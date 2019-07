De fyra ledamöterna: Därför kallar vi oss för ”The Squad”

Det var i höstas de tog sitt smeknamn, långt innan Trumps uppmärksammade uttalanden.

De sågs då under en gemensam intervju efter att de valts in i kongressen som ”firsts”, alltså politiker som på olika sätt inte representerats i kongressen tidigare.

Då hade de knappt träffats. När de skulle ta en bild efter intervjun skämtade de om att lägga upp den på sociala medier under hashtaggen ”#SquadGoals”. Alexandria Ocasio-Cortez delade bilden på Instagram och skrev just ”squad”.

Nu samarbetar de fyra, är vänner, och beskrivs som en del av en ny generation, mer radikala demokrater i kongressen.

– Men sanningen är att alla som vill vara med och skapa en mer rättvis värld är en del av ”The Squad”, sa Ayanna Pressley i en intervju med CBS News tidigare i veckan.

1. Alexandria Ocasio-Cortez:

Född 1989 i Bronx, New York. Valdes in i kongressen i november 2018 som den yngsta kvinnan någonsin. Mamman är född i Puerto Rico. Ocasio-Cortez studerade ekonomi och internationella relationer vid universitetet i Boston. Hon representerar delstaten New Yorks 14:e distrikt i representanthuset.

På Twitter beskriver hon sitt politiska budskap som: ”In a modern, moral, and wealthy society, no American should be too poor to live”. (I ett modernt, moraliskt och rikt samhälle, ska ingen amerikan vara för fattig för att leva).

2. Ilhan Omar:

Född 1982 i Mogadishu, Somalia. Kom som flykting till Kenya som 8-åring. Fyra år senare kom hon till Minneapolis. Valdes hösten 2018 in i kongressen som den första kvinnan med hijab. Är tillsammans med Rashida Tlaib en av de två första kvinnliga muslimerna i kongressen. ”Jag längtar efter att jobba med dig, inshallah”, twittrade Omar till Tlaib efter att det stod klart att de båda vunnit sina val.

Hon har tidigare varit i konflikt med Trump efter att hon höll ett tal efter terrorattacken mot en moské i Nya Zeeland. Trump menade då att ledamoten förringade terrorattackerna mot USA 2001 och lade upp ett klipp från talet med texten ”Vi kommer aldrig att glömma”. Omar har också fått be om ursäkt efter att hon publicerat tweets som antyder att Israelvänner drivs av ekonomiska motiv. Hon representerar Minnesotas femte distrikt och några hjärtefrågor är avgiftsfri universitetsutbildning och höjd minimilön.

3. Rashida Tlaib:

Född 1976 som det äldsta av 14 syskon i Detroit. Hennes föräldrar är palestinier. Representerar Michigans 13:e distrikt i representanthuset i kongressen, efter att ha vunnit sitt distrikts plats i representanthuset med 78 procent. Är tillsammans med Rashida Tlaib en av de två första kvinnliga muslimerna i kongressen. Hon är en del av rörelsen demokratiska socialister, en progressiv del av partiet som också Alexandra Ocasio-Cortez, som valdes in i New York, tillhör.

Tlaib har också varit starkt kritisk till president Donald Trump och greps för två år sedan efter att hon avbrutit presidenten under ett tal i Detroit. Är advokat och arbetar bland annat för en generösare flyktingpolitik och sjukförsäkring.

4. Ayanna Pressley:

Född 1974, uppvuxen i Chicago. Representerar Massachusetts 7:e distrikt i kongressen. Växte upp med en ensamstående mamma och en kriminell pappa vilket hon beskriver som en viktig del av varför hon blev politiker.

Har jobbat för kongressledamoten Joseph P Kennedy II och senare John Kerry. Hon blev i höstas den den första svarta kvinnan som blivit invald från Massachusetts, där bara sju procent av befolkningen är svarta. Pressley har bland annat kallat Trump för en rasist som saknar empati.

