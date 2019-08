De stred för USA i Vietnam – nu återvänder de för att gottgöra död och förstörelse

Natten till den 23 februari 1969. Plötsligt väcks den amerikanska marinkårsbasen på Hill 65, en strategiskt belägen kulle i centrala Vietnam, av att en vaktpost slår larm om ett fientligt intrång på förbandet.

En tungt beväpnad grupp nordvietnameser och FNL-soldater, som amerikanerna kallar ”Vietcong”, har i skydd av mörkret forcerat taggtrådsstängslet och börjat skjuta vilt mot USA-styrkan på den högt belägna basen.

Angriparnas uppdrag är att slå ut amerikanernas artilleripjäser och förstöra två ammunitionslager. De lyckas inte, utan efter en kort eldstrid får de dra sig tillbaka under stora förluster.

När det ljusnar ligger ett tiotal svartklädda gerillamäns döda kroppar kvar på bergssluttningen.

Men också två amerikanska soldater har fått så svåra skador att de avlider.

– Det var mina vänner, korpralerna John Shoemaker och John Rice. Jag känner fortfarande ”survivors guilt”, överlevarens skuld, för att jag finns kvar, men inte de, säger Jay Magner.

Jay Magner, som var sjukvårdare för USA:s marinkår i Vietnam 1969, är tillbaka på Hill 65, den plats där en avgörande strid utspelades för 50 år sedan. Till vänster en annan krigsveteran, Matthew Keenan. Foto: Paul Hansen

Det har gått 50 år sedan dess, och nu står han på samma plats på Hill 65 där slaget utkämpades och begrundar vad han gick igenom. Han är en av de många amerikanska Vietnamveteraner som har återvänt till krigsskådeplatsen, årtionden efteråt.

Då var han en Navy corpsman, fältsjukvårdare i marinkåren, men lyckades inte rädda livet på sina skadade vänner.

– Jag kan aldrig glömma hans sista ord innan han flögs iväg till ett fältsjukhus: ”Doc, låt mig inte dö!”

I sin dagbok från februari 1969 skildrar Jay Magner en natt av skräck och kaos:

”Alla var totalt förvirrade, allt hände så snabbt...denna natt har vi befunnit oss i helvetet, och jag är rädd! Jag vill aldrig någonsin genomleva en sådan natt igen.”

Jag kan aldrig glömma hans sista ord innan han flögs iväg till ett fältsjukhus: ’Doc, låt mig inte dö!’

Han beskriver vad som hände hans kamrater:

”John Shoemaker fick sitt ben bortsprängt av granatsplitter, och han förblödde. John var min bästa kompis, han kom från Mount Joy, Pennsylvania. Han talade alltid om sin flickvän hemma. Att tänka på flickor höll oss optimistiska!”

”John Rice fick flera penetrerande skador i bålen av granatsplitter. Han hade inte sin skyddsväst på sig, eftersom han sannolikt sov när attacken inleddes. Splittret genomborrade hans bröstkorg, kroppspulsåder och hjärta och han hade inte något blodtryck…”

Jay Magner har rest hit med David Johannes, hans stridskamrat från Vietnam, i sällskap med fruarna Adrienne och Vickie. De har kommit för att besöka platsen för en avgörande strid vårvintern för 50 år sedan. De vill också hedra två vänner som dödades i slaget om Hill 65, där deras marinkårsförband var stationerat.

– För två år sedan beslöt jag och David att återvända till denna plats som var så betydelsefull för oss båda, säger Jay Magner.

Patronhylsor och andra spår från USA:s långa krig i Vietnam finns överallt. Foto: Paul Hansen

– Jag är också här för att påminna mig om det omoraliska och vansinniga med krig, och att våra ledare är för narcissistiskt upptagna med att försöka påtvinga andra vår livsstil. Andra folk borde få välja vilken regering de vill, det är inte vår sak att bestämma det.

Med under återbesöket på Hill 65 är även USA-veteranerna David Clark, som bor i Vietnam sedan flera år, och Matthew Keenan, som reser hit regelbundet. På vägen upp till kullen letar David och Matthew efter patronhylsor i det höga gräset.

Under kriget var kullen kalhuggen, men nu är den täckt av tät växtlighet som vi banar oss fram igenom.

– Den lilla byn som låg alldeles nedanför vår bas kontrollerades av fienden, berättar Jay Magner medan vi klättrar uppför berget.

Jay Magner är i dag läkare hemma i Belleville, Illinois, i den amerikanska Mellanvästern. Det var hans postering som sjukvårdare inom marinkåren som senare gav honom impulsen att välja den medicinska banan. Han var inte stridande soldat under sina sex månader på Hill 65, men han blev snabbt övertygad om att USA:s krig var orättfärdigt.

Han räknar upp flera skäl till att han ändrade åsikt om kriget.

Först reagerade han med fasa när han såg vad marinsoldater som kom tillbaka från ett uppdrag bar runt halsen i sina kedjor för id-brickor: dödade vietnamesers avskurna öron .

– Det stred mot en order om att man inte fick stympa dödade soldater, men det brydde de sig inte om.

Bild 1 av 3 Jay Magner under sin postering i Vietnam, där han tjänstgjorde som sjukvårdare i ett artilleriregimente. Foto: Privat Bild 2 av 3 Jay Magner under sin postering i Vietnam, där han tjänstgjorde som sjukvårdare i ett artilleriregimente. Foto: Privat Bild 3 av 3 Jay Magner under sin postering i Vietnam, där han tjänstgjorde som sjukvårdare i ett artilleriregimente. Foto: Privat Bildspel

En annan anledning var militärens besatthet av ”body count”, att räkna dödade fiendesoldater, för att bevisa att kriget var framgångsrikt.

Ett tredje skäl var de illdåd som han bevittnade:

– Vietcong anföll Hill 65 från en grannby. Då gick amerikanska Phantom-jaktplan upp och bombade byn med sprängbomber och napalm. När byborna flydde över risfälten, många med sina barn på ryggen, fick våra soldater order om att meja ner dem. Jag vädjade till befälet att stoppa blodbadet på de civila. Men jag fick svaret: ”Du förstår inte att de är kommunister, misstänkta Vietcong, så vi har rätt att döda dem.”

Trots de ohyggliga scener han målar upp säger att han själv inte fick några stora bestående men av kriget, utöver återkommande mardrömmar.

När byborna flydde över risfälten, många med sina barn på ryggen, fick våra soldater order om att meja ner dem

David Johannes, som också tjänstgjorde som Navy corpsman, har däremot drabbats hårt i efterhand, och fått läkarnas diagnos: PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Det är en diagnos han delar med 11 procent av Vietnamveteranerna, och tiotusentals av dem beräknas ha begått självmord.

Det dröjde mer än tre årtionden år innan han blev sjuk.

Den utlösande faktorn var att han hörde explosioner från ett militärt övningsfält i närheten av sin bostad.

– Vi bodde först i Florida, där vi hade det lugnt och bra. Men 2006 flyttade min fru och jag till delstaten Washington för att vara nära våra barnbarn. Det visade sig att vi bodde intill militärbasen Fort Lewis, och därifrån hördes krevader och startande stridsflygplan. Minnena kom tillbaka och jag drabbades av en djup depression.

I dag stoppar David Johannes i sig 12 olika mediciner varje dag för att dämpa ångesten, oron och skuldkänslorna för att två av kamraterna dödades. Han ser darrig ut, talar långsamt och rör sig försiktigt.

Veteranerna David Johannes (till vänster) och Jay Magner (i mitten) besöker ett krigsminnesmärke på Hill 65 utanför Da Nang, där de båda var förlagda under 1969. Foto: Paul Hansen

När han berättar om sin tid i Vietnam – som han inledde med sex månader ute i djungeln – är det lätt att förstå att den satte djupa spår.

– Vi fick lagad mat var 30:e dag, däremellan fick vi leva på vad vi kunde hitta, som maskar och rötter. Och myggorna käkade upp oss.

Han beskriver en skräckfylld tid, där han ibland fick sova med en armen fastbunden vid ett träd, för att han inte skulle rulla ner för berget. En natt gick hans förband vilse i mörkret, och de var tvungna att stanna till. När det ljusnade insåg de att de övernattat alldeles intill i fiendens förläggning.

– Jag var i djungeln för att rädda liv. Några gånger fick jag skjuta också, men så vitt jag vet dödade jag inte någon.

Det är en utmaning att komma hit för ett återbesök. Så många minnen bubblar upp när man är tillbaka

Efter ett halvår blev han förflyttad till Hill 65, och där var förhållandena inte lika vedervärdiga.

– Det är en utmaning att komma hit för ett återbesök. Så många minnen bubblar upp när man är tillbaka, så det kommer att ta tid att smälta allting, säger David Johannes.

Jay Magner ritar en karta över den amerikanska basen på Hill 65 och visar var anfallet kom ifrån. Foto: Paul Hansen

På vägen upp till Hill 65 stannar veterangruppen till vid ett vietnamesiskt krigsminnesmärke för stupade FNL-soldater och nordvietnameser. Monumentet består av ett cirkelformat altare med kolonner, märkt med röda stjärnor och andra kommunistiska symboler. Det är omgivet av gravar med låga gravstenar.

Jay Magner läser en sorts bön för krigets offer:

– Vi har kommit hit för att hedra de män och kvinnor på båda sidor, amerikaner och vietnameser, som slogs här i morgontimmarna en februaridag för 50 år sedan. Jag och David Johannes kommer alltid att minnas våra två kamrater som stupade här.

De amerikanska besökarna ställer sig i en ring och kramar varandra.

– Här, på denna plats av total förstörelse, känner jag frid, säger David Clark.

Högst uppifrån kullen är utsikten milsvid över risfält och åkrar.

USA-veteranerna Matthew Keenan, Jay Magner och David Johannes med hustrun Vickie ber för krigets offer – på båda sidor. Foto: Paul Hansen

Jag hoppas att vietnameserna förlåter mig allt det fruktansvärda som vi gjorde mot dem

Jay Magner pekar mot den flod som rinner genom landskapet. Vid bron inträffade ytterligare en av de tragedier som gjorde honom till övertygad krigsmotståndare:

En åttaårig pojke gick över bron. Soldaterna sköt varningsskott för att stoppa honom, men träffade honom i halsen.

– Jag gav honom första hjälpen, men jag förstod snabbt att det krävdes kirurgi för att rädda honom.

När han begärde att pojken skulle evakueras med helikopter till ett sjukhus fick han svaret: ”Vi har inte råd med en chopper för en gook” (den rasistiskt nedlåtande termen för vietnameser och andra östasiater, DN anm.). Pojken dog.

Jay Magner är fortfarande förbannad på politikerna i USA för att han tvingades till Vietnam.

– Jag hoppas att vietnameserna förlåter oss allt det fruktansvärda som vi gjorde mot dem. Jag har uttryckt min skuld över att ha varit inblandad i att skada det vietnamesiska folket. Och ändå tar de emot oss med sådan värme!

Nu vill han att USA ska sluta med att blanda sig i andra länders angelägenheter.

– Under kriget såg jag fienden, och det var jag själv. Vietnameserna kan jag bara beundra för deras motstånd. Kineserna invaderade, japanerna invaderade, fransmännen och sedan tog vi över. Men lärde vi oss något av det?

David Clark hedrar stupade nordvietnamesiska soldater på en gravplats utanför Da Nang. Foto: Paul Hansen

● ● ●

De brukar samlas på Hoa’s Place i Da Nang, en anspråkslös barservering som blivit en samlingsplats för amerikanska krigsveteraner och deras vietnamesiska vänner som vill koppla av med en pizza och en kall öl. Och för att älta lite krigsminnen.

Femtio år efter att befann sig här, med USA:s armé och i ett helt annat ärende än i dag, har dussintals av dem återvänt, med gråare hår, och kanske lite klokare.

Flera av dem har slagit sig ner i Da Nang, som var den hamnstad där USA för första gången landsatte stridande trupp i större skala under Vietnamkriget. Året var 1965. Det skulle dröja tio år innan kriget var över och den amerikanska interventionen avslutad.

USA hade också sin största flygbas i Da Nang och här utkämpades några av Vietnamkrigets hårdaste strider.

I dag är Da Nang en miljonstad och en av landets största turistmagneter. För knappt två år sedan fick Da Nang äran att stå som värd för ett östasiatiskt toppmöte, med USA:s president Donald Trump som en av deltagarna.

Nu vill veteranerna ge sitt bidrag till att gottgöra något av den död och förstörelse som USA förorsakade under kriget.

Då sades de delta i ett krigsföretag mot kommunismen. När kriget var över 1975 hade supermakten efterlämnat ett förött land och två miljoner dödade vietnameser.

Försoningsprocessen har tagit sin tid. Men efter ett halvt århundrade har de tidigare bittra fienderna Vietnam och USA blivit vänner. När det görs opinionsmätningar bland vietnameser brukar USA hamna bland de mest uppskattade länderna i världen.

David Clark och hans hustru Ushi. ”I USA lider vi av minnesförlust”, säger David Clark. Foto: Paul Hansen

– Här borta, vid Marble Mountains, fanns en bas för Vietcong inne i grottorna, säger en av veteranerna, David Clark.

Han pekar mot några gröna kullar som sticker upp i det låga kustlandskap som vetter mot ”China Beach”, den vita sandstrand vid Sydkinesiska sjön som amerikanerna kopplade av vid under kriget.

I uteserveringens solsken smågnabbas 70-plussarna i all vänskaplighet om kriget. Vid et tillfälle glider samtalet in på fördelar och nackdelar med olika vapentyper. Om automatkarbinerna M14 och M16, där den senare modellen ofta skar ihop på grund av den inte klarade av damm.

David Clark kommer in på de olika minnesdagar i Vietnam då man firar hur städer och orter befriades från de amerikanska fienderna.

– De är ju bra, så att vi kommer ihåg att vi förlorade det där kriget, säger David Clark.

Jay Magner, som har återvänt till Vietnam för första gången sedan 1969, klipper av:

– Nej då, vi förlorade inte, det var vietnameserna som vann! Men våra ledare har inte lärt sig någonting av det.

David Clark nickar instämmande:

– I USA lider vi av minnesförlust.

Hoa, som driver stället, pratar ”Marine” - ett språk som kryddas med ”fuck” mellan vartannat ord.

Han lärde sig prata så när han som nioåring började som ett slags springpojke åt US Marine Corps i Da Nang. Hoa städade, hämtade mat och var allt-i-allo på förbandet. Och lärde sig mängder av otryckbara ord.

Han blir också utgångspunkten för ett tvisteämne – på sin egen servering.

– Eftersom Hoa var så ung så klarade han sig undan från att straffas av nordvietnameserna efter kriget, trots att han jobbade för US Marine Corps. Det kunde gått värre. Det förekom att nordvietnameserna begravde sina fiender levande i en stor grop, säger David Clark.

Den bilden kan inte Jay Magner invända emot, men han markerar en annan syn på kriget:

– Jag vill hävda att det var amerikanerna som dödade flest och stod för de mest fruktansvärda brotten.

David Clark:

– Jag har också mött vietnameser i USA som har tackat mig för att jag slogs mot ”skitstöveln” Ho Chi Minh. Och här har jag mött vietnamesiska veteraner som betraktar oss som vapenbröder, vi trampade omkring i samma skit och inferno. De har förmåga att lägga det förgångna bakom sig.

David Clark med hustrun Ushi på stranden i Da Nang – platsen för USA:s första landsättning av trupper 1965. Foto: Paul Hansen

● ● ●

Vi tar oss iväg till militärbasen An Hoa, fyra mil sydväst om Da Nang. Den övergavs för 45 år sedan och är i dag överväxt av djungelns grönska. Landningsbanans asfalt syns fortfarande.

När veterangruppen stannar till kommer en kvinna i hjälm körande på sin moped. Hon heter Hoa Xi, är 59 år, och berättar att hon bodde i byn intill basen och hur amerikanska stridsvagnar åkte runt och besköt nordvietnameserna.

– Jag var 12 år och satt i ett skyddsrum när granaterna föll, och jag minns hur det brann runt omkring.

Jay Magner lyssnar och ser tagen ut.

– Det var mitt första uppdrag, jag tillhörde ett artilleriregemente och vi besköt den här byn. Den är borta nu. Men då varnade våra befäl byborna för att de måste lämna ut Vietcong-medlemmar, vilket de inte gjorde. Då anföll vi.

Bakom ett stängsel intill den nedlagda flygbasen har 80-årige risbonden Tran Kien Duong sin gård. Intill honom står en vattenbuffel som tittar nyfiket på de exotiska besökarna.

– Jag har inga problem med amerikaner, säger Tran Kien Duong.

Under nästan hela kriget – från 1964 till 1975 – stred han i den USA-stödda sydvietnamesiska armén. Han var menig soldat, och undkom därför det öde som drabbade hundratusentals officerare och tjänstemän som arbetade för Saigonregimen: åratals inspärrning i den kommunistiska regimens ”omskolningsläger”.

Jay Magner visar bilder från sin tid som militärsjukvårdare för 50 år sedan för risbönderna Tran Kien Duong och Bui Thi Ba. Foto: Paul Hansen

Hans hustru, Bui Thi Ba, 78, råkade värre ut. I december 1974, knappt fyra månader före Nordvietnams seger i kriget, fällde sydvietnamesiskt stridsflyg en bomb över deras hus, som förstördes helt.

– Ja, jag var nära att dödas av just den krigsmakt som min man slogs för, säger hon om en av krigets bittra ironier.

Bui Thi Ba viker upp sin hatt. På huvudet finns ärren efter de svåra brännskadorna från bombangreppet. På hennes ben syns stora fläckar efter hud som transplanterades till huvudet.

● ● ●

Några dagar senare besöker David Clark och Matthew Keenan ett dagcenter som den vietnamesiska organisationen för Agent Orange-offer har upprättat i utkanten av Da Nang.

På vägen ut från Da Nang pekar Matthew Keenan på några övergivna hangarer genom bilens sidofönster. Det är vad som nu finns kvar av en av världens mest trafikerade flygplatser. I slutet av 1960-talet fraktades till Da Nang soldater, materiel, förnödenheter och vapen till USA:s väldiga krigsoperation.

Härifrån lyfte också en stor del av de stridsflygplan som deltog i bombkriget över både Nord- och Sydvietnam. Förutom miljoner ton konventionella bomber fällde USA-flyget hundratusentals ton med napalm, den klistriga bensingelé som brände ihjäl oräkneliga civila, och växtgiftet Agent Orange.

På dagcentret välkomnas USA-veteranerna med varma kramar av de barn som går där.

David Clark under ett besök på ett dagcenter för barn som är andra eller tredje generationens offer för Agent Orange, det växtgift som USA-militären spred över Vietnam. Foto: Paul Hansen

Här vistas 60 barn från tio år och uppåt, alla med något fysiskt eller mentalt handikapp. Man misstänker, men i de individuella fallen går det inte att säkert slå fast, att de skadats av exponering för Agent Orange – ett avlövningsmedel och växtgift som USA sprutade över en stor del av Vietnam för att FNL-gerillan ha svårare att gömma sig i djungeln.

Dagcentret får bidrag av FN-organet Unicef och personalens lön kommer från den vietnamesiska staten.

Några av barnen sjunger en patriotisk sång för USA-veteranerna: ”Om jag var en fågel ville jag vara en duva, om jag var en blomma ville jag vara en solros, men jag är en människa och vill offra mig för mitt land”.

Matthew Keenan kommer till Vietnam flera gånger varje år för att arbeta med barn som i andra eller tredje generationen har drabbats av Agent Orange.

– Jag kommer hit därför att jag det får mig att må bättre med tanke på vad vi ställde till med här under kriget. Det är som att jag är personligt skyldig att hjälpa till. Jag umgås med barnen, leker med dem, och deltar i deras aktiviteter.

Bild 1 av 2 60 barn med olika handikapp, som man misstänker kan har orsakats av USA:s avlövningsmedel Agent Orange, vistas på centret. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2 David Clark hejar på en grannflicka i Da Nang. Foto: Paul Hansen Bildspel

Denna känsla – ett slags läkeprocess – stämmer enligt Matthew Keenan med vad han har hört andra uttrycka vid deras första återbesök i Vietnam.

– Jag hör en del veteraner säga: varför kom jag inte tillbaka tidigare?

En annan viktig omständighet är att han för flera år sedan drabbades av prostatacancer, och hans läkare misstänkte att den kunde ha samband med att han exponerats för Agent Orange.

Han började ta reda på mer, och förstod då att såväl Da Nang som Cam Rahn Bay – där han var stationerad under åren 1971–1972 – var listade som ”hot spots” med stora koncentrationer av Agent Orange. Växtgiftets verksamma substans är det starkt cancerframkallande ämnet dioxin.

Jag hör en del veteraner säga: varför kom jag inte tillbaka tidigare?

Han insåg att oräkneliga vietnameser hade drabbats av det. Då började han resa till Vietnam regelbundet.

– Vietnamveteranerna har den kortaste livslängden av alla tidigare militärer. Man sprutade växtgiftet runt vår bas för att få bort sly och buskar, så att Vietcong inte skulle kunna dölja sig där. Så vattnet och jorden där vi vistades var kontaminerade.

Han började inse att Agent Orange ännu 50 år senare var en långsamt tickande bomb.

David Johannes, till höger, under sin tid som stationerad i Vietnam. Foto: Privat

Han befann sig i Vietnam vid den tid då USA-presidenten Richard Nixon genomförde en radikal nerdragning av den amerikanska militära närvaron. Det kallades för ”vietnamisering” av kriget och innebar att Sydvietnams armé skulle sköta markkriget, medan USA fortsatte med sina bombningar, över såväl Nord- som Sydvietnam.

På ganska kort tid drogs antalet USA-soldater ner från 550.000 till 20.000 man. De sista var borta 1973, efter att fredsavtalet mellan USA och Nordvietnam skrivits under i Paris.

● ● ●

Ingen vet exakt hur många amerikanska krigsveteraner som har kommit tillbaka till Vietnam för att besöka platser de stred på. Det är sannolikt att det rör sig om tiotusentals, vilket inte är så många om man betänker att 2,7 miljoner amerikaner tjänstgjorde i Vietnam under krigsåren 1964-1973.

En mindre del har återkommit för att ta reda på vad kriget betydde och vad de hade i Vietnam att göra. David, David, Jay och Matthew är några av de närmare 50 medlemmarna av den vietnamesiska avdelningen av Veterans for Peace. Av dem har ett knappt dussin slagit sig ner permanent i Vietnam, flera av dem i Da Nang. Övriga kommer på regelbundna besök.

David Johannes och Jay Magner vid det nedlagda amerikanska flygfältet i An Hoa. Foto: Paul Hansen

– För min del dröjde det inte lång tid innan jag insåg att kriget var ett tragiskt misstag, säger Chuck Searcy, som lämnade Vietnam efter att ha tjänstgjort där i två år.

Han lämnade kriget arg och illusionslös, och beslöt sig för att engagera sig i antikrigsrörelsen i USA. Det ledde till en konflikt med hans far, en veteran från andra världskriget.

– Han sade: ”Vad har hänt med dig, du är inte längre en amerikan, har de gjort dig till kommunist där borta?” Några år senare ändrade han sig och medgav att jag hade haft rätt.

I dag är Chuck Searcy ordförande i den lokala Veterans for Peace i Vietnam, och har slagit sig ner i Hanoi.

– Jag trodde alltid att jag skulle komma tillbaka till Vietnam, på något sätt.

Det skulle dröja till 1992, då han träffade en gammal armékollega och de bestämde att de skulle resa hit som turister.

– Under den resan blev jag förbluffad över den totala avsaknaden av ilska eller fientlighet från vietnamesernas sida. De välkomnade oss med värme och generositet och förlåtelse. Samtidigt såg jag hur de kämpade med att återhämta sig från kriget.

”U.S.” står det på gaffeln som legat i terrängen i ett halvt sekel. Foto: Paul Hansen

Besöket inspirerade Chuck Searcy till att försöka komma tillbaka för att göra någonting för att hjälpa till. Tillfället kom flera år senare, när han fick loss pengar till ett nytt projekt för oexploderad ammunition.

– Jag såg på nyheterna hur praktiskt taget varje vecka ett barn eller en bonde sprängdes till döds av en bomb eller mina. Mer än 100.000 människor har skadats av sådana sprängämnen sedan kriget tog slut. Så vi satte igång arbetet, i samarbete med de vietnamesiska myndigheterna.

Han säger att han inte gör vad han gör för att han har skuldkänslor, snarare handlar vill han tala om en känsla av moraliskt ansvar för att reparera de skador som USA har åsamkat Vietnam.

– Kom ihåg att vi fällde minst 8 miljoner ton bomber över Vietnam, vilket var mer än under hela andra världskriget. Problemet är att vi inte har lärt av Vietnam, utan vi har fortsatt att göra om samma misstag, i Irak, i Afghanistan, Syrien, Libyen...vi tror att allt kan lösas med militära medel.

● ● ●

Första gången David Clark kom till Vietnam var i juli 1968. Han var sergeant i marinkåren.

– Vi slogs mot Vietcong, och de dödade mina kamrater. När jag är hemma i USA jagas jag varje dag och varje natt av minnet av alla vidrigheter, trots att kriget tog slut för så länge sedan. För 50 år sedan tyckte jag att Vietnam var världens skitställe, och jag kunde inte tänka mig att återvända. Men när jag är här i Vietnam, ett ställe jag var livrädd för, och går förbi Marble Mountains, ser jag att det råder fred här, då finner jag en inre frid och harmoni, säger David Clark.

”Jag finner en inre frid och harmoni här i Vietnam”, säger David Clark.. Foto: Paul Hansen

När jag är hemma i USA jagas jag varje dag och varje natt av minnet av alla vidrigheter

Upplevelserna från kriget hade konsekvenser. I USA återvände de hemska minnena från Vietnam varje dag. På nätterna vaknade han av mardrömmar om bakhåll och om kommunistisk gerilla som försökte döda honom.

Han hade drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Han försökte fly från minnena.

– Det gjorde att jag började dricka, alldeles för mycket. I dag är jag en nykter alkoholist.

Han återkom första gången 2007 för att bearbeta sitt trauma och det var just en klättring uppför Marble Mountains som fick honom att inse att kriget faktiskt var över. Inga lysgranater eller stridsflygplan for genom luften, inga bomber kreverade.

David Clark återkom sedan flera gånger för kortare besök. Han skaffade en kinesisk kopia av en amerikansk Harley-Davidson-motorcykel - som han kallar för ”Charlie-Davidson”.

Han reste från söder till norr, och i Hué, den gamla kejsarstaden, träffade han en vietnamesisk kvinna, Nguyen Thi Thanh Huong – som kallar sig Ushi – som han gifte sig med. Kärleken till henne och till landet avgjorde att han slog sig ner i Vietnam för gott.

Hans liv fick en ny mening. Ushi flyttade med honom till Da Nang. Han engagerade sig i Veterans for Peace, som bland annat ägnar sig åt att försöka läka krigets sår. Som aktiv i organisationens avdelning i Vietnam ägnar han mycket tid åt att hjälpa dem som drabbades av USA:s kemiska krigföring och människor som har skadats av bomber och minor.

David Clark och hans vietnamesiska hustru Ushi på hans kinesiskbyggda ”Charlie Davidson”. Foto: Paul Hansen

Även om tillvaron är mer fridsam i dag kommer David Clark inte undan minnena av våldsamheterna.

Under kriget var det straffbart att inte ha ett M16-gevär med sig, berättar han, och han brukade ofta rikta vapnet mot ansiktet på vietnameserna, även kvinnor och barn, bara för att få dem att bli rädda för honom.

– Jag glömmer aldrig deras skräck. Men i dag kan jag glädja mig åt att kunna tala lite vietnamesiska, och möts då av leenden. Det blir mitt personliga sätt att försöka gottgöra vad jag har gjort. Jag tänker på vad en vän till mig sa: ”Det enda vietnameserna vill är att få vara i fred, plantera sitt ris och ha barn. Varför skulle vi komma hit och döda dem?”

En återkommande mardröm handlar om den gången han blev sårad av splitter när en av hans kamrater trampade på en ”Bouncing Betty”, en sorts mina som flyger upp i luften och exploderar. David Clark blev lindrigt skadad, men kamraten dog.

– En gång när jag besökte Ushis by och gick förbi ett bambusnår såg det precis ut som det ställe där jag blev sårad. Det var fruktansvärt att allt kom tillbaka.