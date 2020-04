”Jag tänkte: Nej, nej, nej! Det får inte vara ögat”

Tusentals har skadats under protesterna

Sjukhusen i Chile har tagit emot 3.765 sårade under protesterna. Mer än hälften av dem – 2.122 – har fått vård för skottskador. 34 personer har omkommit i samband med oroligheterna och mer än 10.000 har gripits, varav många är ungdomar. Karabinjärer har också skadats. Enligt deras statistik har fem poliser fått ögonskador i samband med att demonstranter kastat sten mot dem.

Källa: INDH, Reporte de datos 18 febrero de 2020

FN fördömer karabinjärernas agerande och skriver i sin rapport till Chiles regering:

”Skarp ammunition får endast användas mot personer som utgör ett överhängande dödligt hot eller riskerar att allvarligt skada en polisman. Urskillningslöst skjutande in i folkmassor är aldrig tillåtet.”

Källa: Report of the Mission to Chile 30 October – 22 November 2019, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner