Demokraternas tampades om chansen att bemöta Trump

Det är kutym att oppositionspartiet ger en officiell replik till presidentens årliga tal, men Donald Trumps tal bemöttes av tre repliker. Utöver Georgia-demokraten Stacey Abrams, som stod för det officiella svaret till Trump, deltog Alexandria Ocasio-Cortez i ett tal med klimataktivister i början av kvällen, medan Bernie Sanders erbjöd en egen replik. Abrams höll ett kort och sakligt tal som fokuserade på sakpolitiska kontraster med Trump.

Hon kritiserade honom för en sjukvårdspolitik och ekonomisk politik som skadar USA:s mest utsatta grupper och anklagade republikanerna för att ha “riggat skattesystemet mot arbetarklassen”. I synnerhet angrep hon Trumps invandringspolitik och sade att “det är invandrare som gör USA starkt, inte murar”.

Hon tog även upp striden om rösträttigheter i USA, en fråga som kan ha avgjort guvernörsvalet i Georgia, där Abrams förlorade med knapp marginal mot republikanen Brian Kemp, efter en kampanj där republikanerna anklagades för att stänga vallokaler i svarta områden och godtyckligt slänga ut demokrater från röstlängden. Det var ett tal som kan ses som en föraning av de frågor som många demokrater kommer att lyfta under nästa presidentval.

Flera av demokraternas senatorer som lyssnade på Trumps tal i kongressen kandiderar i primärvalet och de verkade också se kvällen som en chans att befästa sitt motstånd till Trump. Kirsten Gillibrand, senator från New York, spred efter talet en kort video där hon grimaserar tydligt i misstycke under Trumps tal, en video som sedan användes för att få in kampanjdonationer till Gillibrands presidentkampanj.

