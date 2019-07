Den nya vänstern utmanar Demokraternas etablissemang

Drygt fem tusen amerikanska vänsteraktivister har samlats i Philadelphia. På scenen står senatorn Sherrod Brown, som på sistone blivit känd som den enda demokraten i USA som inte ställer upp i presidentvalet. Han skulle lätt kunna misstas för Bernie Sanders lillebror, i skrynklig kostym, rufsigt hår och idealistisk vänsterretorik.

– Det är falskt att påstå att vi måste välja mellan progressiva värderingar och att vinna val. Donald Trump vann i Ohio med åtta procent i presidentvalet. Jag vann senatsvalet i Ohio med sju procent. Och min plattform var att ge starkt stöd för arbetares rättigheter, kvinnors rättigheter och hbtq-personers rättigheter, säger Brown, till rungande jubel från den mestadels unga publiken i Philadelphia.

Netroots Nation är den största årliga konferensen för USA:s vänsteraktivister. I vanliga fall präglas diskussionerna här av sakfrågor. Men i år verkar alla vilja prata om valet 2020 och det ideologiska slagfält där demokraternas primärval utspelar sig.

Vissa här är oroliga över att en allt för kraftig vänstersväng kan kosta partiet presidentvalet. Men de flesta är övertygade om att Demokraterna tvärtom bara kan vinna om de omfamnar en mer idealistisk agenda och radikala ekonomiska reformer.

– Vi såg förra valet hur det gick när vi stirrade oss blinda på ”valbarhet”, säger Jessie Ahart, en aktivist från Baltimore.

Efter Donald Trumps attacker på vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez och hennes unga partikollegor häromveckan har partiets interna konflikter hamnat i det nationella rampljuset.

Alexandria Ocasio-Cortez och hennes tre unga partikollegor i kongressen, Rashida Tlaib, Ilhan Omar och Ayanna Pressley, även kända som ”The Squad”, representerar en ny generation av progressiva feminister som försöker skapa enat motstånd mot Trump i Washington.

Problemet är att de inte riktigt har sitt eget parti med sig. Nancy Pelosi, demokraternas talman i representanthuset, har gång på gång uttryckt sin frustration över de unga partikollegornas dominans över det offentliga samtalet. Joe Biden, som bibehåller en knapp ledning i opinionsmätningarna för att bli demokraternas presidentkandidat, har också tagit försiktigt avstånd från partiets vänsterflank.

För många demokrater framstår den pågående konflikten mellan vänsteraktivister och partietablissemang som ett riskabelt inbördeskrig, som äger rum under den värsta tänkbara tiden i amerikansk historia. ”Om det finns en splittring i partiet som kan kosta dem valet 2020 så är det denna”, skrev Michael Tomasky nyligen i New York Review of Books.

Men vänsterdemokraterna ser i stället konflikten som en del av en öppen och hälsosam debatt, som kan förnya och förändra partiet.

Jag tillbringar en eftermiddag med Sean McElwee, en aktivist som har blivit en nyckelfigur i USA:s unga vänsterrörelse. Han var bland annat drivande bakom flera av de progressiva nätverk som låg bakom Alexandria Ocasio-Cortez valseger.

– Mitt mål är att göra det som den konservativa rörelsen började göra på 1950-talet. Att sakta men säkert förvandla demokraterna till ett ideologiskt drivet parti, säger McElwee.

Han ger en rad strukturella förklaringar till att vänsterflanken i partiet har blivit så mycket starkare de senaste åren.

– Dels har vi fler välutbildade aktivister med väldigt starka ideologiska övertygelser.

Dels är millenniegenerationen på väg att bli den största väljargruppen i USA och de står mycket längre till vänster än tidigare generationer. Den här generationen har dessutom fått beslutsfattande jobb i partiorganisationer och kampanjer. De driver flera av primärvalskampanjerna och de är policyexperter åt kandidaterna, så det ger dem chansen att sätta dagordningen, säger McElwee.

McElwee är samtidigt sympatiskt inställd till de utmaningar som Pelosi står inför i konflikten med vänsterdemokraterna.

– Pelosi ser sig själv som en progressiv person som låg bakom stora segrar i mellanårsvalet, ofta i distrikt som Hillary Clinton förlorade 2016. Där var det ofta mittendemokrater som vann, inte vänsterdemokrater. Så Pelosi anser att Ocasio-Cortez ställer för hårda krav, vilket underminerar Demokraternas chanser att behålla väljarnas stöd i ”swing districts”, de områden där stödet för Demokraterna överlag inte är så starkt. Hon har en poäng där, säger McElwee.

Ändå är det vänsterdemokraterna som nu sätter agendan i partiet, med ambitiösa nya initiativ som Green new deal, en omfattande klimatpolitisk reform, och Medicare for all, ett förslag för allmän sjukvård. Det märks även i demokraternas primärval, där de flesta kandidater tvingats anpassa sig till partiets vänsterflank och ivrigt försöker bocka av så många som möjligt av de krav som aktivisterna i partiet kommit med.

Konflikten handlar även om politisk taktik. Joe Biden och Nancy Pelosi stöder mycket av vänsterdemokraternas ideologiska agenda, men de skiljer sig i synen på hur målen kan uppnås. Som långvariga veteraner i Washington arbetar de utifrån premissen att det krävs konsensus och samarbete för att få igenom lagar.

De fyra demokraterna i ”The Squad” har en helt annan bakgrund. De har formats av den polarisering som började redan under Barack Obamas tid som president, då republikanerna med all önskvärd tydlighet visade att de inte tänker samarbeta med Demokraterna under några omständigheter.

Sociala medier har samtidigt spätt på splittringen, med en dynamik som tenderar att gynna de mest radikala rösterna. En högljudd ideologisk minoritet vinner oftast mot en lågmäld, moderat majoritet på Twitter och Youtube. Så medan Pelosis falang gör allt för att undvika en eskalerande konflikt, ser Ocasio-Cortez och de unga demokraterna tvärtom konflikterna som nödvändiga, det som ger själva bensinen till deras rörelse.

Aktivisten Sean McElwee poängterar hur många av de nya aktivisterna som kommer från organisationer utanför Demokraterna. De blev politiskt aktiva på grund av att de engagerade sig för specifika frågor, som klimatkrisen, ekonomiska klyftor eller att stoppa polisvåldet mot svarta.

Det speglar en global dynamik där partimedlemskap minskar, medan politisk aktivism tar sig nya uttryck. Det är talande att de största politiska protestaktionerna mot Trump, som Women’s march, protesterna mot Trumps invandringspolitik och flera jättelika klimatpolitiska demonstrationer, organiserats utanför Demokraternas partistruktur, även om många demokrater varit delaktiga.

Det är förklarligt att Pelosi och Biden inte bara lägger sig platta för dessa aktivister, som saknar deras erfarenhet av hur Washington faktiskt fungerar. Men det vore samtidigt riskabelt om de äldre demokraterna valde att alienera alla dessa nya, unga aktivister och den kokande energi som finns hos dem.

Trots vänstern ständiga attacker på Joe Biden bibehåller han starkt stöd partiets kärnväljare. I de senaste mätningarna leder han inte bara mot partiets övriga kandidater, utan är även den kandidat som gör i särklass bäst ifrån sig mot Donald Trump.

Mätningar så här tidigt bör tas med en nypa salt, men de förklarar varför aktivisterna här i Philadelphia verkar oroliga för en upprepning av dynamiken som skadade Hillary Clinton i valet 2016, där hon ständigt mötte angrepp från vänstern. Ingen jag talar med säger självmant att Joe Biden är deras första val som presidentkandidat, men alla säger att de tänker rösta på honom om han nomineras.

– Det måste vi göra. Om valet står mellan fascism och en mittendemokrat är det självklart att vi röstar på demokraten, säger Jessie Ahart.

Sean McElwee håller med.

– Jag skulle rösta på honom. Jag gillar honom inte. Jag tycker vi ska göra allt vi kan för att rösta fram en annan kandidat. Men om det blir Biden måste vi stödja honom. Sedan är det mitt jobb att se till att han får arbeta med en kongress som ställer oerhört hårda krav på att han regerar som en progressiv president.

