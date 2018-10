Detta vet vi om fallet Jamal Khashoggi

Fredag 28 september: Besöker det saudiska konsulatet i Istanbul

Jamal Khashoggi planerar att gifta sig med sin flickvän, turkiskan Hatice Cengiz, och behöver ordna med dokument. Han besöker Saudiarabiens konsulat i Istanbul och ombeds att återkomma nästa vecka.

Lördag 29 september: Reser till London

Khashoggi reser till London över helgen.

Måndag 1 oktober: Återvänder till Istanbul

Khashoggi träffar två kamrater i London. De har senare sagt att han inte verkade vara orolig över att återvända till konsulatet. På kvällen återfärd till Istanbul.

Tisdag 2 oktober: Går in på konsulatet

Klockan 13.14 kliver Khashoggi in genom dörren till konsulatet. Innan ger han sina två telefoner till sin flickvän och ber henne skaffa hjälp om han inte kommer tillbaka. Hon stannar till klockan ett på natten, men Khashoggi dyker aldrig upp.

3 oktober: Försvunnen

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Jamal Khashoggi är försvunnen.

7 oktober: Misstänker mord

Turkiska företrädare misstänker att saudiska företrädare har mördat KMen. Konsulatet nekar till anklagelserna.

8 oktober: Erdogan kräver bevis

President Recep Tayyip Erdogan säger att det är upp till Saudiarabien att lägga fram bevis för att Khashoggi verkligen lämnade konsulatet.

9 oktober: Övervakningsbilder försvunna

Saudiarabien bjuder in turkiska experter och tjänstemän att undersöka konsulatet. Konsulatets övervakningsbilder från dagen då Khashoggi kom dit har försvunnit.

10 oktober: Saudier pekas ut

Den regeringsvänliga turkiska tidningen Sabah publicerar en lista på de 15 saudier som ska ha anlänt till Istanbul den 2 oktober och lämnat landet i omgångar.

12 oktober: Mordet spelades in

Turkiet säger sig ha såväl video- som ljudinspelningar inifrån Saudiarabiens konsulat som bevisar att Jamal Khashoggi mördades där.

13 oktober: Trump hotar med åtgärder

USA:s president Donald Trump varnar Saudiarabien för amerikanska kraftåtgärder om det skulle visa sig att styret i Riyad ligger bakom försvinnandet. Saudiarabien slår tillbaka mot hoten.

15 oktober: Söker igenom konsulatet

Turkiska myndigheter söker igenom det saudiska konsulatet. Nyhetskanalen CNN rapporterar med hänvisning till källor att Saudiarabien är på väg att erkänna att Khashoggi dött under ett förhör som inte godkänts av högre ort.

