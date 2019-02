Fakta. IS uppgång och fall

Islamiska staten växte fram efter den USA-ledda invasionen av Irak år 2003. Extremistiska grupper infiltrerade sunnimuslimernas motstånd mot ockupationen.

IS kom att gynnas av de amerikanska truppernas uttåg ur Irak i slutet av 2011, och av inbördeskriget i Syrien som tog fart vid ungefär samma tid.

Under 2013 gick IS till offensiv mot andra rebellgrupper i Syrien och tog kontroll över den syriska provinshuvudstaden Raqqa. IS erövrade också Falluja, den största staden i den irakiska Anbarprovinsen.

I juni 2014 intog IS Iraks näst största stad Mosul. Strax efteråt höll Abu Bakr al-Bagdadi ett tal där han utnämnde IS till ett ”kalifat”, Islamiska staten ( IS).

I slutet av 2015 inleddes ett bombkrig mot IS som fick rörelsen på defensiven. I juli 2017 befriades den irakiska storstaden Mosul från IS, och i december samma år förklarade den irakiske premiärministern Haider al-Abadi att kriget mot IS i Irak är över.

I Syrien har dock IS kunnat bita sig fast i mindre enklaver i den nordöstra delen av landet.

