

Familjen bor torftigt, men det ligger bra, endast några hundra meter från sjukhuset där Chantale vårdades i många månader. Foto: Paul Hansen

Devota Kashindi är Chantales terapeut. Liksom Denis Mukwege, som fick Nobels fredspris 2018, betonar hon hur viktigt det är att kvinnorna berättar om sitt trauma och att man inte läker om tystnaden inte bryts. Tystnaden dödar. Chantale håller med, även om hon länge var arg och ville hämnas. Terapin har fått henne att förstå att cykeln av ilska och bitterhet måste brytas, att de känslorna hindrar ett tillfrisknande.

Det tog Chantale åtta månaders terapi att bli stark nog att börja gå igen efter den grova misshandeln. I dag kan hon skratta åt sin gamla gåstol. Foto: Paul Hansen

– Nu mår jag bra. Att våldtas är inte att bli defekt som människa. Om jag skulle träffa våldtäktsmännen igen skulle jag säga att jag förlåter dem. Må de fortsätta sina liv utan att bekymra sig för mig. Nu känner jag mig som en människa igen. En människa som andra.