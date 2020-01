Det här vet vi om det nya coronaviruset

Utbrottet i Kina började i december. Den 31 december meddelade Kina Världshälsoorganisationen, WHO, att ett 20-tal människor insjuknat i lunginflammation orsakat av ett hittills okänt virus. Efter drygt en vecka kunde det konstateras att det var ett tidigare okänt coronavirus.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en stor grupp virus. De flesta coronavirus infekterar bara däggdjur och fåglar, men det finns sju stycken, inklusive det nya viruset, som kan smitta människor. De flesta orsakar bara förkylningsliknande symtom, men de mer allvarliga sjukdomarna sars och mers orsakas av coronavirus.

Det nya viruset har ännu inget namn, utan kallas preliminärt för 2019-nCoV.

Hur smittar det nya coronaviruset?

Det är inte bekräftat. Det är troligt att smittan kom till människor från något djur, men vilket är inte klarlagt. De första fallen hade koppling till en marknad i Wuhan, som sålde fisk och en del vilda djur.

Sars spreds troligen via fladdermöss till ett kattdjur som sedan smittade människor. Mers sprids troligen via fladdermöss till dromedarer och därefter till människor. En nysläppt studie antydde att ormar ligger bakom det nya viruset, men den studien har avfärdats av många experter som menar att det är troligare att det är ett däggdjur som spridit sjukdomen till människor.

Viruset har också bekräftats kunna smitta mellan människor, även i flera led. Hur vanligt det är och under vilka omständigheter är inte klarlagt, men troligtvis genom nära kontakt med den sjuka. Stöd för den slutsatsen är att familjemedlemmar till sjuka och vårdpersonal har insjuknat i det nya coronaviruset.

Coronavirus sprids ofta via droppsmitta, alltså via hosta och nysningar. De kan också spridas genom kontakt, antingen mellan människor eller att man rör en yta eller ett objekt och sedan kliar sig i ögat eller petar sig i munnen.

För att avgöra hur smittsamt ett virus är räknar man ut ett så kallat R0-tal. Det visar hur många människor en sjuk person i genomsnitt tros smitta i avsaknad av vaccin. Det nya viruset tros ha ett R0-tal mellan 1.4–2.5, enligt WHO. Det förekommer dock analyser som kommer fram till andra siffror. För ebola ligger talet mellan 1.5–2.5, för sars runt 3 och för influensa mellan 1–2. Mässling, en av världens mest smittsamma sjukdomar, har ett tal mellan 12–18.

Inkubationstiden, alltså tiden från att man blir smittad till att man uppvisar symtom, är vanligtvis mellan 2–14 dagar för coronavirus. Enligt preliminära uppgifter är inkubationstiden 2-10 dagar för det nya viruset. Det finns indikationer på att människor också smittar under inkubationstiden. Men inte heller detta är bekräftat.

Sjukvårdspersonal i Seoul i Sydkorea. Foto: Steve Cho/Penta Press/REX

Vilka är symtomen?

Vanliga symtom är feber, hosta och trötthet. En del får svårt att andas. Infektion med viruset kan också leda till lunginflammation, njursvikt och döden.

Hur farligt är detta nya virus?

Det vet vi inte än. Dödligheten verkar i nuläget vara på några procent. Det är högre än den vanliga säsongsinfluensan men lägre än sars, där dödligheten låg runt 10 procent. Men det kan ändras allt eftersom mer blir känt om viruset och utbrottet. Det verkar som att de som avlidit främst har varit äldre eller haft en underliggande sjukdom, de som också är riskgrupp vid influensa. Alla dödsfallen har hittills förekommit i Kina.

Det är inte heller säkert hur många som blir allvarligt sjuka av viruset. WHO uppgav i slutet av förra veckan att omkring 25 procent blev allvarligt sjuka. Det börjar nu dyka upp fler milda fall.

Uppgifter om att viruset ska ha muterat är inte heller bekräftade av WHO.

Finns det något vaccin?

Nej. Det har redan meddelats att det pågår utveckling av vaccin mot det nya viruset, men det kommer att dröja månader innan ett vaccin ens är redo för att testas på människor. Sedan måste vaccinet gå igenom olika studier för att bekräfta att det är säkert och effektivt. Även om dessa skyndas på handlar det sannolikt om något år, och sedan tillkommer tid för att producera och distribuera vaccinet.

Det finns inte heller någon specifik behandling eller läkemedel som botar, men symtomlindrande behandlingar kan ges. En del befintliga läkemedel testas nu mot den nya virusinfektionen, men vi vet inte om de fungerar.

Efterfrågan på munskydd har ökat sedan virusutbrottet. Foto: STR/AFP

Vad gör myndigheterna?

En expertkommitté vid WHO har utvärderat den information som finns tillgänglig om utbrottet. Efter två möten kom man fram till att utbrottet inte ännu bör klassas som ett internationellt hot mot människors hälsa, även om situationen i Kina är oroande och följs på nära håll. WHO har bara utlyst internationellt nödläge fem gånger tidigare, den första gången under svininfluensapandemin 2009 och den senaste gången i somras under det pågående ebolautbrottet i Kongo. Ett sådant nödläge innebär att WHO kan dra uppmärksamhet och samla resurser för att stoppa vidare smittspridning.

Anledningen till att WHO inte utlyste globalt nödläge beror på att det än så länge är få fall utanför Kina och att Kina vidtagit kraftiga åtgärder. Läget kan ändras, och då kommer expertkommittén att åter sammanträda och överväga om ett internationellt folkhälsohot ska deklareras.

Kinesiska myndigheter har satt hela städer och minst 50 miljoner i karantän för att minska smittspridning. Det görs också hälsokontroller av personer som lämnar Wuhan och andra drabbade områden. En del städer har stängt skolor, ställt in lokaltrafik och offentliga evenemang. Många länder har infört reserestriktioner och somliga länder erbjuder också att hämta hem medborgare från drabbade områden i Kina. I Sverige avråder UD från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina, där Wuhan ligger.

WHO rekommenderar inga särskilda reserestriktioner, utan råder resenärer i området bland annat att undvika närkontakt med sjuka personer, undvika kontakt med vilda djur och tvätta händerna ofta.

Bör jag vara orolig?

I nuläget har inga fall bekräftats i Sverige. De flesta fallen rapporteras från området kring Wuhan, där utbrottet startade. Där ökar utbrottet snabbt. Det har också rapporterats smittade i många delar av Kina, de flesta har varit i Wuhan. Hittills har ett tiotal länder bekräftat fall av det nya viruset, bland annat Frankrike, USA och Thailand. Nästan alla av de smittade har varit i Wuhan, det bara förekommit vidare smitta i några få fall utanför Kina, då inom familjer.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att sjukdomen ska spridas i Sverige som mycket låg. Men eftersom människor reser mycket kan det inte uteslutas att det kan dyka upp fall här, som då bör kunna hanteras av sjukvården.

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att det finns en måttlig risk för fler importfall i EU.

Myndigheterna påpekar att mycket är osäkert då utbrottet är nytt och därför är det svårt att riskvärdera. I takt med att ny kunskap växer fram kan också riskbedömningarna ändras.

