Det var en tidsfråga innan Navalnyjs liv skulle sväva i fara

– Läkarna gör allt de kan, och inte bara det. De jobbar verkligen för att rädda hans liv.

Chefsläkaren Anatolij Kalinitjenko på akutsjukhus nummer 1 i Omsk är allvarlig. På en hastigt sammankallad presskonferens på torsdagen meddelar han att den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj är inlagd på sjukhuset och ligger medvetslös, kopplad till en respirator.

Chefsläkaren Anatolij Kalinitjenko höll en pressträff på akutsjukhus nummer 1 i Omsk under tordagen. Foto: Evgeniy Sofiychuk/AP

– Läget är allvarligt men stabilt. Vi studerar orsakerna till patientens tillstånd och jag tror att vi kommer fram till en diagnos i dag. Allt som kan göras för tillfället gör vi till hundra procent. Vi är ännu inte övertygade om att han har blivit förgiftad. Det kan finnas andra orsaker, säger Kalinitjenko i ett uttalande som genast väckte misstankar bland hos Navalnyjs pressekreterare Kira Jarmysj.

– Naturligtvis. Han drack dåligt te. Nu försöker propagandisterna få det till att han har förgiftat sig själv. Jag var tillsammans med Aleksej hela tiden från imorse, jag satt bredvid honom i flygplanet, och jag vet att det här inte handlar om någon vanlig matförgiftning, skriver Jarmysj på Twitter.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1296361701290512384

Navalnyj hade rest till Tomsk för att spela in en film till ett av sina grävande projekt. Ämnet är hemligt. På sin sajt navalny.com publicerar han med jämna mellanrum omfattande utredningar om korruption bland ministrar och högt uppsatta tjänstemän. Navalnyjs mest kända film om före detta premiärminister Dmitrij Medvedevs hemliga lyxbostäder, ”On vam ne Dimon”, håller just nu rekordet med 35,8 miljoner visningar.

Efter att planet lyfte från Tomsk mot Moskva började Navalnyj plötsligt må dåligt.

– Han kallsvettades och bad om en servett. Han bad mig tala med honom, han behövde koncentrera sig på ljudet av en röst. Sedan gick han på toaletten och där tappade han medvetandet, säger Kira Jarmysj i en intervju med Echo Moskvy.

Det är inte första gången Navalnyj blir attackerad. I fjol blev han inlagd på sjukhus medan han höll på att sitta av ett kort fängelsestraff i Moskva. Läkarna sade att det var en allergisk reaktion, Navalnyj svarade att han saknar allergier och att han blev förgiftad.

År 2017 kastade en förbipasserande man i Moskva grön antiseptisk vätska i ansiktet på honom. På ryska kallas vätskan zeljonka. Den används ofta i attacker mot oppositionella med syftet att förlöjliga. Navalnyj förlorade delvis synen på högra ögat, men vände det hela i en pr-framgång då han uppträdde på sin youtube-kanal med igenmurat öga och grönfärg i ansiktet.

Ryssland har en lång tradition av giftmord på oppositionella och journalister. Bland annat journalisten Anna Politkovskaja förgiftades år 2004 då terrorister hade tagit en skola som gisslan i Beslan och hon skulle flyga ner och medla. Två år senare sköts Politkovskaja till döds.

Aleksej Navalnyj har många fiender. Dels alla korrupta tjänstemän, vars villor i Italien och bostäder i Miami han har avslöjat. Dels president Vladimir Putin själv. Navalnyj har upprepade gånger inspirerat tusentals ungdomar att gå ut på gatan och kräva att Putin ska sitta bakom galler, framför allt inför presidentvalet 2018 som han inte tilläts delta i. Det finns ingen annan politiker i Ryssland som har samma nätverk som Navalnyj. Han har öppnat så kallade staber i ett fyrtiotal städer över hela Ryssland, och vart han än kommer samlar han stora människomassor.

När jag följde honom på hans kampanjresa till Tula 2017 där han skulle öppna ett nytt kontor slogs jag av den festliga stämningen. Arrangörerna hade fått boka om lokal flera gånger eftersom alla hyresvärdar drog sig ur. Lokalen där mötet slutligen fick hållas var alldeles för trång. Men det struntade alla i. De var helt uppslukade av att få träffa denna gängliga man, som dök upp klädd i jeans och skjorta och talade ett språk alla förstod. Över 600 personer hade anmält sig som volontärer till den nya staben. Efter mötet ville selfie-sessionen med Navalnyj aldrig ta slut.

Akutsjukhus nummer 1 i Omsk. Foto: Yelena Latypova/AFP

Aleksej Navalnyj har som ingen annan engagerat ryska ungdomar i kampen mot korruptionen. Sedan demonstrationerna i Belarus inleddes har han hållit flera entusiastiska sändningar om belarusiernas kamp mot Lukasjenko . Enligt honom bevisar deras framgångar att samma förändringar är möjliga i Ryssland.

Är det därför han just nu svävar mellan liv och död? Det är svårt att säga. Men säkert är att det var en tidsfråga innan Navalnyj konkret skulle hotas till livet.