Aten i söndags: uppåt 100.000 människor marscherade i protest mot kompromissen som låter grannlandet i norr byta namn till Nordmakedonien, under parollen ”Makedonien är Grekland”.

I tumultet skadades 25 polismän och flera journalister som fanns på svarta listor som högerextrema demonstranter bar med sig. Bilder på en fotograf med blodigt ansikte spreds på sociala medier.

Samtidigt spärrades en motorväg i norra Grekland av hundratals bönder med traktorer. Polis hindrade dem från att ta sig fram till gränsen.

Regeringen i Aten har redan spruckit som en följd av namnfrågan, och flera partier har splittrats.

Även i Makedoniens huvudstad Skopje förekommer regelbundna protester mot namnbytet, och tonläget är ordentligt uppskruvat. Folkmassor har belägrat parlamentet och bär demonstrativt den gamla makedonska flaggan med ”Verginasolen”, en symbol som Aten menar är stulen från Alexander den stores antika kungadöme.

I tidningen Republika kallar kolumnisten Aldo Kliman avtalet med grekerna för ”kulturellt folkmord” och premiärminister Zoran Zaev ”en quisling”.

”Det vore enklare om USA, EU, Nato, CIA, Bulgarien och Albanien tillsammans attackerade Makedonien militärt och utplånade oss på en sekund.”

Nej, det handlar inte om etnisk rensning eller militär upprustning. De upprörda känslorna beror uteslutande på namnet Makedonien.

I korthet anser de flesta greker att det namnet är förbehållet en region i norra Grekland med Thessaloniki som huvudstad, liksom antikens grekiska kungadöme med basen i samma region. Att grannlandet skulle få heta samma sak är för dem oacceptabelt – det innebär en stöld av grekisk historia och ett outtalat anspråk på grekiskt territorium.

Upp emot 100.000 greker protesterade mot Makedoniens namnbyte i söndags. På torsdagen planeras en ny protest. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

På samma sätt anser de flesta makedonier det självklart att deras land ska få heta just Makedonien – vilket det har gjort både under tiden som jugoslavisk delrepublik och efter självständigheten 1991.

Under åren har jag tagit upp namnfrågan under resor både i Grekland och Makedonien. Nästan alltid kommer jämförelser med Sverige upp.

Grekerna säger ungefär så här: ”Vad skulle du säga om Danmark plötsligt sa att det hette Skåne?”

Och makedonierna: ”Skulle ni vara beredda att byta namn till Västsverige för att Finland krävde det?”

För fem år sedan höjde regeringen i Skopje insatserna genom att omvandla huvudstaden till en sorts museum över antikens Makedonien – som alltså grekerna ser som en omistlig del av sitt eget kulturarv.

I centrala Skopje står i dag en jättestaty över Alexander den store. För att fortsätta de svenska parallellerna är det kanske som att Brandenburger Tor i Berlin skulle ersättas med en Gustav Vasa-staty.

Men grekerna har hela tiden haft ett trumf på hand i grälet: vetorätten i Nato och EU, två allianser som makedonierna helst av allt vill bli medlemmar i, men där Aten spärrar vägen.

Frågan har stötts och blötts sedan 1991, och en amerikansk diplomat, Matthew Nimetz, har arbetat heltid med detta i 25 år. Otaliga namnförslag har varit uppe och förkastats – Övre Makedonien, Makedonien-Skopje, Slavo-Makedonien.

I centrala Skopje står i dag en jättestaty över Alexander den store. Foto: Thanassis Stavrakis

I internationella sammanhang har man skrivit Fyrom – ”the former Yugoslav republic of Macedonia”. Grälet har till och med fastnat i detaljer som var i alfabetsordningen landets delegation ska sitta i FN-skrapan i New York: på F som i “former” eller på M som i ”Macedonia”.

Kompromissen blev på T som i ”the”, intill Thailand.

Och i juni 2018 nåddes så ännu en kompromiss vid sjön Prespa på gränsen mellan de båda länderna.

Enligt det historiska avtal som premiärministrarna Zoran Zaev och Alexis Tsipras skrev på där byter Makedonien namn till Nordmakedonien (North Macedonia på engelska, Severna Makedonja på makedonska). Grekland förbinder sig att inte längre stoppa landets inträde till Nato och EU.

Avtalet är mycket detaljerat. Det slår till exempel fast att makedonska bilars registreringsskyltar måste byta beteckning från MK till NMK.

I en makedonsk folkomröstning i slutet av september sa drygt 90 procent av de röstande ja till avtalet. Men oppositionen uppmanade till bojkott och bara 37 procent röstade – långt under de 50 procent som skulle ha gjort resultatet legitimt. Allt tyder på att en majoritet är emot att byta namn.

Ändå har regeringen under Zaev gått vidare i parlamentet. Med hjälp av löften om amnesti för åtalade oppositionsledamöter, och enligt kritiker med rena mutor, har man med nöd och näppe fått den kvalificerade majoritet som behövs för att ändra landets konstitution enligt Prespaavtalet.

Det finns de som anser att Skopje påminner om en sorts museum över antikens Makedonien – som grekerna ser som sitt kulturarv. Foto: Thanassis Stavrakis

Och nu är det Atens tur. På torsdagskvällen, eller natten till fredag, röstar det grekiska parlamentet om avtalet, och även här är det små marginaler.

Premiärminister Tsipras och hans regeringsparti Syriza har 145 röster, men behöver minst 151. Med hjälp av avhoppare från andra partier väntas de klara det – de flesta bedömare tror att det blir 152 eller 153 röster för ett ja.

Därmed blir namnbytet verklighet.

Gratulationstelegrammen kommer att strömma in från kommissionärerna i Bryssel och från Natos generalsekreterare. Äntligen har en konflikt på det oroliga Balkan lösts genom diplomati och kompromisser, utan kanonmuller och blodspillan.

Den norska Nobelkommittén får två namn att sätta upp på kom ihåg-listan.

Men i såväl Grekland som Makedonien kommer missnöjet ändå att bestå. Uppåt 70 procent av grekerna motsätter sig avtalet med Skopje. Ännu en protest är planerad till torsdagskvällen, och risken för våld är stor.

I det redan splittrade grekiska samhället riskerar namnfrågan att fördjupa klyftorna. Nästan halva parlamentet kommer att rösta nej, och partisystemet stöps nu om efter denna skiljelinje. Den våldsamma extremhögern försöker samtidigt göra frågan till sin egen.

Makedonier som protesterar mot namnbytet bär alltid den gamla makedonska flaggan med ”Verginasolen” som greker anser att de har stulit. Foto: Robert Atanasovski

”Den används av nyfascister som maskerar sin kärlek till Hitler samtidigt som de framställer sig som obefläckade patrioter”, skriver kolumnisten Pantelis Boukalas i tidningen Ekathimerini.

Risken för våldsamma protester är hög även i Makedonien – där även de som säger ja till avtalet ser det bara som ett nödvändigt ont för att komma med i väst-klubbarna Nato och EU.

Dessutom: Ryssland hotar att blockera avtalet i FN. Och såväl Tsipras som Zaev har sköra majoriteter bakom sig – i kommande val kommer de att stämplas som förrädare.

Vad händer om nya regeringar i Aten eller Skopje bestämmer sig för att backa ur överenskommelsen? Då är länderna tillbaka där de befann sig 1991.