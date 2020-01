Demokraternas presidentkandidater enades mot rasism i Södern

De interna konflikterna bland demokraternas presidentkandidater fick ta en tillfällig paus när de samlades i South Carolina på måndagen för att hedra Martin Luther King-dagen, en helgdag i hela USA. Efter två veckor av bittra strider mellan Bernie Sanders, Elizabeth Warren och Joe Biden enades de ledande kandidaterna i stället för att vandra arm i arm längs med Main Street i Columbia, South Carolina, i den årliga ceremonin till medborgarrättskämpen Kings minne.

En intensiv fas närmar sig i demokraternas primärval, då de första delstaterna Iowa och New Hampshire börjar rösta i början av februari. Det har inneburit att tonläget trissats upp ordentligt och personangreppen börjat hagla mellan kandidaterna. Men här i South Carolina råder tillfällig vapenvila.

Valet South Carolina, som äger rum i slutet av februari, beskrivs ofta som det viktigaste i primärvalet, eftersom invånarna här bättre speglar demokraternas väljarkår över resten av landet. Svarta väljare utgör en majoritet av demokraterna i delstaten och det var just för att vinna deras hjärtan som sju presidentkandidater tågade genom Columbia på måndagen.

De sjöng sånger som förknippas med 1960-talets medborgarrättsrörelse, ”We shall overcome” och ”Lift every voice and sing”, tillsammans med luttrade farbröder i nötta kepsar från NAACP, den svarta medborgarrättsorganisationen som arrangerade marschen.

De sju presidentkandidaternas kärnbudskap var också samstämmigt: om Donald Trump får fyra år till som president så riskerar USA:s svarta och etniska minoriteter förlora många av de rättigheter och friheter de kämpat för så länge. Presidentvalet 2020 framställdes som existentiell kris för ett tolerant USA.

Den tidigare vicepresidenten Joe Biden, som har en klar ledning i opinionsmätningarna i South Carolina, påminde de tusentals åhörarna om att Donald Trump försvarat nynazister och Ku Klux Klan-anhängare.

– Vi har nu en president som omfamnar högerextremister, som sliter isär familjer vid gränsen. Så vi måste arbeta dubbelt så hårt tillsammans för att ta oss ur den här situationen och se till att Trump bara blir en historisk parentes, sade Biden.

Joe Biden jämförde även Trump med den ökända polischefen Bull Connor, som beordrade poliskåren i Alabama att använda brutalt våld, batonger, vattenkanoner och jakthundar mot svarta medborgarrättsaktivister vid de turbulenta demonstrationerna här på 1960-talet. Många som lyssnade på talet deltog själva i demonstrationerna och upploppen då.

– Hat kan inte besegras, det kan bara gömma sig. När någon ger det nytt syre, som Trump gör nu, då kommer det tillbaka, sade Biden.

Bernie Sanders, som ligger hack i häl med Biden i opinionsmätningarna nationellt, passade på att påminna åhörarna om att Martin Luther King när han levde betraktades som en kontroversiell vänsterradikal, precis som Sanders gör i dag.

– Om vi vägrar låta Trump och hans vänner dela upp oss baserat på vår hudfärg, var vi föddes, vår sexuella läggning eller vår religion, om vi i stället enas så finns det inget vi inte kan åstadkomma i kampen för social rättvisa, sade Sanders.

I publikhavet viftade Bernie Sanders anhängare med skyltar med texten ”Medicare for y’all”, en sydstatsvariant på Sanders krav på att expandera det statliga sjukvårdsprogrammet Medicare till alla amerikaner.

Minnesotasenatorn Amy Klobuchar, som också stigit i opinionsmätningar de senaste veckorna, attackerade Trump för att ha försvarat högerextremister efter kravallerna i Charlottesville 2017.

– Nej, mister president, det finns inte två sidor att skylla på när de ena sidan är Ku Klux Klan. Då finns det bara en sida att stödja och det är den amerikanska sidan, sade Klobuchar.

Bland de tusentals demokrater, progressiva aktivister och nyfikna lokalinvånare som dök upp för att lyssna på presidentkandidaterna sade de allra flesta att de kommer att rösta på demokraternas kandidat mot Trump, oavsett vem det blir.

Paul Lindley, grundskolelärare i Columbia, hade en knapp med Bernie Sanders namn på jackan, men höll samtidigt i en skylt med Elizabeth Warrens namn.

– Jag kan faktiskt inte bestämma mig, men någon av de två kommer jag att rösta på. Jag lutar lite åt Warren, eftersom det är hög tid för någon som inte är en gammal vit man i Vita huset, sade Lindley.

Lavern Butler, en ung kvinna från småstaden Orangeburg, South Carolina, sade däremot att hon bara kunde tänka sig Joe Biden som presidentkandidat. Hon motiverade det med att han är det tryggaste valet för demokraterna och har störst chans att nå ut till mittenväljare.

– Om tio år kanske väljarna är redo för en kvinnlig president, men jag tror inte att USA är där än. Jag hoppades verkligen på Hillary Clinton, men jag vill inte känna den besvikelsen igen, sade hon.

