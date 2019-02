Vilka träffar Theresa May och vad vill hon uppnå med mötena?

– Hon börjar med ett lunchmöte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, därefter väntar EU-parlamentets talman Antonio Tajani och sedan Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Den sistnämnda representerar EU:s stats- och regeringschefer.

– Theresa May önskar att hon kan återvända till Storbritannien och visa upp ett lagligt bindande löfte om att reservlösningen för gränsen på irländska ön inte ska vara för evigt. Reservlösningen innebär att Storbritannien är i en tullunion med EU och att Nordirland dessutom omfattas av delar av EU:s inre marknad. Syftet med lösningen är att garantera att gränsen på ön är fortsatt öppen. På EU-lingo talar man om backstop.

Kommer hon att få dessa lagligt bindande löften?

– Nej. Övriga EU-länder och de höga tjänstemännen har varit tydliga med att reservlösningen är just en nödlösning. Den ska träda in om parterna inte kan sluta nya samarbetsavtal. Från EU-håll fortsätter man framhålla att de enda garantier som kan lämnas är att de kvarvarande 27 medlemstaterna verkligen strävar efter att hitta en bättre lösning för gränsen.

Varför kommer hon alls till Bryssel för samtal i sådana fall?

– Det kan man undra. Möjligen har Theresa May några egna nya idéer på hur knutarna ska kunna lösas som hon presenterar under dagen. Här i Bryssel har man dock små förhoppningar om det. Men May har nyligen varit i Nordirland och ska på fredag resa till Dublin för eget möte med landets premiärminister Leo Varadkar. Kanske har hon trots allt vissa funderingar som hon vill dryfta med de centrala parterna inom EU.

– Premiärministern måste också visa för hemmaopinionen att hon gör allt vad hon kan för att få till ett ordnat utträde den 29 mars, Brexitdagen, som samtidigt är i linje med folkomröstningen 2016. Arbetar hon intensivt på flera fronter kan hon kanske till slut få med sig delar av oppositionen, och fler inom egna konservativa partiet, på den uppgörelse som slöts mellan Storbritannien och EU i november förra året.

– En majoritet i brittiska parlamentet vill inte ha en hård Brexit som gör att landet kraschar ut ur EU utan avtal. Eftersom klockan tickar allt närmare utträdesdagen kan fler parlamentariker känna sig pressade att sluta upp bakom sin premiärminister. Alternativt tvingas hon närma sig Labours förslag om att Storbritannien ska ingå i en tullunion med EU. En sådan lösning kan övriga medlemsstater gå med på.

