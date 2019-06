Chefen för amerikanska gränsskyddet avgår

Just nu: spara 50%

Sanders avgång som chef för Customs and Border Protection kommer under en tid då ett stort antal flyktingar och asylsökande försöker ta sig in i USA via gränsen mot Mexiko och kritiken mot förhållandena i de läger som barn till asylsökanden sätts i är som mest intensiv.

”Underskatta inte kraften i det ni gör när ni tar er an några av det här landets svåraste utmaningar”, skriver Sanders i ett mejl till sina medarbetare som citeras av CNN.