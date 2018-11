De flydde Trumps USA – bosatte sig i Kanada

Dagen för Trumps seger i presidentvalet, den 8 november 2016, bodde Jerry Flores i Seattle i delstaten Washington. Han hade fötts i Kalifornien, föräldrarna hade invandrat från Mexiko.

Hans chock under valnatten är ett levande minne.

– Allt som jag hade upplevt i USA kom för mig: segregationen, utsattheten för fientlighet som latinamerikan, alla gånger jag stoppats av polisen av uppenbarligen rasistiska skäl och när jag behandlats som en andra klassens medborgare. När jag insåg att Trump skulle vinna blev det allvar på ett annat sätt, och jag kände att jag måste lämna USA, säger Jerry Flores när vi ses över en kaffe på en Starbucks i centrala Toronto.

Jerry Flores var inte ensam i USA om sina känslor. När Trump säkrade sin nominering som republikansk presidentkandidat i mars 2016 ökade antalet Google-sökningar på orden "How can I move to Canada", (hur kan jag flytta till Kanada), med 350 procent på bara fyra timmar. Och på valnatten i november kraschade dataservern på Kanadas immigrationsmyndighet på grund av trafiken.

Jerry Flores beslöt att packa väskorna och bege sig till Kanada. Ett och ett halvt år senare ångrar han inte flytten en sekund, och ser det som ett helt riktigt beslut.

Men någon massiv exodus blev det inte. Inte ens bland de många amerikanska tv-personligheter och filmstjärnor som heligt svor på att de skulle fly landet om Trump valdes till USA-president. Listan var omfångsrik:

Lena Dunham, skapare av “Girls”, som förklarade att “många har hotat med att göra det, men det ska jag verkligen göra”.

Barbra Streisand, legendarisk sångerska och Hollywood-ikon, förklarade upprepade gånger - senast inför mellanårsvalet i år - att hon utvandrar till Kanada om valutgången går emot Demokraterna.

Andra inom underhållningsbranschen som kom med liknande löften om att de “absolut, definitivt” skulle flytta norrut vid ett Trump-presidentskap var Miley Cyrus, skådespelare och sångerska, rapparen Snoop Dogg, tv-komikern Chelsea Handler och skådespelaren Bryan Cranston (från tv-serien Breaking Bad).

Jag har funnit min “American dream” här i Kanada.

Två år efter Trumps valseger har varken de eller särskilt många andra lämnat hemlandet. Enligt officiell statistik från Kanadas regering ökade antalet ansökningar om permanent uppehållstillstånd med blygsamma 13 procent från 2015 till 2016, och med knappt 4 procent 2017. I rena siffror rörde det sig om några tusen.

Fortfarande flyttar dock fler kanadensare till USA än amerikaner till Kanada. Enligt statistiken är de faktiskt dubbelt så många.

Några mil från Torontos downtown träffar DN en annan amerikansk medborgare som valde att flytta till Kanada.

Tiffany Pickering, 33 år, bor i förstaden Oshawa med sin man och nioåriga mopsen Nico.

– Jag har funnit min “American dream” här i Kanada, säger hon.

Hon bestämde sig långt innan Donald Trump blev president; redan under president George W Bushs tid.

Tiffany Pickering växte upp i bilindustristaden Flint, i den amerikanska delstaten Michigan, som hon kallar för “en stökig och våldsam stad”. På senare år har staden blivit beryktad för att tusentals barn förgiftats av bly i dricksvattnet.

Hon flyttade till Kanada för drygt tio år sedan, men det var först med Trumps valseger som hon löpte linan ut och sökte kanadensiskt medborgarskap.

– Jag trodde aldrig att det kunde bli värre än under Bush, i princip hela mitt vuxna liv har USA varit i krig. Jag gick mitt sista år på high school när 11 september-attentaten inträffade.

Efter gymnasiet tog hon en examen i informationsvetenskap i Detroit och började arbeta i ett bibliotek och extraknäckte på en restaurang. Det var under Bushs första mandatperiod som president, då USA i mars 2003 invaderade Irak.

– Jag och några av mina kamrater sade till varandra att om Bush väljs om så söker vi jobb i Kanada.

Jag var ändå så grundligt trött på USA, inte bara på Bush, utan också på vapenkulturen.

Det var inget enkelt ställningstagande för henne; med en omgivning som betraktade det som opatriotiskt att vara emot kriget och föräldrar som pensionerade militärer kände hon sig ganska ensam.

– De anser att Trump är en stark ledare. Så det är ingen idé att prata politik med dem, de ser mig närmast som en förrädare.

Hennes emigration har alltså både politiska och personliga orsaker.

– Många i rostbältets Flint röstade på Trump. Dels därför att han lovade så mycket för folk som var ekonomiskt utsatta, dels för att en hel del faktiskt köpte hans grova sexism och rasism.

Bush omvaldes 2004, men det var först i och med finanskraschen hösten 2008 som Tiffany Pickering fick den definitiva knuffen: stadens bibliotek skulle stängas.

– Jag var ändå så grundligt trött på USA, inte bara på Bush, utan också på vapenkulturen, och därför började jag söka arbete i Kanada.

Hon hade tur, blev kallad till intervju, fick jobbet, därefter ganska snabbt arbetstillstånd och så flyttade hon till Toronto.

– Det mesta är bättre här. Även de mest konservativa kanadensare anser att tillgång sjukvård är en mänsklig rättighet, medan den amerikanska mentaliteten är att var och en ska klara sig själv.

Hon har aldrig ångrat flytten, och illustrerar med ett exempel om hur attityden till individens och samhällets ansvar skiljer sig åt. När hennes syster, som arbetade på snabbmatsrestaurangen Kentucky Fried Chicken, födde sitt barn med kejsarsnitt var hon tvungen att börja jobba igen efter tre veckor.

– När jag berättade för henne att hon i Kanada skulle få betald barnledighet i minst ett år var hennes reaktion: “Nej, nej, jag har valt att skaffa barn, och det är min ensak att klara upp det!”. Men nu sitter hon med skulder på tiotusentals dollar för sjukhusräkningar.

I USA hade epilepsin betytt personlig konkurs, trots att jag som universitetsprofessor hade en bra försäkring.

Det är plågsamt att se ett USA utan socialt skyddsnät, tycker hon; hennes vänner kämpar och sliter med flera jobb, ofta utan pensionsförmåner och sjukförsäkring, för att få ihop till sin försörjning.

– Även om allt är långt ifrån idealiskt i Kanada är det inte så tungt och ojämlikt som i USA.

Vad hände med alla amerikaner som skulle emigrera till Kanada när Trump blev president?

– Nä, jag känner faktiskt bara en enda som har flyttat efter Trumps valseger. Men visst är det så att kanadensarnas självbild är att de är en sorts finare amerikaner, säger Tiffany Pickering med ett skratt.

Jerry Flores utgångspunkt var lite annorlunda än Tiffanys. Han växte upp i en fattig, latino-dominerad förort till Los Angeles. Fadern jobbade i en bilverkstad, mamman var hemmafru. Efter att ha kämpat sig igenom gymnasiet och college blev sociolog och forskade om kriminalitet och könstillhörighet, och skrev till slut en avhandling om latinamerikanska kvinnor som satt i fängelse.

Allt verkade lovande och det såg ut som att han gavs en rättvis chans. Han fick ett stipendium från Ford Foundation och doktorerade i sociologi på University of California. Ovanpå det fick han en lärartjänst i delstaten Washington.

Men i juni 2015 meddelade Donald Trump att han skulle kandidera i presidentvalet. Han inledde sin kampanj med invandrarfientliga utspel, särskilt riktade mot mexikaner, som stämplades som våldtäktsmän. Miljoner “illegala” latinos skulle deporteras och medborgare från muslimska länder skulle inte få besöka USA. Ett ökat antal hatbrott registrerades av människorättsgrupper, och vit makt-propaganda blev allt vanligare.

USA hade utvecklats till ett annat land än det han växt upp i.

– Mexikaner älskar Ronald Reagan, säger han om den republikanske USA-president som på 1980-talet gav amnesti till miljoner papperslösa invandrare.

Men när Trump dök upp med sin främlingsfientliga agenda började Jerry på allvar fundera på familjens framtid. Det sammanföll med att hans fru var gravid med tvillingar.

– Jag frågade mig själv: skulle vi välja bekvämlighet eller lycka? Ville jag se en framtid där mina barn blir lika illa behandlade av polisen som jag har blivit? Skulle jag stå ut med att höra en president som hela tiden svärtar ner mina föräldrars hemland?

På försommaren 2017 kom det ett lägligt erbjudande om ett arbete i Toronto, och han kände att det var dags att ge sig av.

Sedan dess lever han för första gången i en multikulturell stad, där halva befolkningen är icke-vit och integrationen fungerar bättre än i USA. Och så finns det sjukvård som till skillnad från i USA i stort sett är fri.