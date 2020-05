Delstatsåklagare kräver utredning av uppmärksammad dödsskjutning

Det var den 23 februari som Ahmaud Arbery sköts till döds under en joggingtur i Glynn County i den amerikanska delstaten Georgia.

Fallet har blivit mycket uppmärksammat sedan en video av händelsen i förra veckan började spridas i sociala medier. Sedan dess har två män, Gregory och Travis McMichael, gripits misstänkta för mordet.

Far och son McMichael hävdar att de fick syn på Ahmaud Arbery under joggingturen och att han såg ut som en man som de misstänkte ha utfört inbrott i området. De två männen ska sedan ha beväpnat sig med en pistol och ett gevär och följt efter Ahmaud Arbery i en bil.

Filmen från händelsen visar hur Ahmaud Arbery joggar mot bilen där de två misstänkta befinner sig. Kameran riktas sedan ett kort tillfälle bort från Arbery och bilen, därefter ser man hur vapen riktas mot Arbery samtidigt som han försöker slå sig fri från Travis McMichael. Under filmsekvensen hör man också flera skott avlossas. 25 minuter senare avlider Ahmaud Arbery av skottskador.

Sedan mordet i februari har flera åklagare arbetat med utredningen. Den första åklagaren uppgav att det inte fanns någon anledning att gripa de nu två misstänkta, men den åklagaren valde också att avsäga sig fallet eftersom han hade arbetat med Gregory McMichael, en före detta polis.

Nästa åklagare att ta sig an fallet har en son som arbetat tillsammans med Gregory McMichael och under den åklagaren uppges utredningen ha stått still. Efter att videoklippet av skjutningen fått spridning har Georgias åklagarmyndighet tillsatt en ny åklagare som granskar fallet.

Mordet på Ahmaud Arbery har uppmärksammats av människorättsaktivister, politiker och kändisar i USA och många har riktat kritik mot hur myndigheterna har hanterat fallet. Landets president Donald Trump har beskrivit det som ”hjärtskärande” och Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har krävt att en oberoende utredning görs.

Nu har delstatens justitieminister Chris Carr skickat en formell begäran till USA:s justitiedepartement för att utredningen ska granskas.

”Vi vill se en fullständig och transparent granskning av hur Ahmaud Arberys fall har hanterats från starten”, säger Chris Carr i ett pressmeddelande.

”Familjen, samhället och delstaten Georgia förtjänar att få svar, och vi kommer arbeta tillsammans med rättsliga myndigheter i delstaten och på federal nivå för att hitta de svaren.”

Läs mer:

Far och son gripna för uppmärksammad skjutning