Därför blev stadsdelen på Manhattan en av de värst drabbade i USA

Det är en myt att New York är staden som aldrig sover. Men det stämmer i Washington Heights.

Det har alltid varit ett av de områden här som präglas av en konstant, sprudlande energi.

Washington Heights är det latinamerikanska hjärtat av New York, högst upp vid Manhattans norra ände. Här sker mycket av vardagslivet på gatunivå. Pensionärer slår sig ner på fällstolar utanför lägenhetshusen på förmiddagen och sitter kvar tills solen går ner.

Det har bildats en kö utanför SOMOS Community Care i Washington Heights. Invånarna väntar på att få göra ett test som visar om de har antikroppar mot covid-19. Foto: Lev Radin/TT

Några gör ett bord av en ölback och en bit kartong och spelar domino. Överallt hörs den galopperande rytmen av puertoricansk reggaetonmusik, som tycks strömma ut ur varje förbipasserande bil och bodega, de lokala hörnkioskerna.

Här är spanska det vanligaste språket. Den puertoricanska eller dominikanska flaggan fladdrar från betydligt fler fönster än den amerikanska.

Det var länge känt som det mest levande området på Manhattan.

Men de senaste två månaderna har det varit dödens stadsdel.

USA är det land som drabbats värst i världen av coronapandemin, räknat i antal döda och konstaterat smittade. Den här veckan steg dödssiffrorna till över 100.000 personer. Var fjärde person som dött av viruset världen över är amerikan.

Ingen stad i USA har drabbats värre än New York. På onsdagsmorgonen hade 204.111 fall konstaterats och 20.795 personer hade avlidit.

I tältet utförs antikroppstester mot covid-19. Foto: Lev Radin/TT

Washington Heights tillhör de värst drabbade stadsdelarna i New York City. Felicia Lopez växte upp i Washington Heights med föräldrar som kommit till USA från Dominikanska Republiken. Hon har tillbringat våren i föräldrarnas lägenhet, i ett bostadshus med tjugo våningar i hjärtat av Washington Heights. Sedan i mars har huset fått ständiga besök av ambulanspersonal som ofta tvingats bryta sig in i lägenheter mitt i natten för att bära ut allvarligt sjuka eller redan döda.

Lopez har försiktigt sneglat ut genom kikhålet på dörren och sett hur grannar och barndomsvänner bärs ut på bår.

– Jag har vaknat fem gånger av att ambulanspersonalen slagit in dörrar till våra grannars lägenheter, eftersom de som bott i lägenheterna redan hade dött, säger hon till DN.

I intervjuer med sjukhuspersonal i området träder det fram en bild av ett infernaliskt kaos på sjukhusen under våren. När jag pratar med läkare, sjuksköterskor och personal på två av sjukhusen i Washington Heights påminner det om samtal jag tidigare haft med soldater som precis återvänt från Irak eller Afghanistan.

De har sett så mycket död och så mycket mänskligt lidande att de ännu inte lyckats hitta en vokabulär för dessa nya känslor.

”Vi kan inte ta in så här mycket sorg”, skriver författaren Teju Cole i New York Times.

Alberto Diaz har arbetat som sjuksköterska på ett av de största sjukhusen i Washington Heights i sju år.

Alberto Diaz, sjuksköterska på ett av de större sjukhusen i Washington Heights i New York, en av de stadsdelar som drabbats värst av coronaviruset. Foto: Privat

– Allt gick så fruktansvärt snabbt. I början av mars var det fortfarande som vanligt på sjukhuset. En vecka senare hade vi folk som låg och dog i korridorerna. Under en period var jag tvungen att täcka tre kollegors arbetspass eftersom de blev sjuka av viruset, säger Diaz.

Han säger att det var särskilt smärtsamt att han inte kunde trösta döende patienter, eller deras anhöriga. Diaz är van vid ett kamratligt tonläge med patienterna och som livslång invånare i stadsdelen känner han ofta de som tas in på sjukhuset.

– Så många patienter som kommer hit talar spanska och de blir så lättade när de hör min röst, de ser mig som en av dem. Eftersom jag är latinamerikansk behandlar de mig nästan som en släkting och de förväntar sig ett visst beteende från mig. Att jag kramar dem, skämtar med dem, gråter med dem, visar mina känslor och min empati.

– Att jag håller dem i handen under svåra perioder. Det är en kulturell grej. Men nu har jag inte kunnat göra något av det här. Det har varit väldigt smärtsamt, att sitta två meter bort när någon tar sina sista andetag, säger Diaz.

Trots att nästan alla patienter på sjukhuset talat spanska som första språk är det få i personalen som kan spanska. Det innebar att många patienter som omhändertogs av engelskspråkiga läkare specifikt frågade efter Alberto Diaz när de insåg att de inte hade många dagar kvar.

– De ville ha någon där vid sin sida som förstod deras språk under den sista perioden. Det gick så oerhört snabbt. Det var en kvinna som kom in med feber och lindrig hosta på fredagen och frågade efter någon som kunde spanska. Så jag satt med henne då, men sedan var jag ledig i två dagar över helgen och när jag kom tillbaka på måndagsmorgonen hade hon redan dött, säger Diaz.

Vår i Washington Heights. Foto: Kat Gawin/TT

Läkare och sjukvårdspersonal lär sig tidigt att inte ta varje tragedi personligt, men många av dem jag talar med beskriver vårens kris som ett mentalt trauma som de kommer att behöva hjälp för att hantera.

Flera läkare säger att sjukhusen börjat erbjuda videoterapi för personalen som arbetat under pandemin.

Det har dött åtta gånger fler i New York under pandemin än som dog under terroristattacken här den 11 september 2001.

– Jag jobbade 80 timmar i veckan i mars och april. Det var så många som dog. Men det har varit så stressigt att jag inte ens hunnit påbörja processen med att hantera det här mentalt. Det kommer att ta många månader, säger Jeremy Chang, som arbetat som narkosläkare på två sjukhus i närheten av Washington Heights under våren.

Chang säger att den främsta oron bland kollegorna nu är en andra våg av smittade, när sommarvädret anländer samtidigt som restriktionerna börjar lättas i många områden utanför New York.

– Men vi har lärt oss väldigt mycket av den här tiden. Vi har blivit bättre på att hantera plötsliga vågor av akuta fall. Själva logistiken för att flytta runt personal till de sjukhus som behöver dem har blivit mycket bättre. Kommer det en ny våg är vi bättre förberedda, säger Chang.

Isabella Geriatric Center i Washington Heights, äldreboendet där nära 100 dödsfall rapporterats under coronapandemin. Foto: Lev Radin/TT

En utbredd myt om pandemin är att alla skulle drabbas på lika villkor. I New York har det tvärtom blivit tydligt att det är områden med låginkomsttagare som drabbats värst. Det är inte i de välbärgade delarna av Manhattan, utan i latinamerikanska och afroamerikanska områden i Queens, The Bronx, östra Brooklyn och här i Washington Heights som flest personer har dött.

Enligt Mary Bassett, tidigare hälsoansvarig för New Yorks stad, är förklaringen enkel. Det handlar om ojämlikhet, fattigdom och trångboddhet. Stadens själva täthet är inte i sig ett problem, menar Bassett. Många välbärgade områden av Manhattan där det bor tusentals människor i ett enda bostadskvarter har klarat sig utan många smittade.

Men i de fattigare delarna bor det ofta flera generationer av samma familj i små lägenheter. De har inga semesterhus att fly till, inga jobb som gör det möjligt att arbeta på distans, inget sparkapital för att beställa hemleverans av mat och förnödenheter. I stället har de fortsatt pendla till jobbet på tunnelbanan, handla i den lokala bodegan och trängas med familjemedlemmar som ofta delar sovrum.

Som Felicia Lopez uttrycker det: Manhattan har splittrats i två läger, de som sitter hemma och de som levererar maten till dem.

De ansvarige för äldreboendet Isabella, där 99 personer dog, säger i ett pressmeddelande att tragedin bottnar i att de inte fick tillgång till virustester, skyddsmaterial och extra personal i början av pandemin.

En kyld lastbil har placerats utanför Isabella Geriatric Center i Washington Heights. Foto: Lev Radin/TT

När krisen var som värst tvingades de hyra in en kyld lastbil som parkerades på gatan utanför för att förvara döda kroppar som inte rymdes i byggnaden. För att dölja lastbilen från förbipasserande täcktes den över med presenning.

Mer än 3000 personer har dött i New Yorks äldreboenden under våren. Bland sjukhuspersonalen som DN talat med är det dock ingen som skyller tragedin på de lokala myndigheterna. New Yorks delstatsguvernör Andrew Cuomo har tvärtom blivit mer populär under krisen, med förtroendesiffror över 80 procent bland New Yorks invånare.

I stället riktar de flesta sin kritik mot Trump-administrationen och den federala regeringen.

– Under min lediga tid under våren har jag läst böcker om andra pandemier, om pesten och spanska sjukan. Vi har kommit så långt framåt sedan dess, vetenskapen och sjukvården har utvecklats så mycket, men det politiska ledarskapet har inte utvecklats alls. Det har präglats av antivetenskapliga och inkompetenta personer som kraftigt har förvärrat situationen. Så många dödsfall hade kunnat undvikas om vi bara fått vettig information från regeringen i tid, säger Alberto Diaz.