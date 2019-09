Clas Svahn: I dag ska Area 51 stormas

Area 51 är ett hemligt militärt område mitt i Nevadaöknen ett par timmars resa norr om Las Vegas. Platsen är otillgänglig och all personal flygs in från Las Vegas i särskilda flygplan. Närmaste samhälle är lilla Rachel med 54 invånare där restaurangen Little A’le’Inn är den enda samlingspunkten.

Under fredagen kommer samhället att få ta emot mängder av nyfikna. Detta sedan ett upprop på Facebook under rubriken ”Storm Area 51, they can’t stop us all” har fått 2,1 miljoner personer att klicka på ”kommer” och ytterligare 1,5 miljoner har sagt sig vara intresserade.

På sin webbplats varnar invånarna de miljontals människorna för att komma dit. Det kommer inte att finnas vatten, mat, plats att bo, bensin eller mobiltäckning till alla.

Budskapet är tydligt: ”STAY AWAY FROM RACHEL THIS WEEKEND!” De stora bokstäverna kan skrämma vem som helst.

Även om bara några tusen skulle dyka upp räcker det för att överbelasta det lilla ökensamhället, som går att missa om man skulle råka blinka när man susar förbi i bil.

Själva Area 51 ligger flera mil därifrån. Insmuget i ett jättelikt militärt träningsområde kallat Nevada test and training range, som är stort som halva Småland, har Area 51 sedan början på 1950-talet varit en plats där CIA testat sina mest avancerade spion- och underrättelseflygplan som U2, SR-71 liksom stealthflygplanet F-117 Nighthawk.

Men många tror också att det är här som den amerikanska militären gömmer tillfångatagna utomjordingar, levande eller döda, och deras farkoster. Farkoster som man nu ska undersöka för att bygga egna.

Enligt mytologin kring Area 51 kan de ha förts dit från Roswell, där en av flera krascher påstås ha ägt rum, 1951 – därav namnet Area 51.

Men Area 51 är bara ett av många områden med liknande numrering inom testområdet.

Hur det blir med dagens stormning vet ingen. Den amerikanska militären har gått ut och varnat dem som försöker ta sig in att de kommer att gripas.

Och några har faktiskt redan stoppats. Den 10 september i år vandrade två nederländska män, 20 och 21 år gamla, in mot basen och kunde gripas efter fem kilometer. Med sig hade de kameror, datorer och drönare. Allt beslagtogs, männen dömdes till ett års fängelse (men fick bara avtjäna tre dagar) och 22.000 kronor var i böter innan de släpptes.

Gripandena passade militären perfekt. Nu har man fått ett varnande exempel att visa upp.

Det är nämligen inte särskilt svårt att ta sig in på området. Vid den ena infarten finns inga stängsel och bara en bom vid en tom vaktkur. Vid den andra inte ens en bom.

Men tro inte att det är enkelt bara för det. När jag själv besökte båda infarterna för ett par år sedan bevakades varje rörelse av beväpnad personal i vita bilar på kullarna en bit längre bort. Och framför mig kunde jag se stora kameror som riktade sig mot den som skulle våga ta ett steg för mycket.

Och kommer man väl förbi dessa så väntar många kilometers vandring innan man når själva basen. Att de båda nederländska männen greps först efter fem kilometer, och då utan att ha kommit fram, säger en del om basens storlek och vilka säkerhetsmarginaler den har.

När de greps hade de hunnit fram till en grind där de parkerat sin bil.

Även om militären har rätt att öppna eld är det knappast troligt att någon kommer att skjuta mot någon civilperson. Däremot skulle jag inte skicka in någon drönare som jag är rädd om i luftrummet över basen.

Mannen bakom Facebookuppropet har sedan länge förklarat att allt bara var ett skämt och avråder nu alla från att ta sig dit. Och den musikfestival som skulle ha genomförts i Rachel har flyttats till Las Vegas, allt för att minska trycket på samhället.

Så kommer Area 51 att stormas i dag? Det är knappast troligt. Men säkert kommer ett stort antal nyfikna och intresserade att samlas i Rachel och kring de två vägarna in mot området. Om någon sedan verkligen vågar ta steget över gränsen och riskerar dryga böter och fängelse, det är en helt annan fråga.

