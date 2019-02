De fyra senaste åren de varmaste som uppmätts

År 2018 är det fjärde varmaste år som har uppmätts, den globala medeltemperaturen låg ungefär 1 grad, (med en felmarginal på plus/minus 0,13 grader) över medeltemperaturen från förindustriell tid, slutet av 1800-talet. Det konstaterar WMO efter att ha analyserat data från fem ledande internationella organ.

De tre år som har varit varmare är 2015, 2016 och 2017, det innebär att de fyra senaste åren är de varmaste som har uppmätts.

2016 är det varmaste år som hittills har uppmätts, då bidrog en kraftig El Niño, ett väderfenomen som ibland dyker upp och medför högre temperaturer över stora delar av jorden.

– Den långsiktiga temperaturtrenden är långt viktigare än rankningen av enskilda år, och trenden är uppåtstigande, säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO i ett pressmeddelande.

– De tjugo varmaste åren som har uppmätts har inträffat under de senaste tjugotvå åren. År 2018 är det fjärde varmaste år som har uppmätts, enligt WMO. Ett tydligt tecken på en pågående klimatförändring.

En rad extrema väderhändelser skedde under 2018: Sommaren var rekordvarm på norra halvklotet, här i Sverige ledde det bland annat till en rad temperaturrekord, allvarlig torka och skogsbränder. I en skogsbrand utanför Aten omkom många människor, skyfall på Mallorca ledde till flera dödsfall.

Den indiska delstaten Kerala drabbades av de värsta översvämningarna sedan 1920-talet och 1,4 miljoner människor fick lämna sina hem. Västra Japan drabbades av stora översvämningar, minst 230 personer omkom och tusentals fick lämna sina hem. Östra Australien har drabbats av svår torka, särskilt New South Wales och södra Queensland, i stora delar av regionen var nederbördsmängden mindre än hälften av den normala.

Både Japan och Sydkorea satte nya värmerekord med 41,1 respektive 41 grader.

2018 drabbades Kalifornien av flera stora skogsbränder, den som döptes till Camp Fire blev den dödligaste på över hundra år i USA. Foto: Josh Edelson/AFP

Kalifornien drabbades av flera stora skogsbränder, den som döptes till Camp Fire blev den dödligaste på över hundra år i USA.

Utbredningen av havsisen i Arktis låg långt under genomsnittet under 2018, med rekordlåga nivåer under januari och februari.

– Temperaturen är bara en sida av saken. Extrema väder drabbade många länder och miljoner människor med förödande konsekvenser för ekonomier och ekosystem under 2018, säger Petteri Taalas.

– Många av de extrema väderhändelserna är i linje med vad vi kan förvänta oss i ett förändrat klimat. Vi måste inse att det är en realitet. Utsläppen av växthusgaser och klimatanpassningsåtgärder borde vara högsta prioritet globalt.

Hittills har 2019 startat på liknande sätt när det gäller extrema väderhändelser. Australien upplevde den varmaste januari som har uppmätts med värmeböljor som saknar motstycke både i temperatur och längd. Tasmanien hade den torraste januari som har uppmätts och förfärande skogsbränder. Enligt Australiens meteorologiska institut har det varit en långsiktigt uppåtgående trend av extrema brandväder och längd av brandsäsongen.

Enligt WMO har intensiva värmeböljor blivit vanligare som ett resultat av klimatförändringen.

Den extrema hettan på södra halvklotet stod i skapt kontrast till den extrema kylans som drog in över Nordamerika i januari.

– Kylan i östra USA motsäger verkligen inte klimatförändringen. I Arktis år uppvärmningen dubbelt så snabb som den är globalt. Stora delar av isen i regionen har smält. Det påverkar vädermönster på det norra halvklotet utanför det arktiska området. En del av de kyliga avvikelserna på sydligare breddgrader kan vara kopplade till de dramatiska förändringarna i Arktis, säger Petteri Taalas.

– Det som händer vid polerna stannar inte vid polerna utan påverkar väder- och klimatförhållanden på lägre latituder där hundratals miljoner människor bor, säger han.