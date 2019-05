De ligger bakom sajterna som propagerar för ett Europa utan invandrare

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Voice of Europe

Ägs av: Ett antal holländska investerare.

Grundades: 2016

Drivs från: Nederländerna

Voice of Europe har som fokus att publicera artiklar som skildrar i synnerhet flyktingar och europeisk flyktingpolitik negativt, och fokuserar ofta på Sverige och svensk politik, i flera fall genom att sprida påståenden som visat sig vara falska. Under den svenska valrörelsen gav sajten det högerextrema svenska partiet Alternativ för Sverige stor uppmärksamhet, bland annat genom en intervju med partiets partiledare Gustav Kasselstrand där han beskriver det som att Sverige befinner sig i ett ”lågintensivt inbördeskrig” .

Voice of Europe skriver sällan ut vem det egentligen är som driver sajten, och skribenterna är i regel anonyma. Enligt den nederländska veckotidningen De Groene Amsterdammer ska sajten finansieras av en mindre grupp nederländska entreprenörer, däribland fastighetsmagnaten Erik de Vlieger. I en artikel som publicerades i januari uppges webbsidans publisher vara Jan Dijkgraaf, en nederländsk journalist som bland annat varit chefredaktör för Metro i Nederländerna.

Poland Daily

Ägs av: Den polska tv-stationen Telewizja Republika.

Grundades: 2018

Drivs från: Polen

Poland Daily väckte först uppmärksamhet i Sverige efter att den nättidningen Samhällsnytt under 2018 års valrörelse publicerade en artikel med påståenden om att Polens regering kritiserat Sverige för att ha satsat på ”invandring och genus i stället för brandförsvar”. Påståendet kom dock inte från regeringen, utan från en nyhetsuppläsare på då nystartade Poland Daily.

Formellt är Poland Daily ett engelskspråkigt program som sänds klockan 22:00 varje dag på den polska tv-kanalen Telewizja Republika, men får spridning främst via korta klipp på sociala medier som Twitter. Bevakningen är genomgående kritisk till invandring, EU och islam och positiv till den polska regeringen. Kanalens senaste värvning är den brittiska politiska aktivisten Jack Buckby, som tidigare gjort sig känd som potentiell framtida partiledare för det högerextrema brittiska partiet BNP, ett parti som han lämnade 2013.

V4 News Agency

Ägs av: V4NA LTD, ett företag registrerat av Ungerns ambassadör i Storbritannien.

Grundades: 2019

Drivs från: Storbritannien

V4 News agency, som började publicera nyheter i april 2019, beskriver sig som en ”ung självständig internationell nyhetsbyrå” som ger ett ”konservativt högerinriktat” perspektiv på händelser av vikt för EU och världen. De flesta artiklarna, skrivna av nyhetsbyråns 50 anställda, ligger bakom betalvägg.

En artikel publicerad i webbtidningen Valasz online skapar dock frågetecken kring i vilken grad nyhetsbyrån är oberoende. Företaget som äger sajten registrerades av Ungerns ambassadör i Storbritannien och ägs delvis av en före detta rådgivare till Ungerns premiärminister Victor Orbán. Majoritetsägare är företaget bakom den ungerska regeringstrogna nyhetssajten Origo.

I en intervju med The Guardian nekar Orbáns talesperson Zoltán Kovács att nyhetsbyrån skulle ha några kopplingar till den ungerska staten. Han ställer sig dock positiv till intiativet.

– Det finns en politisk agenda som sprids dagligen och som tydligt inte visar verkligheten och vad människor ser i sin vardag. Jag tror att de som startade det här initiativet ser att det finns ett behov för en sådan unik röst.

Sputnik News

Ägs av: Den ryska statliga nyhetsbyrån Rossiya Segodnya.

Grundades: 2014

Drivs från: Framför allt Ryssland.

Sputnik news är en av flera sajter som finansieras av den ryska staten i syfte att föra fram budskap som gynnar Ryssland internationellt, tillsammans med bland annat nyhetssajten RT, bildbyrån Ruptly, Social medier-satsningen In the now och videoreportageorganisationen Redfish.

Sputnik publicerar innehåll på en rad olika språk och hade under en period en svensk edition som nu är nedlagd. Sputnik publicerar dock fortfarande mycket material om Sverige, inte minst med fokus på Sveriges migrationspolitik. Materialet om Sverige är ofta baserat på texter från svenska invandringskritiska nyhetssajter och använder sig ofta av kommentarer på Twitter för att visa på vad man menar är en opinion i Sverige.

Breitbart

Ägs av: Breitbart News Network, LLC.

Grundades: I sin nuvarande form, 2007

Drivs från: USA

Trots att den högerpopulistiska sajten Breitbart grundades över tio år tidigare av den konservativa debattören Andrew Breitbart väckte den stor uppmärksamhet först i samband med det amerikanska presidentvalet 2016, bland annat för att sajten fungerade som en samlingspunkt för Donald Trump-supportrar. Sajtens dåvarande styrelseordförande var ingen mindre än Steve Bannon, som i augusti 2016 rekryterades att leda Donald Trumps presidentkampanj.

Sedan presidentvalsrörelsen har Breitbarts inflytande minskat. Buzzfeed kunde visa på Breitbartanställdas samröre med nynazistiska aktivister och internetaktivister lyckades få företag att sluta annonsplatser på sajten. Sedan presidentvalrörelsen har besökarantalet har gradvis minskat. Nästan dagligen publicerar Breitbart artiklar om Sverige, framför allt med fokus på kritik av Sveriges invandringspolitik.