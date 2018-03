Cliffords advokat vill höra Trump och dennes advokat om tystnadslöftet

I stämningen, inlämnad till en federal domstol i delstaten Kalifornien, begär Avenatti att under ed få höra både presidenten och Cohen under en tidsperiod ”ej längre än två timmar”. Begäran handlar om det tystnadslöfte som porrstjärnan Clifford uppger att hon skrivit under, i vilket hon mot en ersättning på motsvarande knappt 1,1 miljon kronor ska ha lovat att inget yppa om den påstådda intima affär hon hade med den dåvarande fastighetsmagnaten.

Genom att höra både Trump och Cohen vill Avenatti få klarhet i om Donald Trump var medveten om tystnadslöftet och om han gav sitt medgivande till att det slöts, rapporterar tidningen Washington Post.

Stephanie Clifford, även känd under sitt artistnamn Stormy Daniels, hävdar att hon vid ett tillfälle 2006 hade sex med Trump i samband med att de träffades under en kändisgolfturnering. Överenskommelsen om att hon skulle hålla tyst om det som skedde ska ha skrivits under i oktober 2016, mindre än två veckor innan amerikanerna gick till val för att utse president Barack Obamas efterträdare.

Michael Cohen, Trumps personliga advokat sedan många år tillbaka, har hävdat att summan som utbetalades kom från hans egna konton och att Trump inte kände till transaktionen. Cohen har vidare uppgett att han inte ersatts för utbetalningen.

Clifford menar sig ha rätt att tala öppet om överenskommelsen då kravet om att även Donald Trump skulle ha signerat den aldrig uppfylldes.

Presidenten har flera gånger förnekat att han ska ha haft någon sexaffär med Clifford, senast i måndags i ett uttalande av Raj Shah, presstalesperson för Vita huset.