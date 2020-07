Demonstrant död efter Black lives matter-demonstration

På lördagen lokal tid genomfördes ytterligare en Black lives matter-demonstration i Texas, USA. En av deltagarna var 28-åriga Garrett Foster, som fick sällskap av sin fästmö som sitter i rullstol.

Under kvällen ska en bilförare ha konfronterat demonstranterna och uppfört sig aggressivt, enligt vittnen. Bland annat ska fordonet ha kört in i folksamlingen och tutat. I samband med det gick Garrett Foster fram till fordonet och diskuterade med bilföraren – som då öppnade eld.

Garrett Foster, som körde sin fästmö Whitney Mitchell i rullstolen, sköts tre gånger, rapporterar flera amerikanska medier. Han fördes direkt till sjukhus och avled senare av sina skador. Fästmön klarade sig utan skador.

Många samlades för att tända ljus och lämna blommor efter att Garrett Foster skjutit till döds i Austin, Texas. Foto: Sergio Flores/Getty/Ap

Föraren arresterades på plats och förhördes av polisen. Ytterligare en person, som ska ha skjutit mot fordonet efter den första skottlossningen, arresterades och förhördes. Båda två har släppts sedan dess, uppger New York Times.

I ett uttalande säger Steve Adler, som är borgmästare i Austin, att händelsen lämnar staden i chock.

”Vår stad är skakad och, liksom så många i vårt samhälle, är jag hjärtbruten och bedrövad”, säger borgmästaren enligt tidningen The U.S sun.

Dock har bilföraren en annan bild av händelseförloppet. I själva verket ska flera demonstranter ha omringat bilen, varpå en beväpnad Garrett Foster sedan närmade sig föraren.

”Hans berättelse är att herr Foster riktade vapnet direkt mot honom och att han avfyrade sin pistol mot herr Foster,” säger Brian Manley som är polischef i Austin, enligt New york times.

En kvinna blir tröstad vid minnesstunden för Garret Foster i centrala Austin. Foto: Sergio Flores/Getty/Ap

Garrett Foster bar ett AK-47 gevär under demonstrationen. Strax innan skottlossningen deltog han i en intervju, där han förklarade att om han använde vapnet mot polisen skulle han dock dödas. Vittnen hävdar även att Garrett Foster närmade sig bilen med munstycket till pistolen riktad nedåt.

Kenneth Casady, ordförande för Austins polisstation, riktar dock skarp kritik mot den numer avlidna Garrett Foster. På Twitter skriver han att Garrett Foster letade efter en konflikt och lyckades hitta en.

Nu sörjer flera demonstranter Garrett Fosters död. På söndagskvällen lokal tid samlades cirka 100.000 amerikanska dollar in via sociala medier, enligt New York Times. Donationerna ska gå oavkortat till kostnader för begravningen.

Garrett Fosters mamma har talat ut om händelsen i amerikansk tv. Hon uppger att sonen och hans fästmö, som är afro-amerikan, hade demonstrerat mot polisbrutalitet i mer än 50 dagar. Hon tillägger att det inte förvånar henne om sonen hade med sig sitt vapen - eftersom han har licens och ville känna sig trygg.

”Han deltog eftersom han verkligen kände starkt för rättvisa och var mycket emot polisbrutalitet, han ville även supporta sin fästmö”, säger Sheila Foster, i tv- programmet ABC's Good Morning America.