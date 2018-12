Den 3 november 2020 går USA till val för att välja president för de kommande fyra åren. Frågan om vilken demokrat som ska utmana den sittande presidenten är ännu höljt i dunkel.

Nu samlar några senatorer sina styrkor inför det val som kan komma att bli ännu en vattendelare i amerikansk politik. Fyra Demokrater, tre kvinnor och en man – Kamala Harris, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand och Cory Booker – är på väg att starta sina valkampanjer inom några veckor, skriver The New York Times.

Kamala Harris, 54, är född i Oakland i Kalifornien och har arbetat som delstatens justitieminister mellan åren 2011 till 2017 men siktar på att ha Baltimore eller Atlanta som bas, skriver tidningen. Harris kommer snart ut med sina memoarer, ”The truths we hold: An American journey”.

För ett år sedan krävde Harris Donald Trumps avgång sedan presidenten anklagats för sexuella övergrepp.

Elizabeth Warren. Foto: Susan Walsh/AP

Elizabeth Warren, 69, från Massachusetts planerar att ha sitt högkvarter i Boston. Warren beskrivs som en av de mest inflytelserika juridikprofessorerna, utbildad vid anrika Harvard Law School, och har fungerat som senator sedan den 3 januari 2013 och arbetat som politisk sakkunnig under Barack Obama.

Warren har varit fokus för många av Donald Trumps mest hätska utfall och Trump har bland annat kallat henne ”bluff-Pocahontas”.

Kirsten Gillibrand. Foto: Carolyn Kaster/AP

Kirsten Gillibrand, 52, från New York är också juristutbildad och har under sin tid i senaten gjort sig känd för sitt engagemang när det gäller sexuella övergrepp inom det amerikanska försvaret. Kirsten övertog Hillary Clintons plats i senaten när Barack Obama nominerade Clinton till utrikesminister i december 2008.

Gillibrand kom tidigare i år med en bok för barn med titeln ”Bold & brave” som handlar om kvinnor som en gång kämpade för kvinnors rösträtt.

Cory Booker. Foto: Chris Maluszynski

Cory Booker, 49, från New Jersey kommer att inleda sin valkampanj från Iowa. Booker anses som liberal och försvarar kvinnors rättigheter och samkönande äktenskap. Han är utbildad vid Yale och har som så många andra politiker en bakgrund inom juridiken.

Booker, som är vegan, har beskrivits som ”hyperaktiv och oförlåtligt okonventionell”.

Det finns givetvis fler utmanare som den 46-årige Texaspolitikern Beto O’Rourke som med liten marginal förlorade mot Republikanen Ted Cruz i mellanårsvalet i november (48,3 procent mot 50,9 procent). O’Rourke anses av många som den som kan locka nya och unga väljare att rösta på Demokraterna men har hittills själv förnekat att han tänker ställa upp som kandidat 2020.

En annan möjlig kandidat är den tidigare vicepresidenten Joe Biden, 76. Och givetvis Hillary Clintons utmanare under förra presidentvalet Bernie Sanders, 77. Sanders som liksom Kamala Harris precis skrivit en bok vars titel “Where we go from here: Two years in the resistance”, en titel som verkar peka på en väg framåt för Demokraterna.

Donald Trump själv inledde sin återvalskampanj samma dag som han blev president.