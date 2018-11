CNN–reporter får tillbaka ackreditering till Vita huset

Det var när Acosta ställde frågor om migranter och Rysslandsutredningen på en presskonferens förra veckan som presidenten blev upprörd. Trump kallade Acosta för ”en skam för CNN” och drog sedan in hans pressackreditering.

Enligt Vita huset hade Acosta rört vid en kvinnlig assistent som skulle ta mikrofonen från honom. Något som CNN tillbakavisade.

CNN krävde att omedelbart få tillbaka ackrediteringen och gick sedan vidare med en stämning. Nyhetskanalen ansåg att både journalistens och tv-kanalens rättigheter hade kränkts och såg en risk att agerandet kunde få effekt för andra journalister som bevakar politik i USA.

Även bland andra Fox News och CBS News gav sitt stöd till CNN:s stämningsansökan.

Nu har den federala domaren Timothy Kelly, som är utsedd av president Trump, beviljat CNN:s begäran om att återställa presspasset. Det meddelade Kelly på en pressträff på fredagen, skriver The Hill.

Vid domstolens utfrågning av fallet pressade Kelly regeringen på noggrannheten av pressansvariga Sarah Huckabee Sanders påstående att Acosta hade haft sina händer på assistenten.

Pressfrihetsorganisationen The Reporters Committee For Freedom of the Press (RCFP) välkomnar domarens beslut. RCFP instämmer i CNN:s farhåga att regeringens åtgärder mot Acosta kan skapa en rädsla hos medierna att rapportera om Vita huset efter Trumps hot om att det "kan finnas andra" som förlorar sina ackrediteringar, skriver The Hill.