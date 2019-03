De är huvudpersoner i kommande dagars Brexitdrama

Theresa May. Foto: James Veysey/REX/Shutterstock

Theresa May, premiärminister och partiledare för konservativa Tories.

Vid två tillfällen har May nu fått nej av det brittiska underhuset till det avtal som hon förhandlat fram med EU – båda gånger med stor marginal.

Nu har May fått uppskov av EU till den 12 april. Om hon inte fått ett ja då, väntar troligen ett av tre alternativ:

1. En avtalslös och potentiellt kaotisk Brexit.

2. En uppmjukad Brexit med delvis bibehållna band till EU.

3. En ny folkomröstning.

May skulle kunna acceptera alternativ 1.

Men alternativ 2 och 3 innebär en lång försening av Brexit – och då skulle May sannolikt avgå.

Arlene Foster. Foto: REX/Shutterstock

Arlene Foster, partiledare för Democratic Unionist Party, DUP.

Den politiker som har störst möjlighet att rädda Theresa Mays avtal sitter inte i Westminster – utan i Nordirlands parlament Stormont.

Arlene Foster, den 48-åriga ledaren för regeringens unionistiska samarbetsparti DUP, avskyr reservlösningen för Nordirland i utträdesavtalet, och föredrar därför en avtalslös Brexit.

Men: ett löfte om ett partiledarbyte i Tories inför nästa steg i förhandlingarna (om den framtida relationen med EU), skulle kanske kunna få Foster att ändra sig och DUP:s tio ledamöter att rösta ja.

I synnerhet om en avtalslös Brexit visar sig omöjlig.

Flera tunga ”brexitörer” i Tories – bland dem den inflytelserike Jacob Rees-Mogg – har sagt att de nu är beredda att rösta ja, bara DUP gör det.

Boris Johnson. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

Boris Johnson, inflytelserik ”brexitör” i Tories.

Flera Torypolitiker står redo att axla manteln om Theresa May avgår. Till dem hör Boris Johnson – den gulhårige före detta utrikesministern som avfyrar kritik mot May från sin kolumn i The Telegraph.

”Att vi inte lämnar EU på fredag beror på att regeringen fegat ur”, röt Johnson i denna veckas salva – och han lade till att en ny ledning krävs för att återta initiativet.

John Bercow. Foto: HO/AFP

John Bercow, talman i brittiska underhuset.

Den 56-årige Bercow har hamnat i centrum för det som en del av hans kritiker menar kan vara början på en ”revolution”.

Det brittiska underhuset röstade tidigare i veckan ja till att ta kontroll över den dagliga agendan – och på onsdagen ska en rad ”indikativa”, icke-bindande omröstningar hållas.

Talman Bercow håller i klubban, och avsikten är uttalad: att få klarhet i vilken typ av Brexit som faktiskt kan vinna stöd av en majoritet i kammaren.

Jeremy Corbyn. Foto: REX/Shutterstock

Jeremy Corbyn, partiledare för Labour.

Labourledaren Jeremy Corbyn lär få en viktig roll när den tydligt EU-vänliga mitten i underhuset nu ska försöka ta kontroll över agendan och Brexitprocessen.

Men vill Corbyn fortsätta satsa allt på en ”mjukare” version av Brexit, med en tullunion och nära band till den inre marknaden? Eller ska han böja sig för den växande opinion som vill få till en ny folkomröstning, där ”stanna i EU” är ett av svarsalternativen?

Snart kan Corbyn tvingas välja.