Amerikansk mediechef utreds efter anklagelser om sexuella trakasserier

Anklagelserna framkom i en granskning av The New Yorker, som publicerades under fredagen. De sex kvinnorna hade olika former av professionella kontakter med Moonves mellan 1985 och 2006, och hävdar bland annat att han tafsat på dem och tvingat till sig kyssar under affärsmöten.

Två kvinnor säger att Moonves fysiskt skrämde eller hotade dem att han kunde sabotera deras karriärer, och alla uppger att så blev fallet efter att de avvisat hans närmanden.

– Det som hände mig var sexuellt övergrepp, och sedan fick jag sparken för att jag inte gick med på det, säger en av kvinnorna till The New Yorker.

Moonves själv har tidigare engagerat sig i metoo-rörelsen, och var bland annat med och grundade en kommission mot sexuella trakasserier i arbetslivet. ”Jag tycker det är viktigt att ett företags kultur inte tillåter sådant här”, sade han under en konferens i november.

En sådan kultur finns dock på CBS, uppger flertalet anställda för The New Yorker, både under Leslie Moonves och hans företrädares ledning.

Så även vid ett av flaggskeppen, det aktade nyhetsmagasinet ”CBS 60 minutes”, där män som anklagats för sexuella ofredanden befordrats, samtidigt som företaget betalat för att hålla anklagelserna dolda.

– Den kommer uppifrån, den här kulturen av äldre män som har all makt medan du inte är någonting. Företaget hjälper till att dölja mycket dåligt beteende, säger en erfaren producent till The New Yorker.

68-årige Leslie Moonves har varit på CBS i över 20 år och tjänade förra året nära 70 miljoner dollar i sin roll som ordförande och vd. Han skriver själv i ett uttalande att CBS alltid har upprätthållit en respektfull kultur för alla anställda under hans tid vid företaget.

”Jag vet att det finns tillfällen, för decennier sedan, när jag kan ha gjort några kvinnor obekväma genom närmanden. Det var misstag, och jag ångrar dem djupt. Men jag har alltid förstått och respekterat att nej betyder nej, och har aldrig missbrukat min ställning för att hindra någons karriär”, skriver han i uttalandet.

I ett uttalande på fredagen skrev CBS att företagets styrelse ska se över anklagelserna och vidta åtgärder som om det behövs.

”Vi tar alla rapporter om olämpligt uppträdande på största allvar. Vi tycker dock inte att bilden av vårt företag som målas upp i The New Yorker representerar en organisation som gör sitt bästa för att behandla sina tiotusentals anställda med värdighet och respekt”, skriver de.