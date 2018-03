Daniel Ellsberg läckte hemliga regeringsdokument – riskerade 115 års fängelse

”Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”

Daniel Ellsberg satt uppe sent i natt och frågade sig vad han kunde ha gjort annorlunda.

– Här ska jag visa dig hur engagerad jag är i detta fortfarande.

86-åringen plockar ett anteckningsblock ur bröstfickan och läser innantill.

– Jag satt alltså på sängkanten vid kvart över två i morse och skrev: ”Vad hade hänt om jag 1969 hade läckt både Pentagondokumenten och kärnvapendokumenten?”

Legendaren kisar ned på sina kråkfötter.

Daniel Ellsberg är visselblåsarnas grand old man, föregångaren till Edward Snowden, Chelsea Manning och andra statsanställda amerikaner som använt sin insyn i underrättelseapparaten för att avslöja maktmissbruk och lögner.

Mest känd är Ellsberg för att ha kopierat de så kallade Pentagondokumenten, 7 000 sidor hemligstämplat försvarsmaterial fördelat på 47 pärmar som visade att den amerikanska regeringen grovt vilselett allmänheten om utsikterna i Vietnamkriget.

Daniel Ellsberg var ung försvarsanalytiker på tankesmedjan Rand Corporation och konsult vid försvarsdepartementet Pentagon i Washington DC. Han läckte dokumenten till New York Times, Washington Post och 17 amerikanska regionaltidningar.

Läckan bidrog på sikt till president Richard Nixons avgång och USA:s tillbakadragande ur Vietnamkriget.

Filmen ”The Post”, regisserad av Steven Spielberg, skildrar publiceringsprocessen och regeringens försök att genom hot och rättegång stoppa informationen.

Steven Spielberg regisserar en scen i filmen ”The post”. Reportrarna gräver igenom flera tusen sidor försvarshemligheter – de dokument som Daniel Ellsberg hade kopierat i verkligheten. Filmen nominerades till en Oscar för bästa film. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå

Mindre känt för omvärlden är att Daniel Ellsberg hade kopierat ytterligare dokument – där­ibland tusentals hyperkänsliga sidor om USA:s kärnvapenkapacitet – som aldrig läcktes. Konfronterad med dagens kapprustning ångrar han sig. Djupt. Ordkriget mellan Trump och Kim-Jong Un. Putins skryt om att Ryssland sitter på ”domedagsmaskiner” med ”obegränsad kapacitet”. Konflikten över Kashmir mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan.

– Trump agerar som han vore beredd att attackera Nordkorea, säger Ellsberg. Bluffar han? Mycket möjligt. Men även om han bluffar är det fullt möjligt att Kim Jong-Un feltolkar honom och går till attack.

– Det vore ett självmordsdrag. Nordkorea skulle tillintetgöras. Men Kim Jong-Un skulle sannolikt se att till att USA åsamkades skador. Han skulle kunna skicka ett fartyg med stridsspetsar till Los Angeles eller San Franciscos hamn. Att dra med sig hundratusentals amerikaner i döden vore galenskap men en väldigt mänsklig form av galenskap. San Francisco skulle utplånas. Trist. Men hellre i dag än om två år när Nordkorea sannolikt besitter en atombomb.

Tror du Trump inser vilka riskerar han tar?

– Betraktar man honom är man benägen att svara nej. Men kanske är han inte fullt lika galen som han ser ut. Han tycks inte vara en person som uppskattar att bli emotsagd. Han ignorerar råd som inte överensstämmer med hans övertygelser. Han har goda incitament för att skapa ett krig som skulle avleda uppmärksamhet från Rysslandsutredningen.

Filmen ”The Post”, om publiceringen av Pentagondokumenten 1971, har ett lyckligt slut. Högsta domstolen dömer till mediernas fördel. ”Bara en fri press kan effektivt avslöja maktens oegentligheter”, skrev justitierådet Hugo Black. Utslaget blev prejudicerande, och har refererats i mängder av yttrandefrihetsmål sedan 70-talet.

Men den juridiska processen upphörde inte där ”The post” slutar. Tvärtom. För budbäraren Daniel Ellsberg vidtog en två år lång rättegång där han riskerade 115 års fängelse, åtalad för att ha stulit Pentagondokumenten och konspirerat mot USA. Ellsberg undkom straff genom ett ”mirakel”, säger han.

Daniel Ellsberg riskerade 115 års fängelse och rättegången pågick under två år. Men han blev frikänd som genom ett ”mirakel”, säger han. Foto: Wally Fong

Det visade sig att regeringen samlat in bevis mot Ellsberg med hjälp av olagliga metoder. Bland annat hade ett gäng tidigare CIA-anställda gjort inbrott hos Ellsbergs psykiatriker i Los Ange­les, på jakt efter anteckningar som skulle bevisa att visselblåsaren var sinnessjuk.

Ligan gick under namnet ”Rörmokarna”. Samma gäng utförde senare inbrotten i det demokratiska partihögkvarteret i Watergatebyggnaden i Washington DC. Rättsprocessen mot Ellsberg riskerade att sätta ljus på Nixons kriminella metoder och lades ned.

Kärnvapendokumenten läcktes aldrig. Under rättegången mot Ellsberg förvarades papprena hos visselblåsarens bror Harry i staden Hastings-on-Hudson norr om New York City.

Efter påhälsning från FBI flyttade brodern dokumenten från sin bakgård till en plats vid utkanten av en soptipp. Men så vände en tropisk storm upp och ned på allmänningen och de nedgrävda dokumenten försvann.

86-åringen grämer sig fortfarande. I natt, på sängkanten, frågade han sig vad följderna hade blivit om han läckt kärnvapeninformationen samtidigt som Pentagondokumenten.

– En positiv följd hade varit att Nixon omöjligen hade kunnat hota med kärnvapenkrig, säger Daniel Ellsberg.

Vi hade gått miste om våra 46 år tillsammans. En stor sak. För både henne och mig.

I april 1972 sade Nixon till sin nationella säkerhetsrådgivare Henry Kissinger att han övervägde att släppa en atombomb över Vietnam. Det avslöjades när de så kallade Nixon-inspelningarna offentliggjordes 2002.

– Jag hade kunna göra världen medveten om kärnvapenhotet. Jag hade kunnat höja min röst, säger Ellsberg.

– Jag borde ha läckt dokumenten, säger han. Jag önskar verkligen det. Min fru gör det inte, eftersom jag definitivt hade fått livstids fängelse. Vi hade gått miste om våra 46 år tillsammans. En stor sak. För både henne och mig. Men hon har å andra sidan inte tänkt igenom de potentiella politiska följderna lika noggrant som jag har.

Att umgås med Daniel Ellsberg i Berkeley, den vänsterbohemiska idyllen nordost om San Francisco, är som att ta del i en skolpjäs om USA:s moderna historia.

Centrala skeenden – Kubakrisen, Vietnam­kriget, Watergate – levandegörs eller till och med avgörs i Ellsbergs gängliga gestalt.

En källare med egen ingång är så sprängfull med historiska dokument att den unge arkivarien anställd för att få ordning på skatten har blå­svarta ringar runt ögonen.

Daniel Ellsbergs källare är så sprängfull med historiska dokument att den unge arkivarien som är anställd för att få ordning på skatten har blå­svarta ringar runt ögonen. Foto: Emil Wesolowski

Ellsberg är det slags arbetsnarkoman som plötsligt vänder på ett gulnat papper, kallar till sig ynglingarna i lokalen och börjar föreläsa, muttrande, uppfodrande.

– Hmm, yes, yes, mycket intressant, det här borde verkligen ha varit med i mina memoarer.

Att ständigt brottas med historien och sitt eget (bristande) inflytande över den är inte bara hälso­samt. Jag blir stående framför en anteckning som Ellsberg tejpat upp på nederkanten av sin datorskärm.

Ett mejl från sonen Robert Ellsberg:

”Du ska aldrig känna att du måste göra någonting – ge ännu en intervju, tillbringa ännu en natt i fängelse, skriva ytterligare en bok. Du hjälpte till att avsluta ett krig. Du är ett heroiskt före­döme för generationer. Du har levt och kunnat se resultatet i Snowden och andra visselblåsare … Jag kunde inte vara mer stolt över dig (även om det hade varit coolt om du fått en Oscar)”.

(Dokumentärfilmen ”The most dangerous man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon papers” nominerades till en Oscar 2009.)

Ellsberg är något av dissidenternas dandy. Han rattar en nedkabbad röd Mazda Miata genom kullarna. Patricia, hans andra hustru, har kallat Ellsberg för en ladies’ man. Den berömda grårufsiga kalufsen från 1970-talets tidningsbilder är i dag utglesad och kritvit. Minnet tycks intakt även om hörseln sviker. Han besvarar varannan fråga med ett ilsket ”WHAT???”.

Ellsberg var ingen typisk 68-radikal. Hans pappa var byggnadsingenjör och ansvarig för konstruktionen av flera vapenfabriker. Under skolåren var Ellsberg uppfylld av Kalla kriget och övertygad antikommunist.

Daniel Ellsberg var försvarsanalytiker och arbetade i Vietnam under två år. Bild ur dokumentärfilmen ”The most dangerous man in America”. Foto: Kovno Communications/Kobal/REX

Som uppåtsträvande tjänsteman vid Pentagon bidrog Ellsberg till att bombningarna mot Nordvietnam inleddes i mars 1965. Han levererade en avgörande pusselbit, en bevisuppgift om övergrepp mot amerikanska soldater, som gjorde att presidenten kunde motivera bombningarna inför kongressen och få obegränsade krigsresurser.

– Jag känner mig mer skamsen för det än för något annat i mitt liv, säger Ellsberg i dag.

I natt ristade han i sitt anteckningsblock: ”Varför stannade jag?” Han syftar på Pentagon. Varför sade han inte upp sig i protest mot det beslut han själv hade levererat underlaget till.

– Jag var så trött, säger han. Jag hade inte sovit på nästan tre nätter. Och det var McNamara själv som genom min chef bad mig att hjälpa till. Det var väldigt ovanligt. Det kanske aldrig tidigare hade hänt. Om jag hade vägrat utföra den ordern hade jag generat min chef. Men att jag stannade kvar även efter att jag fått sova ut?

Filmen ”The post” har väckt krigets spöken till liv. Som Ellsbergs chef Robert McNamara, det amerikanska 1900-talets mest inflytelserika försvarsminister. McNamara avgick i februari 1968, efter tvivel på det krig han själv bidragit till att dra i gång. McNamara ägnade sista delen av sitt liv åt att göra bot. Han slutade som en slagen gestalt. Ellsberg är mer rasande på honom än någonsin.

– Mycket mer kritisk i dag än tidigare, säger han. Mot hans oförmåga att höja rösten eller avgå.

Redan mot slutet av 1965 borde McNamara ha avgått, säger Ellsberg. Då, efter slaget vid Ia Drang, stod det klart att USA aldrig skulle segra.

– Då borde han ha sagt till presidenten – tydligt! – att nu måste vi dra oss tillbaka. Om presidenten inte gått på hans linje borde han vittnat inför kongressen. Presidenten hade blivit rasande och sparkat honom. Och då borde McNamara ha vänt upp och ner på sin låda med topphemliga dokument och publicerat bevis som understödde hans påstående om att kriget inte hade någon framtid. Det hade sparat oss flera miljoner indokinesiska liv och 50.000 amerikanska liv.

Daniel Ellsberg är fortfarande lika engagerad som när han läckte Pentagonpappren på 70-talet. Foto: Emil Wesolowski

Ellsberg bankar i bordet, som om historien gick att skriva om.

– Vi hade två tredjedelar av kongressen då! Den var väldigt duvig! 1967 sade Bobby Kennedy till McNamara: säg upp dig och fördöm kriget. Bobby var hans bästa vän! Men McNamara var lojal med presidenten. Det är inte så konstitutionen ska fungera i teorin. Men det är så USA ofta fungerar i praktiken. Presidenten som kung.

När Ellsberg var 15 somnade hans pappa vid ratten och körde ihjäl Daniels mamma och syster. Det var den 4 juli, nationaldagen. Daniel, som satt på ”rätt” sida i bilens baksäte, övermannades av en känsla av auktoritetsförlust. Fadern, som han älskade, visade sig otillförlitlig.

Jag trodde att jag skulle hamna i fängelse inom kort och jag ville att de skulle förstå att jag inte var galen.

Elva månader tidigare hade president Truman, som Ellsberg också respekterade, utplånat Nagasaki och Hiroshima. Samma känsla av bristande tillit till makten.

Hur blir man visselblåsare? Kan man öva upp sitt mod eller är det medfött?

– Jag har aldrig träffat någon visselblåsare som riktigt kan besvara den frågan. Varför du men inte dina kompisar? Det verkade logiskt och naturligt när man fattade beslutet. Men varför just vi? Jag vet inte. Men i mitt fall var det avgörande att jag stött på andra människor som var beredda att tillbringa resten av sina liv i fängelse. Det var min stora lycka.

Ellsberg syftar på aktivister som vägrade göra värnplikt. I dokumentären om honom redogör han för ett avgörande möte med ”några av sin generations smartaste unga män” som fattat beslutet att tillbringa decennier i fängelse i protest mot Vietnamkriget.

Vad hade du gjort i fängelset?

– Lärt mig att spela gitarr. Och läst en massa, antar jag.

Hur föreställde du dig ett sådant liv?

– Jag hade tillbringat sex månader på ett trupptransportskepp i Medelhavet där hytterna var så små att endast en person i taget kunde klä sig. Utifrån den erfarenheten drog jag slutsatsen att det skulle vara okej att leva i instängdhet.

Daniel Ellsberg engagerade två av sina barn, Mary och Robert, som var 10 och 13 år gamla vid tillfället, i den hemliga kopieringen av de 7 000 Pentagondokumenten.

– Bara för en dag eller två, säger han. Jag trodde att jag skulle hamna i fängelse inom kort och jag ville att de skulle förstå att jag inte var galen. Och så ville jag så ett frö i bakhuvudet på dem.

Daniel Ellsberg grips av polisen – igen. Den här gången för att han och andra demonstranter visat sitt stöd för visselblåsaren Chelsea Manning. Foto: Evelyn Hockstein

Sedan 1970-talet har Ellsberg gripits ett 80-tal gånger, säger han. I villans övervåning finns ett foto inramat från 2011 där han eskorteras från en trottoar utanför Vita huset med bakbundna händer. En demonstration mot kriget i Afghanistan, där Ellsberg tagit ställning för visselblåsarna Chelsea Manning och Julian Assange.

– Mitt tips är att klä sig i kostym och slips om man riskerar att gripas, säger han. För att mani­festera att människor i kostym inte är undantagna medborgarskapets förpliktelser.

Hur vet man vilka hemligheter som bör avslöjas? Som är värda att skickas i fängelse för.

– Lögner som förlänger krig eller som används för att inleda krig måste avtäckas. Liksom lögner som riskerar att driva mänskligheten i avgrunden. Att läcka sådan information är en förutsättning för demokratin. Internationella visselblåsare Edward Snowden, 34 år gammal, läckte i juni 2013 hundratusentals hemligstämplade dokument som avslöjade att USA bedriver storskalig övervakning av amerikanska och utländska medborgare och institutioner. Snowden var tidigare anställd vid CIA och signalspaningsmyndigheten NSA. Snowden läckte dokumenten till tidningarna Guardian och Washington Post. Han befinner sig sedan 2014 i Moskva. Är i dag aktivist för yttrandefrihets- och demokratifrågor med 3,69 miljoner följare på Twitter. Chelsea Manning, 30 år gammal, läckte i början av 2010 hundratusentals försvarsdokument inklusive videofilmer till Wikileaks. Framförallt en film, som visar amerikanska luftangrepp mot enskilda individer i Irak, fick uppmärksamhet över hela världen. Manning var underrättelseanalytiker i den amerikanska armén stationerad i Bagdad. Hon dömdes till 35 års fängelse men straffet förkortades av den avgående presidenten Barack Obama och Manning släpptes fri den 17 maj 2017. Manning tänker kandidera som senator för delstaten Maryland, har hon uppgivit. Julian Assange, 46, grundade 2006 plattformen Wikileaks som ådrog sig massiv uppmärksamhet med publiceringen av Chelsea Mannings läckta filmer. Assange, från Australien, har en bakgrund som hacker och programmerare. Han lever sedan augusti 2012 på Ecuadors ambassad i London. Under den amerikanska presidentvalsrörelsen publicerade Wikileaks läckta mejl från Clintons kampanjordförande John Podesta. Clinton anklagar Assange för att gå Putins ärenden, vilket Assange förnekat. Daniel Ellsberg 86-årig försvarsanalytiker som 1971 läckte Pentagondokumenten, 7.000 topphemliga sidor om USA:s krig i Vietnam. Läckan visade att den amerikanska regeringen grovt vilselett allmänheten om utsikterna i kriget. Är i dag aktivist och författare bosatt i Berkeley, Kalifornien, aktuell med boken ”The doomsday machine: Confessions of a nuclear war planner”. 2006 fick Ellsberg Right Livelihood Award, ”det alternativa nobelpriset”, för sina insatser som visselblåsare.

Häromdagen frågade producenterna bakom ”The Post” Ellsberg hur Chelsea Manning visste vad hon skulle läcka, ”som ju var så ung”. Underrättelseanalytikern greps 2010 i Irak, när hon var 23. Den 86-årige nestorn fnyser.

– Då svarade jag: om man ser en film med obeväpnade människor i civila kläder som kravlar för att få skydd och man skjuter mot dem – då behöver man inte vara juridisk expert för att inse att man bevittnar mord.

Vad borde läckas inifrån Trumpadministrationen?

– Jag skulle vilja att allmänheten fick reda på vad presidenten får veta om riskerna med ett krig mot Nordkorea. Eller Iran. Vilka risker som han medvetet är beredd att ta.

Det läcker ymnigt inifrån Vita huset. Mesta­dels från anonyma källor. Det vore bra om tjänste­män avtäckte sig själva, säger Ellsberg.

– Watergate avslöjades eftersom människor talade ut. (Vita huset-anställde) Alexander Butterfield läckte Nixoninspelningarna. (Den juridiske Nixon-rådgivaren) John Dean redogjorde för inbrotten hos min psykiatriker.

Låt inte din chef få avgöra vad allmänheten bör veta.

Daniel Ellsberg drar en parallell till dagens Vita huset-advokat Don McGahn, som sade till presidenten i juni i fjol att han skulle säga upp sig om han tvingades sparka Rysslandsutredaren Robert Mueller.

– Tänk om han verkligen hade sagt upp sig och saken hade blivit känd. Beslutet hade ådragit sig enorm uppmärksamhet. Fler hade kanske följt hans exempel, säger Ellsberg.

Nyligen talade Ellsberg inför anställda vid Google, och fick frågan vad människor utanför regeringen kan göra för att påverka den politiska situationen i USA.

– Läck! svarade Ellsberg. Låt inte din chef få avgöra vad allmänheten bör veta. Och vänta inte till bomberna börjar regna. Gör inte som jag.

Han står i nära kontakt med sina efterträdare, den digitala generationens visselblåsare. Han har besökt Edward Snowden i Moskva, träffat Julian Assange två gånger i London och ”har en lång chattslinga” med Chelsea Manning.

Chelsea Manning och Daniel Ellsberg har kontakt. Foto: Steven Senne

Beundrar du dem?

– Helt och hållet.

Även Assange?

– Jag gillar Assange, och ger honom ett erkännande för publiceringen av ”Collateral Murder”-filmen som Chelsea Manning försåg honom med. Han är modig och stod upp mot presidenten. Men vi är oense om hans beteende under den amerikanska presidentvalskampanjen. Hans hat mot Hillary är förståeligt. Hon kallade honom en förrädare. Jag säger inte att han inte skulle ha läckt dokumenten om henne. Men sättet han gjorde det på skadade henne i valhänseende. Å andra sidan förväntar jag mig inte särskilt gott omdöme från en person som tillbringat sex år i ett och samma rum.

Julian Assange sajt Wikileaks publicerade hackade mejl från Demokraternas kampanjordförande John Podesta. Clinton betraktar Assange som ett av Putins ”verktyg”.

– Jag tror Assanges vilja att skada Hillary är i nivå med Putins, säger Ellsberg. Men Putin ville uppenbarligen få Trump vald.

Har Putin och Trump konspirerat?

– Uppenbarligen. Finns det bevis? Nej, inte än så länge. Men varför är Trump så hygglig mot Putin? Sannolikt på grund av ekonomiska uppgörelser som Trump inte vill ha belysta. Putin utövar utpressning på Trump – filmer, sexgrejer. Det är vad jag hört – från någon som inte alltid haft rätt.

När du betraktar Trumps USA – finner du landet lika polariserat som under Vietnamkriget?

– Det är nog riktigt. Nixon kallade de som stödde kriget för ”den tysta majoriteten”. Jag är inte säker på att den var i majoritet. Men den var tyst. Den gruppen är kanske av samma storlek i dag. Men Trump har givit den mandat att föra fram sin rasism, sitt kvinnohat, sin homofobi. Vita huset står bakom dem. Det är nog skillnaden – landet har nog alltid varit mer polariserat än vad vi förstått.

”The doomsday machine”, den nya boken, tar avstamp i ett hemligstämplat dokument som visar att USA räknade med att 600 miljoner människor kunde dö vid en kärvapenattack mot Sovjetunionen. ”Förintelsen gånger hundra”, skriver Ellsberg förtvivlat.

Ellsberg har själv skrivit boken "The Doomsday Machine". Dokumentären om Ellsberg, ”The most dangerous man in America”, blev klar 2009 och nominerad till en Oscar. Foto: Emil Wesolowski, IBL

Som försvarsanalytiker funderade Ellsberg på sådana monstruösa angrepp. På Rand Corporation var han kollega med Herman Kahn, förebilden för ”Dr Strangelove” i Stanley Kubricks undergångsklassiker med samma namn. När Ellsbergs kollegor gick och såg filmen på bio fann de den lika verklighetsnära som en dokumentär.

30 procent. Så stor är sannolikheten att Trump använder kärnvapen. Detta enligt Lindsey Graham, presidentens golfpartner. De flesta dödsoffer skulle ändå vara ”over there”, ska Trump sagt till Graham.

– Jag är helt övertygad om att det finns dokument som visar hur många koreaner och japaner som skulle dö vid en attack. Om jag vore på insidan i dag hade jag läckt dessa omedelbart. Ett krig med Nordkorea skulle vara det första två­sidiga kärnvapenkriget i världshistorien.

Upprepade gånger avråder Ellsberg Sverige från att söka medlemskap i Nato.

– Sverige skulle kunna vara en betydande kraft för nedrustning. Ni gör inte mycket just nu. Men ni deltar åtminstone inte i kapprustningen. Som Natio-allierad skulle ni delta.

Det blir eftermiddag i Berkeley och det förunderliga ljuset över Stilla havet mjuknar. Hust­run Patricia skickar maken till sängs: hög tid för eftermiddagens obligatoriska tupplur. Själv muttrar Ellsberg att han ligger en månad efter i arbetet.

Vad har du kvar att uträtta?