Här är sex möjliga efterträdare till Theresa May, enligt Reuters:

Boris Johnson, 54

Den tidigare utrikesministern är Theresa Mays skarpaste kritiker i Brexitfrågan och var utträdessidans mest kända ansikte i folkomröstningskampanjen 2016. Han lämnade sin post i somras i protest mot hur utträdesförhandlingarna sköttes.

Boris Johnson Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Jeremy Hunt, 52

Tidigare hälsominister som ersatte Johnson på utrikesministerposten. Sedan dess har han uppmanat sitt parti att lägga skiljaktigheter om utträdesvillkoren åt sidan för att enas mot den gemensamma motståndaren EU. Röstade dock i folkomröstningen för att stanna kvar i EU. Har sagt att han stöder May i misstroendeomröstningen.

Jeremy Hunt. Foto: Mary Altaffer/AP

Dominic Raab, 44

Den förra brittiska Brexitförhandlaren lämnade sin post som Brexitminster i torsdags, efter bara fem månader, i protest mot det framförhandlade utträdesavtalet. Raab var aktiv på utträdessidan i folkomröstningskampanjen. Han har svart bälte i karate.

Dominic Raab Foto: Peter Nicholls/AP

Michael Gove, 51

En av de mest profilerade Brexitanhängarna under folkomröstningskampanjen. Blev slagen av Theresa May på sluttampen i det ledarval som då följde och blev sedan tvungen att bygga upp sin ministerkarriär på nytt. Nu är han miljöminister. Han ses som en effektiv och energisk medlem av regeringen och har till mångas förvåning blivit en av Mays allierade. Han har hittills stått bakom hennes Brexituppgörelse med Bryssel. Har sagt att han stöder May i misstroendeomröstningen.

Michael Gove. Foto: Tolga Akmen/AFP

Penny Mordaunt, 45

Biståndsminister som är en av få återstående ursprungliga Brexitanhängare i Theresa Mays regering. Många väntade sig att hon skulle lämna regeringen samtidigt med de andra avhopp som skedde när premiärministern presenterade ”det enda möjliga avtalet” om utträde. Har sagt att hon stöder May i misstroendeomröstningen.

Penny Mordaunt Foto: Matt Dunham/AP

Andrea Leadsom, 55

En annan av de få ”brexitörer” som håller sig kvar hos Theresa May. Hon var kvar till sista rundan i ledarstriden efter folkomröstningen men valde då att kliva av och släppa fram May. Leadsom är den i regeringen som hanterar relationerna med parlamentet. Har sagt att hon stöder May i misstroendeomröstningen.