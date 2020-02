Coronavirusets dödstal väntas snart överstiga sars

Det nya coronaviruset, vars ursprung har spårats till en skaldjursmarknad i den kinesiska staden Wuhan, fortsätter att skörda dödsoffer.

Än så länge är nästan alla dödsfall koncentrerade till Fastlandskina, där 722 personer har avlidit. De enda dödsfallen som har rapporterats utanför landet är ett vardera i Hongkong och Filippinerna, uppger Reuters.

Det kan jämföras med sarsepidemin november 2002 till juli 2003, då 813 personer avled runt om i världen, enligt världshälsoorganisation WHO.

I torsdags dog en 60-årig amerikansk man av viruset i Wuhan, uppger en talesperson för USA:s ambassad. Det är första amerikanen som dött.

Även en japansk man i 60-årsåldern som vårdades för lunginflammation har avlidit i den kinesiska staden, uppger Japans utrikesdepartement. Det är dock ännu inte helt fastställt att han var smittad av viruset.

Under veckan minskade antalet nya smittade under några dagar, men på fredagen steg siffran på nytt. världshälsoorganisation WHO menar att det ännu är för tidigt att avgöra om utbrottet har nått sin kulmen.

WHO varnar samtidigt för brist på masker och skyddsutrustning runt om i världen.

– När lagret är litet och efterfrågan stor kan det hända att man hanterar det här illa, som att hamstra för att sälja dem till högre priser, därför ber vi om att visa solidaritet, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom enligt Reuters.

Kinas regering har infört nya sjukvårdsrelaterade brott för att straffa personer som stör arbetet med att kontrollera coronavirusutbrottet. Brotten omfattar saker som att riva sönder skyddsutrustning, spotta på vårdpersonal, vägra låta sig bli undersökt eller få vård samt misshandel av vårdpersonal, uppger CNN.

De som bryter mot reglerna kan gripas och lagföras i snabb takt. I värsta fall riskerar personerna dödsstraff.

