Chelsea Manning: Ingen går säker i dagens USA

Chelsea Manning började titta på tv-serien ”The handmaid’s tale” men slutade.

– Jag kunde inte fortsätta, säger hon.

I ”The handmaid’s tale” har en militärdiktatur gripit makten i USA och reducerat den kvinnliga befolkningen till avelsdjur.

Dissidenter dödas och dinglar på köttkrokar vid floden.

– Som transkvinna… det kommer för nära, säger hon. Det känns inte hypotetiskt, utan som något som händer i våra liv just nu.

Vi står på Liseberg, i trappan till bergochdalbanan Balder.

Visselblåsaren unnar sig en ledig lördagseftermiddag.

– Cool. I’m ready! säger Chelsea Manning och stegar mot tågvagnen.

Att hon känner igen sig i ”The handmaid’s tale” är kanske förståeligt.

Manning är underrättelseanalytikern som dömdes till 35 års fängelse för att ha läckt 750.000 dokument till Wikileaks i början av 2010.

Dagen efter att domen föll i augusti 2013 kom Chelsea Manning ut som kvinna.

Hon hette tidigare Bradley. Fakta.Chelsea Manning I februari 2010 läckte försvarsanalytikern Chelsea Manning, då känd som Bradley Manning, omkring 750.000 militärrapporter och diplomatiska telegram till sajten Wikileaks. Filmen ”Collateral murder”, som visar hur amerikanska militärer dödar ett dussin män i Irak, fick genomslag över hela världen. 2013 dömdes Manning till 35 år i fängelse och dagen efter domen fallit kom hon ut som kvinna. ”Mot bakgrund av hur jag känner, och har känt sedan barndomen, vill jag inleda hormonterapi så snart som möjligt”, skrev hon i ett uttalande. I januari 2017 förkortade Barack Obama hennes straff och hon släpptes fri den 17 maj 2017. Sedan dess har hon engagerat sig som vänsterradikal aktivist i rättighetsfrågor. I juni i år kampanjade hon för att bli senator i hemstaten Maryland men förlorade primärvalet. Chelsea Manning fyller 31 år den 17 december 2018.

Under nästan fem år vägrade militärfängelset att acceptera Mannings könskorrigering. Hon snaggades enligt arméns regelverk och tvingades bära kalsonger.

Transpersoner som vägras vård i fängelse riskerar ofta djupa depressioner.

Två gånger försökte Manning hänga sig.

Hon straffades då med perioder i isoleringscell, eftersom hon ansågs ha stört ordningen.

FN har likställt delar av hennes behandling med tortyr.

I januari 2017 förkortade Barack Obama hennes straff, under en av hans sista dagar i Vita huset. Hon kom ut i maj, drygt fyra månader senare. Donald Trump, den inkommande presidenten, beklagade beslutet och kallade Chelsea Manning för en ”otacksam FÖRRÄDARE”.

Söker man motpoler till Donald Trumps person är Chelsea Manning en god kandidat.

Hon förkroppsligar ”den andre” i dagens USA.

Om man inte är mycket förmögen är Amerika en väldigt farlig plats just nu.

När Trump förbjuder transpersoner i militären, när han ropar efter grövre polisvåld och vill återinföra tortyr som metod i jakten på terrorister, kan man se Chelsea Mannings kropp framför sig.

– Ingen går säker i dagens USA, säger hon. Det är sanningen. Om man inte är mycket förmögen är Amerika en väldigt farlig plats just nu.

I Gilead, i ”The handmaid’s tale”, får kvinnor inte läsa.

I juli 2015 belades Chelsea Manning med ett 21 dagar långt ”rekreationsförbud” i fängelset – inget gym-, biblioteks- eller utebesök – eftersom hon förvarade ”förbjudet läsmaterial” i cellen, som tidskriften Vanity Fairs utgåva med den tidi­gare idrottsstjärnan, transkvinnan Caitlyn Jenner, på omslaget, aktivisten Malala Yousafzais memoarer och senatens underättelserapport om tortyr.

Apropå ”The handmaid’s tale” säger Chelsea Manning att hon har noterat, ”när hon gjort research”, att många misogyna män i den amerikanska alternativhögern har bokhyllor fulla av ”dystopisk och postapokalyptisk litteratur”. ”The handmaid’s tale” bygger på en roman av Margaret Atwood från 1985.

– Ibland undrar jag om dessa berättelser fungerar som ritningar, säger hon. De är skrivna som varningar men används i rakt motsatt syfte. NSA är ju som en direkt avbild av ”1984”.

NSA är National Security Agency, den amerikanska säkerhetsmyndighet vars avlyssningsmetoder visselblåsaren Edward Snowden avtäckte våren 2013, i kölvattnet av Chelsea Mannings läckor.

– Och ”Handmaid’s tale” är ju verkligen som Incels, säger hon.

Incels är den manliga subkultur som hotar och mördar kvinnor ”eftersom deras manliga rättigheter kränks då kvinnorna vägrar stå i köket”, med Mannings ord.

– Vi kanske borde sluta skriva dystopiska romaner och i stället skriva ritningar för goda ting, för en ljusare framtid, säger hon.

I juni 2013 ställdes Chelsea Manning (då Bradley Manning) inför krigsrätt och dömdes till 35 år i fängelse. I maj 2017 lämnade hon fängelset efter att ha fått sitt straff förkortat av president Barack Obama, under en av hans sista dagar i Vita huset. Foto: AP

Chelsea Manning lämnade fängelset klockan två på morgonen den 17 maj 2017.

Hon klev ut i frihet, klippt i en rödlätt bobfrisyr, som gav henne en air av Bondbrud från 1960-talet.

Från sitt instagramkonto kisade hon rakt på betraktaren, självsäkert, lite upproriskt.

Den 20 maj, efter tre dygn i frihet, lade hon upp en bild av sig själv i svart klänning från designern Gabriella Hearst. Hon ligger på rygg i en blå rispuff på en mjuk grå heltäckningsmatta och spelar tv-spelet Forza.

Chelsea, hennes nya förnamn, var hennes gamla alias på datorspelet Sims.

Nu har hon levt i 15 månader som kvinna i den amerikanska offentligheten.

Hon mottas annorlunda än hon gjorde när hon uppfattades som man, säger hon.

– Jag tog ett kliv ned i fråga om privilegier, absolut. Det borde ju inte vara fallet. Jag är ju den jag är. Men en av de lustiga saker som man kan iaktta som transperson är de antaganden som folk gör om kvinnor, som ofta är löjeväckande.

Som på Micro center, en butikskedja hon ofta besöker för att införskaffa tekniktillbehör.

– Jag går in där och folk talar till mig som om jag inte vet något om datorer. Det låter löjligt men när jag går in i en butik så vet jag exakt vad jag vill och frågar efter exakt just det. Ändå ska de förklara saker för mig. I fängelset jobbade jag i en träverkstad i tre år. När jag går in i en verktygsbutik och tittar på verktyg följer snubbar efter mig och förklarar. Jag vet för fan vad jag håller på med. Det antas hela tiden att kvinnor inte kan något om teknik. Allt jag kan är teknik.

Tidigare under den här lördagen i Göteborg pratade jag med Chelsea Manning inför publik på musikfestivalen Way out west.

Redan innan vi gick upp på scenen sade Manning att hon skulle belöna sig med en tur på Liseberg efter avslutat dagsverke.

Hon älskar nöjesfält och blev lyrisk när hon upptäckte att hotellet som festivalen bokat in henne på ligger vägg i vägg med ett.

Jag uppfattades som något slags ensamvarg i fängelset, vilket är fullständigt bisarrt. Jag är ju en festprisse! Dessutom en adrenalinjunkie, som rusar mot all form av äventyr.

Nu har hon bytt om från kostym till svarta combatbyxor, med en rosa snusnäsduk löst knuten runt halsen. Hon ser ut som en revolutionär som gjort sig redo för en söndagsutflykt till koloni­lotten.

Chelsea Manning är vältränad, med en torso helt tom på underhudsfett.

I fängelset, säger hon, höll hon sig i form med gurun Shaun T:s träningsprogram ”Insanity”, en brutal kombination av konditions- och muskelövningar som inte kräver några redskap.

– Bara för att förtydliga, varnar hon mig. Det finns program som gör att man kommer i form om man inte är i form. Detta är inte ett sådant program. Man måste vara i form för att över huvud taget kunna göra ”Insanity”.

Manning dansade även zumba i fängelset, vilket inte stod med på vakternas lista över tänkbara överträdelser.

Efter en juridisk kamp – hennes advokat skrev att Manning riskerade att självkastrera sig – fick hon till sist vård i fängelset.

Ett par trosor. Sedan könshormoner. Tabletterna gör huden mjukare och kroppsbehåringen glesare. Men hon förlorade muskler på kuppen, säger hon.

– Det tar ett tag innan de börjar verka. Men så fort de slår in känner man: ahh, that good stuff.

Chelsea Manning söker skydd från hällregnet vid en biljettlucka på Liseberg. Foto: Tomas Ohlsson

Just när vi är redo att börja köa till Balder öppnar sig himlen över Göteborg.

Jag rusar i väg och köper regnjackor men Chelsea Manning blir hellre blöt än förnedrar sig i rosaprickig poncho.

– I’m gonna be badass, säger hon och låter trulig som ett barn som just vägrat galonisar på dagis.

Hon rusar upp för trätrappan och stampar ivrigt i sina Dr Martens.

När tåget sakta tuffar mot avgrunden sparkar hon med kängorna rakt ut i luften, som för att påminna sig om att hon är en fri kvinna i stan.

Hon tjuter lyckligt när vi tippar över kanten.

– Jag är väldigt extrovert, säger hon. Vilket jag tror gick förlorat i bilden av mig när jag satt i fängelse. Jag uppfattades som något slags ensamvarg, vilket är fullständigt bisarrt. Vad i helvete snackar ni om? Jag är ju en festprisse! Jag är dessutom en adrenalinjunkie, som rusar mot all form av äventyr.

Men Gasten, Lisebergs spökhus, ratar hon på stående fot. ”Det är dumt”, säger hon sårat. Hon vill direkt till Valkyria, den värsta av Lisebergs attraktioner. En enkel till Midgård i 105 kilometer i timmen.

– Du fortsätter prata om den värsta, säger hon. Du menar den bästa!

Det klaustrofobiska trapphus som leder till Valkyria ångar av fornnordiska rökeffekter. Det luktar som vid stängning på E-Types vikingakrog i Gamla stan.

Manning gillar läget.

Har varit med om värre.

Chelsea Manning talar under Way out west i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Chelsea Mannings livshistoria är så rik att det är lätt glömma att hon bara är inne på sitt 30:e år.

Som 23-åring läckte hon den mest omfattande samlingen av krigsrapporter och diplomatiska telegram i amerikansk historia.

Som 26-åring kom hon ut som en av USA:s mest kända transpersoner.

Sprängstoffet som Chelsea Manning kablade till Wikileaks ledde till sajtens internationella genombrott.

Klippet ”Collateral murder”, filmat från en amerikansk apachehelikopter, visar en amerikansk avrättning av ett dussin irakier på öppen gata i Bagdad, inklusive två anställda vid nyhetsbyrån Reuters.

Jargongen bland soldaterna i helikoptern och de tv-spelslika gatuexplosionerna förändrade med ens bilden av Irakkriget. Så här avsminkat hade ingen rapporterat tidigare.

Chelsea Manning inspirerade i sin tur Edward Snowden, vars läckor inifrån NSA skakade flera regeringar och väckte grundläggande frågor om vad som är legitim statlig avlyssning i mobil- och mejleran.

Journalisten Denver Nicks, som skrivit en bok om Chelsea Manning, säger till New York Times att hon förkroppsligar den informationsera som har exploderat i ansiktet på sig självt.

En mångbottnad handling, onekligen.

Den enas förrädare är den andras martyr.

Det fanns ingen jävla chans i världen att jag skulle ha vunnit senatsvalet, och det var heller inte poängen med att ställa upp.

Umgås man en eftermiddag med Chelsea Manning noterar man att hon reflekterar mycket över bilden av sig själv. Hon pratar om sina motsägelser och idiosynkrasier, som om hon fortfarande utforskar och prövar sin person.

En journalist i Vogue noterade att Manning talar högt och artikulerat, som för en osynlig sista bänkrad. Nu tycks hon vilja mjuka upp sin framtoning. Hon kramar mig första gången vi ses, men borstar sedan omedelbart av sin kavaj.

Politiskt har Manning slagit in på en väg av anarkistisk vänsterradikalism.

I våras kampanjade hon för att bli senator i Maryland, där hon bor. Hon gick till primärval på löftet att avskaffa Ice, invandrings- och gränspolisen, som hon hävdar förbereder en ”etnisk rensning” av USA. Hon likställer Ice med Gestapo, den tyska nazistpolisen. Hon vill avskaffa nationsgränser, stänga fängelser och strypa finansieringen av polisen.

Manning talar uppskattande om Bernie Sanders och illa om flera möjliga kvinnliga demokratiska presidentkandidater. Hon tycks förlåtande mot så kallade ”Berniebrorsor”, vita manliga internettroll som ägnade förra valrörelsen åt att attackera allt som luktade Hillary Clinton. Hon säger att det är viktigt att balansera identitetspolitiken med klassisk ekonomisk socialism. Om Bernie Sanders slopade sin sjaviga busschaufförslook skulle han ta hem Vita huset, säger hon.

Hennes retorik snuddar ibland vid Trumps. Partierna är korrupta och senatsvalet, som hon förlorade stort, ”var riggat”.

– Jag hade ingen aning om alla sätt som de kan jiddra med en på, säger hon. Det demokratiska partiet hävdar att man inte lägger sig i primärval. Så i stället agerar de bakom scen. De säger till redaktioner att de aldrig mer tänker kommunicera med reportrarna om de bevakar fel kandidat. De meddelar tillverkare av kampanjskyltar att de tänker bojkotta deras företag om de samarbetar.

Manning övertygade 5,7 procent av väljarna i senatsvalet den 26 juni, en bråkdel av 74-årige konkurrenten Ben Cardins 80-procentiga stöd.

– Det fanns ingen jävla chans i världen att jag skulle ha vunnit, och det var heller inte poängen med att ställa upp, säger hon. Faktum är att jag inte borde ha kunnat få så många röster som jag faktiskt fick. Om man ser till hur lite pengar vi spenderade – 70.000 dollar mot hans tre miljoner – fick jag definitivt mer bang for my buck.

I dag lever Chelsea Manning ”bekvämt” som firad dissident, säger hon. Foto: Tomas Ohlsson

Hon skriver in sig själv i en tradition av radikala fritänkare vars syfte, säger hon, är att bryta ny mark, rucka på konsensus och formulera det osägbara. Hon nämner libertarianen Ron Paul som en föregångare.

– Avskaffa Ice, när jag först sade det var det en ytterkantsidé. Nu är det en etablerad ståndpunkt. Jag säger inte att jag är upphovsmannen men jag har definitivt bidragit till att legitimera konceptet.

Samtidigt som politikern Manning radikaliseras gör privatpersonen Chelsea en omtumlande klassresa.

När chauffören som tar oss från Gothiahotellet till Way ouy west försöker hitta en parkeringsplats utan lervälling, välkomnar Manning åbäkandet, eftersom hon inte vill skita ned sin kostym för 4.000 dollar (35.000 kronor; hon har fått den till skänks). Manning gillar mode, säger hon, så länge som hon inte behöver diskutera priset.

Hon noterar antalet Teslabilar på Göteborgs gator och säger till mig att hon överväger att skaffa en själv (men att hon har ”problem med krediten”).

Manning växte upp i småstaden Crescent i Oklahoma i den amerikanska södern. Hennes mamma var alkoholiserad under uppväxten och försökte ta livet av sig med hjälp av valium när Chelsea (då Bradley) var elva. Hon och storasystern Casey tog mamman till sjukhuset eftersom pappan var för full för att köra bilen.

När pappan, som arbetade som datatekniker på biluthyrningsfirman Hertz, träffade en ny kvinna hamnade Chelsea i våldsamma gräl med henne. En sommar packade Chelsea sin Nissan pickup och gav sig av mot Chicago, där hon en tid levde som hemlös. Hon var 19 och vantrivdes i sin egen kropp. Det var som en tandvärk som aldrig gick över.

I dag lever Chelsea Manning ”bekvämt” som firad dissident, säger hon. Hon flyger världen runt och låter sig intervjuas på stora scener om sin erfarenhet. I början av september talar hon i konsertsalen på Sydneys operahus.

Den amerikanska besattheten vid kändisskap är den motor som driver mitt dagliga liv framåt.

Hon har poserat på omslaget till Vogue med bilder tagna av stjärnfotografen Annie Leibowitz, skrivit på New York Times ledarsida och nominerats till Nobels fredspris. En dokumentärfilm producerad av Laura Poitras, som gjorde ”Citizenfour” om Edward Snowden, är på väg att slutföras, liksom en memoarbok skriven till­sammans med en redaktör på New York Magazine.

Manning bor i ett nybyggt lägenhetskomplex i Bethesda, en välmående förstad till Washington DC. På väggen, över eldstaden i sin naket inredda våning, har hon inramade bilder av författaren Oscar Wilde och anarkisten Emma Goldman, liksom Obamas undertecknade dekret som förkortade hennes straff med 28 år.

– Jag är medveten om det motsägelsefulla i att jag är något slags celebritet och tjänar på det finansiellt och därmed lever ett rätt bekvämt liv, samtidigt som jag intar stenhårt antikapitalistiska ståndpunkter. Det är en relevant invändning, säger hon.

Men amerikaner, säger hon, är ju fixerade vid kändisar.

– Jag kan möta människor som är fullständigt oense med mig politiskt men som sedan ändå vill avsluta samtalet med en selfie. Den amerikanska besattheten vid kändisskap är den motor som driver mitt dagliga liv framåt.

Chelsea Manning blir hellre blöt än förnedrar sig i rosaprickig regnjacka på Liseberg. Foto: Tomas Ohlsson

På Liseberg föreslår Chelsea Manning att vi ska skaffa expresspass för att kunna runda köerna till Valkyria. Efter ett telefonsamtal till tjänstgörande parkchef löser sig den saken. Manning är tacksam.

– Jag väljer alltid det hemma, säger hon. Jag visste inte att det gick att få här.

I oktober 2009 inledde Chelsea Manning sin tjänstgöring som analytiker på en armébas utanför Bagdad.

Beslutet att ta värvning i militären ser i efterhand ut som ett sista försök att passa in i en mansroll.

– Jag hade ekonomiska incitament men också psykologiska, säger hon. Som en transperson hade jag en benägenhet att försöka man up, så att säga. Jag var lockad av att bli del av ett sammanhang, att tro på något. När jag tog värvning hade USA varit i Irak i tre och ett halvt år. Landet var på väg mot ett inbördeskrig. Läget såg väldigt ödesdigert ut. Jag trodde jag skulle kunna vara med och göra skillnad.

– Men det jag fann var väldigt nedslående. Jag kände mig maktlös. Många av mina kollegor också. Vi kände att vi inte kom någonstans. Att vi inte gjorde någon skillnad. Vi bara existerade. Omgiven av död och förstörelse börjar man fråga sig vad man egentligen värderar.

Mannings uppgift var att hantera så kallade ”SigActs”, significant actions. Krigets kött och potatis. Skrivna rapporter, foton och filmer om soldaternas dagliga konfrontationer i fält, blodiga tablåer över krigets vardag. Utifrån rapporterna skapade hon algoritmer, vilka skulle förutspå attacker och bakslag.

– Själva volymen av död och förstörelse var det svåraste, säger hon. Detaljer… enorma mängder detaljer. Man försöker hantera det som statistik. Men när man är på plats och ser människor och flyger över staden inser man att det handlar om verkliga människor, verkligt liv, verkligt hopp och verkliga drömmar, det bästa och sämsta av mänskligt liv.

DN:s Björn af Kleen intervjuar Chelsea Manning under Way out west i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

När vi pratar om detta sitter vi på scenen på Way out west. Solen skiner, ölen flödar, Kamasi Washingtons jazzsaxofon bryter in från Flamingoscenen. Det hjälper inte. Chelsea Manning faller i gråt. Hon försöker börja om flera gånger men läpparna vill inte sluta darra.

I Bagdad arbetade hon på nätterna. Hon åt en stadig middag till frukost och satt sedan åtta timmar i sträck framför skärmarna. Hon dövade sig med kaffe och cigaretter. Varje arbetspass inleddes med att hon försökte smälta ned åttio, nittio rapporter med ”signifikanta händelser”.

Med jämna mellanrum återvände hon till USA på två veckor långa ferier. Varje gång blev skillnaderna mellan de kliniska krigsreferaten i tidningarna och verkligheten på plats svårare att smälta. Inför en sådan hemresa, i februari 2010, tankade hon ned en massiv mängd underrättelser och överförde till sin egen dator, vilket var ett brott. Hon flög hem med en halv miljon dokumenterade krigshändelser från Irak och Afghanistan och en kvarts miljon diplomatiska telegram skickade under 44 års tid mellan utrikesdepartementet i Washington DC och USA:s ambassader. Wikileaks och Julian Assange Stora delar av Chelsea Mannings läckta material publicerades av sajten Wikileaks, men Julian Assanges sajt var inte Mannings förstahandsval. Manning säger att hon förgäves försökte komma i kontakt med bland annat New York Times, Washington Post och Politico men inte lyckades övertyga dessa medieredaktioner om att upprätta krypterad korrespondens med henne. Manning står över huvud taget inte längre i kontakt med den i Sverige våldtäktsanklagade Julian Assange och vill inte, säger hon, uppfattas som allierad med honom.

Hemma i Maryland, hos sin faster, förberedde hon sig för att ”komma ut” i dubbel bemärkelse. En dag klädde hon sig i en klänning, tog ett tåg till Washington, drack kaffe på Starbucks, åt lunch och vandrade omkring i en bokaffär. Hon tänkte på sig själv som ”Brianna”. Ingen tycktes höja på ögonbrynen.

Manning försökte också etablera kontakt med redaktörer på östkustens största tidningar. Först Washington Post, eftersom hon hade sett filmen ”Alla presidentens män”, om läckan som ledde till tidningens Watergateavslöjande. Men Manning hade inga upparbetade kontakter. Detta var före Snowden och krypterad korrespondens var inget som reportrar i allmänhet behärskade. Hon gick bet.

I brist på etablerad mediepartner vände hon sig till Wikileaks. Hon skickade delar av sitt material tillsammans med en anonym text: ”Detta är möjligen ett av vår tids mer betydelsefulla dokument som skingrar krigets dimridåer och avslöjar sanningen om 2000-talets assymetriska krigsföring. Ha en bra dag.”

I vintras intervjuade jag en av Mannings före­gångare, Daniel Ellsberg, som i början av 1970-­talet läckte de så kallade Pentagondokumenten till 17 amerikanska tidningar, 47 pärmar med underrättelser som avslöjade att regeringen grovt vilselett allmänheten om Vietnamkrigets utsikter. Ellsberg drevs av skuld. Som försvarsanalytiker hade han bidragit med pusselbitar som gjorde att bombningarna kunde fortsätta. Han ville städa upp.

Chelsea Manning under en biltur med DN i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

På väg från Liseberg frågar jag Chelsea Manning om även hon drevs av skuld, när hon läckte material som hon själv arbetat med. För första gången under en lång och öppenhjärtig eftermiddag blir hon upprörd.

Efter en paus, säger hon:

– Det är en väldigt märklig fråga att ställa. Jag förstår den faktiskt inte.

Du avslöjade ett system som du själv var en del av.

– Skuld är ett konstigt ord att använda. Jag lade mycket stolthet i mitt arbete, jag var väldigt bra på det, hade starka band till mina kollegor. Det handlade om ett slags kognitiv dissonans. Jag värderade något högt som jag sedan insåg var dåligt. Det som drev mig var att jobbet som jag utförde inte visade sig sant.

Om du fick, skulle du kunna jobba för militären igen?

– Nej, nu ifrågasätter jag hela nödvändigheten av en militärmakt. Då säger folk: men i så fall kommer vi att invaderas. Nej, hela poängen är att även motståndarens militärmakt ska försvinna. Så att vi människor kan ta makten igen.

Vad tycker du själv hade varit ett rättmätigt straff för vad du gjorde?

– Inget straff alls.

Publiceringen av telegrammen äventyrade USA:s diplomatiska relationer: den amerikanske ambassadören i Mexiko avgick efter att hans åsikter om värdlandets narkotikabekämpning avslöjades och ambassadören i Libyen kallades hem. Telegram om den dåvarande tunisiske presidenten Zayn al-Abidin Ben Ali bidrog till att väcka inhemska protester i landet, enligt en sammanställning över konsekvenser i New York Times. I Sverige avslöjade läckta rapporter från amerikanska ambassadtjänstemän att det förekommit ett hemligt informationsutbyte mellan USA och Sverige, som väckte krav på dåvarande justitieministern Beatrice Asks avgång.

Chelsea Mannings kritiker hävdar att hennes läckta krigsrapporter äventyrade tillvaron för lokala källor till amerikanska underrättelsetjänsten i bland annat Afghanistan. Manning själv motsäger detta.

Finns det regeringshemligheter som bör skyddas?

– Typ inte. Min åsikt i den frågan har definitivt skiftat under åren som gått. Man måste ställa sig frågan varför just regeringar ska ges auktoriteten att avgöra vad som är hemligt. Medborgarna bör i ökad utsträckning vara en del av det beslutsfattandet.

Sverige är en förebild när det gäller att rulla tillbaka det militärindustriella komplexet. Ni hade en enorm militär som skurits ned. Ni är ett bevis på att det går.

Chelsea Manning är inläst på svensk försvarspolitik, vars drakoniska nedskärningar under förra regeringen hon uppskattar. (Hennes källa till omvärldskunskap är den brittiska tidskriften The Economist, som hon läste på papper i fängelset.)

– Sverige är en förebild när det gäller att rulla tillbaka det militärindustriella komplexet. Ni hade en enorm militär som skurits ned. Ni är ett bevis på att det går.

Är du pacifist?

– Jag tycker det är bättre med fred än konflikter men jag har aldrig varit pacifist. Jag betraktar frågan ur ett individperspektiv. Om någon hotar dig måste du ha rätt att försvara dig.

Chelsea Manning är å ena sidan tacksam gentemot Obama.

– På ett personligt plan: tack, så mycket!!

Mot den ”folkvalde politikern” Obama är hon mer kritisk. Hon är besviken över att han aldrig ställde Busherans tortyrhanterare till svars. Att Trump lyckats rulla tillbaka så många av Obamas reformer tyder på att dessa var för porösa, säger hon.

– Folk tror att det inte kan bli värre än vad det är just nu. Denna inställning oroar mig. En kommande president kan mycket väl bygga vidare på Trumps policys. Titta på Obama. Han renodlade reformer som innebär att fascismen nu har en legal grund i USA. Genom att stärka det militärindustriella komplexet. Genom att sudda ut gränsen mellan militär och polis, som i sin tur är tätt sammanlänkade med underrättelsetjänsten.

Ett våldskapital i den digitala tidsåldern administreras genom det slags algoritmer som Chelsea Manning hanterade på militärbasen utanför Bagdad.

Statistik är aldrig opartisk, säger hon. Mäter man kriminell aktivitet i ett visst område kommer algoritmerna att förutspå ännu mer kriminell aktivitet där och polisen kommer svara på det.

– Den polisstat som vi byggt upp utgör ett hot mot oss alla. Vi lever inte i frihet, säger hon.

Chelsea Manning säger i intervjuer att hon ibland vaknar mitt i natten och tror att hon befinner sig i en järnbur i Kuwait, den hon först spärrades in i efter att läckan uppdagades.

Så sent som i slutet av maj i år publicerade hon en bild av sina fötter på Twitter, stående på ett fönsterbleck högt över en gata en söndagskväll, med bildtexten ”im sorry”.

(Bilden raderades och ett ombud till Manning publicerade ett telefonnummer till en krismottagning för transpersoner i hennes namn.)

Att vara visselblåsare kommer med ett pris.

Har det varit värt det?

– Är livet värt det? Det är en väldigt svår fråga att besvara.

När vi promenerar från Liseberg, säger hon:

– Men det är okej. Det är inget fel på mig. Det finns en tendens i Amerika, och kanske i resten av världen, att nedvärdera människor som söker terapi eller är oförmögna att utföra vissa saker. Jag går i terapi och är inte rädd för att säga det. Jag tycker de flesta borde gå i terapi.

I hotellobbyn stannar hon till, på väg upp till sviten på 21:a våningen.

– Jag är bara en vanlig människa.

Chelsea Manning på Flume ride på Liseberg. Bilderna där hon var mest exalterad blev dock för oskarpa för att publicera... Foto: Tomas Ohlsson

Fotografen Tomas Ohlsson om bilderna “Inför jobbet om Chelsea Manning visste vi inte mer än att Björn af Kleen skulle intervjua henne på scenen under Way out west. Jag stod bakom scenen när samtalet avslutades och frågade om jag fick ta några bilder. Det fick jag. En minut blev plötsligt tio minuter. Tio minuter blev plötsligt ett besök på Liseberg. Jag följde med och låtsades som att det regnade, vilket det också gjorde. Plötsligt sitter jag i Flume ride med en av nutidens, enligt mig, mest intressanta personer. Vid nedförsbackarna lägger jag upp kameran på axeln för att få bilder på en exalterad Chelsea Manning. Just de bilderna blev alldeles för oskarpa för att publicera. Jag fick ändå med mig ett minne för livet. På väggen hemma hänger numera en bild på en livrädd fotograf och en före detta amerikansk soldat i den sista nedförsbacken i Flume ride. Min kamera är slängd på axeln och bilden är skarp – tagen av den automatiska kamera som dokumenterar alla som åker i den 45 år gamla åkattraktionen.”

Läs mer om Chelsea Manning