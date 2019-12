Därför kan taktikröster avgöra brittiska valet

Vad innebär det att rösta taktiskt?

I Storbritanniens valsystem vinner den som får flest röster valkretsens enda mandat i parlamentet. Alla röster på andra kandidater blir värdelösa.

Att rösta taktiskt innebär att man röstar på en annan kandidat än sin favorit, för att den kandidaten har större chans att vinna i valkretsen. Huvudanledningen är att man vill förhindra att den kandidat man ogillar mest vinner.

Blir taktikröstandet mer utbrett i detta val än tidigare?

Ja, allt tyder på det. I en färsk undersökning säger 24 procent av väljarna att de planerar att rösta taktiskt. Det är en uppgång från 20 procent vid valet 2017. Totalt skulle det handla om nästan 8 miljoner väljare som ”håller för näsan” i valbåset.

Att de är så många har att göra med den allt överskuggande valfrågan – brexit.

Hur tänker de som taktikröstar?

En väljare som är emot brexit, eller emot den typ av ”hård brexit” som Boris Johnson lovar, vill stoppa regeringspartiet Tories från att få egen majoritet. För den som stöder EU-positiva Liberaldemokraterna kan det då vara rationellt i vissa valkretsar att rösta på Labour, som åtminstone lovar en ny brexitomröstning. Eller omvänt: för en labourväljare som är emot brexit är det i vissa fall smart att rösta på Liberaldemokraternas kandidat om han eller hon har större chans att vinna.

Likadant kan exempelvis de som stöder Brexitpartiet tänka. De kan i vissa valkretsar rösta på Tories för att ”få brexit överstökat”, hellre än att ge mandatet åt Labour.

Hur tänker partierna?

Alla utom Tories och Labour tänker taktiskt. Brexitpartiet har dragit tillbaka sina kandidater i de 317 valkretsar som valde en konservativ kandidat 2017. Anti-brexitpartier som Liberaldemokraterna, Green party och walesiska Plaid Cymru samarbetar i många valkretsar där två av de tre drar tillbaka sina kandidater.

Kan taktikrösterna och valpakterna avgöra valet?

Det är inte uteslutet. Brexitpartiets beslut att dra undan hundratals kandidater gynnar definitivt Boris Johnson. Taktikröster i allmänhet missgynnar honom.

På anti-brexitsidan finns flera rörelser som pumpar in pengar i enskilda valkretsar. En av dem, Vote for a Final Say, har stöd av tidigare premiärministrarna Tony Blair och John Major. Flera sajter finns som guidar dem som vill stoppa en hård brexit till vilken kandidat de ska ge sitt stöd.

I vissa valkretsar handlar det om bara några hundratal väljare som kan avgöra om Johnson får sin majoritet eller inte. I andra några tusen. I detta läge väger miljontals taktikröster tungt.

