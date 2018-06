Demonstrationer mot Trumps kontroversiella flyktingpolitik

Utanför stadshuset i New York sågs en knallrosa skylt i folkhavet, med den handskrivna texten: ”Bäbisar ska inte sitta i fängelse”.

Det var kärnbudskapet i de landsomfattande demonstrationer som ägde rum i USA på lördagen. Det högljudda engagemanget mot Trumps invandringspolitik har präglat otaliga demonstrationer i USA sedan han tillträdde som president, men protesterna har tilltagit efter den senaste månadens nyheter om familjer och barn som separeras av gränspolis när de anländer till USA.

På lördagen anordnades demonstrationer mot Trumps invandringspolitik i samtliga USA:s 50 delstater. De två största demonstrationerna ägde rum i New York och Washington DC, där tiotusentals demonstranter trotsade värmeböljan för att samlas i protest mot presidentens kontroversiella politik.

I Washington var det så hett att brandkåren sprejade vatten över de demonstranter som ville svalka sig. I New York var det värmerekord och drygt 35 grader när tiotusentals demonstranter tågade från Manhattan över Brooklyn Bridge, viftandes med skyltar som krävde att de flyktingfamiljer som splittrats av gränspolisen ska återförenas.

Det var gott om barnfamiljer på plats. Carlos och Carol Franco, som båda arbetar som lärare i New York, demonstrerade tillsammans med döttrarna Paloma och Luna, som tog skydd från solen under ett litet paraply i barnvagnen.

Carlos och Carol Franco demonstrerade tillsammans med döttrarna Paloma och Luna. Foto: Martin Gelin

- Barn ska ha rätt att söka asyl här utan att behöva kastas i fängelse. De flyr oerhört våldsamma omständigheter i sina hemländer och då måste USA leva upp till sina löften om frihet och rättvisa, säger Carlos Franco.

Demonstrationernas omfattning visade hur demokrater och progressiva aktivister lyckats skapa en landsomfattande infrastruktur i opposition mot presidentens invandringspolitik. I New York deltog åtminstone 130 olika organisationer i demonstrationen. Det var allt från människorättsgrupper som ACLU och Amnesty till en uppsjö av organisationer som arbetar för invandrare och papperslösas rättigheter.

Överallt syntes även skyltar handskrivna av barn, som vädjade till Trump om att sluta kasta barn i fängelse. Många demonstranter krävde även att den kontroversiella myndigheten ICE, som ansvarar för att utvisa papperslösa, ska avskaffas. Myndigheten infördes 2003, i kölvattnet av terroristattackerna mot USA 2001, men har sedan dess gått långt bort från sitt ursprungliga uppdrag om att förhindra terroristmisstänkta från att komma in i landet.

I dag får ICE hård kritik för brutala metoder mot papperslösa familjer. En ung man i New York, som sade sig ha förfäder som överlevt förintelsen, kallade ICE “USA:s motsvarighet till Gestapo”, nazisternas säkerhetspolis.

Kontroversen om de fängslade barnen handlar om en ny regel som Trumps administration genomförde i maj, som innebär att papperslösa föräldrar fråntas sina barn, även spädbarn, om de tillfångatas vid gränsen. Justitiemininstern Jeff Sessions har hyllat regeln som en del av Trump-administrationens “nolltolerans” mot olaglig invandring.

Efter högljudd kritik upphävde Trump delvis regeln tidigare i veckan, genom dekret, men tusentals barn är fortfarande åtskilda från sina föräldrar. I många fall riskerar de aldrig att kunna återförenas, enligt flera människorättsgrupper som kritiserat administrationen.

Under demonstrationen i New York riktades även hård kritik mot demokraternas partietablissemang och ledarskap, som beskrevs som tafatta. Vänsterflanken av demokraterna känner vind i seglen efter veckans överraskande seger i ett primärval i New York, där den 28-åriga socialisten Alexandria Ocasio-Cortez besegrade en av demokraternas veteraner i kongressen. Många erfarna demokrater i kongressen verkar nu känna sig oroade över att utmanas från vänster. Vid demonstrationen i New York deltog bland annat Jerry Adler och Carolyn Maloney, demokrater i kongressen. Nancy Pelosi, demokraternas ledare i representanthuset, krävde i sin tur att Kirstjen Nielsen, direktören för myndigheten för inrikes säkerhet, måste avgå omedelbart.

I marschen över Brooklyn Bridge syntes även en del av de mer excentriska politiska inslag som ofta präglar New Yorks politiska aktivister. En äldre kvinna sade sig delta i demonstrationen för att hon stödjer djurens rätt att slippa få sina familjer splittrade. Hon höll i en skylt där en tecknad kyckling krävde rätten att få behålla sina ägg och förespråkade en djurrättens motsvarighet till metoo-kampanjen, som hon kallade “moo-too”, efter det läte som kossor gör.

Men generellt var deltagarna seriösa och välinformerade. Många beskrev i detalj hur Trumps invandringspolitik måste korrigeras för att respektera mänskliga rättigheter och USA:s grundlag. På en stor demonstration i Atlanta höll den erfarne politikern och medborgarrättskämpen John Lewis ett tal där han uppmanade att följa de fredliga protestmetoder som han och Martin Luther King använde framgångsrikt på 1960-talet.

Flera berömda artister, som Alicia Keys och Broadway-stjärnan Lin-Manuel Miranda, deltog också i demonstrationerna. En ung kvinna, som inte ville uppge sitt namn, höll i en skylt med texten “94 dygn utan min man”. Hon sade att hennes man, som inte är amerikansk medborgare, fångats av gränspolisen nyligen och att hon inte fått träffa honom på tre månader.

Enligt Move On, en av de progressiva organisationer som ordnade demonstrationerna, hade protesterna tre konkreta mål: att stoppa splittringen av familjer vid gränsen, att återförena de befintliga barn som skilts från sina föräldrar, samt att upphöra Trump-administrationens nolltolerans mot papperslösa.

Donald Trump bemötte demonstrationerna med ett felaktigt påstående på Twitter, där han försvarade ICE med motiveringen att de krossat det latinamerikanska kriminella gänget M-13, vilket inte stämmer.