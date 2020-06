Demonstration på årsdag för Hongkongprotester

Demonstranterna som samlats i hundratal struntar i förbudet mot större folksamlingar än åtta personer, som införts med anledning av coronaviruset. På gatorna finns även stora grupper av kravallpoliser, och patruller genomför kontroller av människor som passerar.

Tidigare på tisdagen samlades demonstranter i flera olika köpcentrum för att sjunga prodemokratiska sånger, och skingrades sedan utan oroligheter efter en timme.

Vissa demonstranter bär plakat med texten ”Jag kan inte andas! Befria HK” och ”Unga liv räknas”, med anspelning på slagorden från de massiva protester mot rasism och polisvåld som blossat upp i USA de senaste veckorna.

– Jag är rädd, men jag måste protestera mot de nationella säkerhetslagarna. Det är viktigt att fortsätta kämpa för frihet, säger 25-åriga Tai, som inte ville uppge sitt fulla namn.

Vid den första protestdagen den 9 juni förra året tog sig över en miljon demonstranter ut på gatorna för att protestera mot ett lagförslag som skulle göra det möjligt att lämna ut misstänkta brottslingar till Pekingstyrda Kina. Det Pekingvänliga styret i Hongkong drog sedermera tillbaka förslaget, men oron för ökat inflytande från kommunistregimen i huvudstaden fanns kvar och protesterna fortsatte under flera månader.

De senaste veckorna har protester i staden blossat upp igen, den här gången mot en ny nationell säkerhetslag för Hongkong som bland annat riktar in sig på uppvigling och terrorism. Från Peking har det kommit utspel under året om att demonstranter i Hongkong ägnat sig åt just ”terrorism”.

Kritiker anser att lagen kan komma att användas för att tysta demokratiförespråkare och demonstranter.

Hongkongstyrets chefsminister Carrie Lam sade i ett uttalande på årsdagen att man inte har råd med mer av det kaos som har präglat staden under det gångna året.