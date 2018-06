DN Intervju med Magda Gad: ”Jag har inget hem”

Du, för en tid sen la du upp en bild på Facebook på en liten flicka med rött hårband, som står vid en båtreling och tittar ut över havet. Vem är den flickan?

Det är jag.

Hur gammal var du då?

Jag vet faktiskt inte. Hur gammal ser jag ut att vara?

Du ser ut att vara 7-8 kanske.

Ja, det kan nog stämma.

Texten är så här: ”På resa igen. Med den här lilla tjejens röst i mig. Med hennes drömmar. Fortfarande är det samma ögon som blickar ut mot horisonten. Är bra att checka av med henne ibland så man hamnar rätt i livet.” Vad sa hon till dig, den här flickan, senaste gången du checkade av med henne?

Det här är ju en liten flicka som vill upptäcka världen och som vill göra nånting viktigt med sitt liv. Och som samtidigt har nån grundtrygghet i sig själv som hon använder i det här sökandet och nyfikenheten.

Vad tror du att den här flickan hade sagt om hon hade träffat dig nu?

Jag tror nog att hon hade varit väldigt nöjd med det här utforskandet. Sen tror jag att den här flickan kanske också hade en bild av att ha ett fast hem och ha en familj och kanske ha egna barn. Så den biten kanske hon skulle vara lite skeptisk till.

Vad var det för drömmar hon bar på, då? Flickan som…

Jag växte ju upp med en pappa som var läkare och forskare. Och han reste då mycket och föreläste. Och det var inte på såna ställen dit man åker på charter, utan det var på andra konstiga ställen.

Vad var det för ställen?

Ja, det var som i Östeuropa före murens fall. Man kom till nåt ställe där det inte fanns mat. Det fanns bara några skivor prickig korv och vodka. Såna mer konstiga ställen. Eller flådiga ställen. Det var olika. Jag fick då tidigt upptäcka att världen utanför Sverige var nåt helt annat än Sverige. Jag fick en hunger på att jag ville se allt detta. Och han… Jag satt ju med på konferenser och middagar och träffade mycket intressanta människor och kände att det gav mig mycket, och att jag ville det. Och min mamma också var… Hon älskar fortfarande att packa en väska och resa.

Var reser hon när hon reser då?

Hon är lite som jag, fast inte att hon beger sig iväg till krig. Men hon är nyfiken och intresserad av att åka till också lite otillgängliga platser.

Vad tycker hon om att du valt att åka till världens farligaste platser? Det måste ju ändå vara en förälders mardröm att en dotter gör en sån sak.

Hon säger ofta ”att det är klart att jag oroar mig, men jag kan inte oroa mig jämt”. Och sen vet jag att hon är stolt. Men det är klart att hon tycker det är jobbigt också. Det beror lite på också. Om hon tittar på bilder och ser att jag ser glad ut, då går det bra. Om hon ser att jag lider, då går det mindre bra.

Försöker du lägga upp lite glada bilder för att lugna din mor ibland?

Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Jag är ju inte en sån som sorterar bort med tanke på att min mamma läser direkt och så vidare. Utan jag lägger ju upp allt. Har jag blivit beskjuten så lägger jag ut det. Är jag lusbiten och ledsen då lägger jag ut det.

Ja, vi ska ju säga det att ditt Facebook-flöde är ju liksom inte ett vanligt Facebook-flöde som andra människor har. Utan det är en slags oberoende nyhetskanal, kan man nästan säga. Som också är väldigt personlig med, som vi sa i inledningen här, 130 000 följare. Så att det du skriver där blir ju offentligt på nåt plan. Det verkar som om du är inne mer i en sån personlig period nu när du skriver om dig själv som barn och dina föräldrar och så där. Varför blickar du tillbaka just nu, tror du?

Jag gör det ibland. Jag tror att jag kanske också gör det i mellanperioder. Som till exempel nu är jag före en resa som jag vet kommer bli tuff, så är det kanske saker som jag själv funderar på.

Vi ska återkomma till vad den här nästa resa är för nånting. Jag måste bara… Det finns en jättefintext om din far här, som du skrev alldeles nyligen. Han är då död. Han dog när du var 23. Du skriver om honom att: ”Jag lever ditt liv, pappa. Fast baklänges.” Hur menar du?

Han växte ju upp i Kairo i ett väldigt fattigt område. De hade inte el hemma. Jag tror att han var den enda som inte fick följa med på utflykt i skolan för att hans familj hade inte pengar. Och han förstod ju då nånstans att vägen ut från det här, det är att jag måste studera. Och han bestämde sig då för att bli läkare. Och han fick sen då ett stipendium tidigt och flyttade till London. Och när han tog det steget var det som att i honom, det fanns ingenting i honom som nånsin ville tillbaka. Och han byggde ju upp ett liv för sin familj då, först i London och sen i Sverige. Och han ville ju absolut inte då att hans barn skulle bli några filurer som sökte sig tillbaka till den här slummen. För det var ju vad han hade kämpat för, att vi skulle få ett tryggt liv i ett fungerande samhälle.

Och så gör du exakt tvärtemot vad han vill.

Precis tvärt om, fast med hans driv och personlighet. Jag kan känna igen mig i hans sätt att vara. Fast han skulle ju vara extremt missnöjd med vad jag gör.

Vad tror du han skulle ha sagt om han hade sett dig i Raqqa och Mosul och såna platser?

Jag tror nog att det skulle finnas den här delen också som min mamma har, att det finns en stolthet. Men jag tror att hans oro och beskyddarinstinkt över mig skulle alldeles ta över.

På vilket sätt är ni lika?

Vi är väldigt bestämda människor. Vi har väldigt tydliga åsikter. Vi talar öppet om dem. Jag tror att vi kan lätt ta över diskussioner om vi kommer in i ett rum. Vi har båda höga skratt. Och vi jobbar båda extremt mycket. Han jobbade både på sin bröllopsdag, på jul och alla semestrar.

Hur mycket jobbar du?

Lika mycket i princip.

När är du ledig?

Jag försöker ju vara så här intensivledig. När jag är ledig så kan jag vara bra på att göra ingenting. Att verkligen inte hålla på att liksom… Nu ska han ha ett semesterschema. Utan då tar jag verkligen min vila. Och i och med att jag stannar länge på platser, så ser jag till också att jag har andingsrum även om jag är i krigszoner. Jag kan göra yoga till exempel vid frontlinjen.

Vi ska tala lite om den senaste plats du besökte, nämligen Jemen som nu plågas av ett krig som vi sällan får rapporter om. Men du var där för Expressen ganska nyligen. Och det ska vi tala om alldeles strax.

DN Intervju del 2

Ja, välkommen tillbaka, Magda Gad, utrikeskorrespondent för Expressen.

Tack.

Du var alldeles nyss i Jemen som ju är en plats som väldigt få västerländska journalister lyckas få visum till och besöka. Vilka nya insikter om den platsen fick du när du var där?

Jemen är ett extremt intressant land och väldigt komplext. Och jag tror att alla som är som jag, som jobbar länge i Mellanöstern, vill förr eller senare dit. Och det är för att om han tittar på alla konflikter i Mellanöstern, så kan man säga att de har sin grund i en regional stormaktskonflikt mellan Iran och Saudiarabien. Och den konflikten är extremt tydlig i Jemen. Och så kan man då också se hur de ingår oheliga allianser med andra länder och grupper. Och i och med att det är så få journalister som är där så sker det väldigt öppet. För de vet liksom att ”äh, det är ingen som kommer att komma på oss”. Och därför är det ju väldigt spännande att komma dit och få snoka.

Ja, du nämnde exempel hur vi eller västvärlden förhåller sig till de här kända terrorgrupperna IS och al-Qaida, vet jag att du har berättat om. De är ju båda verksamma i Jemen. Vilka allianser ingår de i där?

Precis. Det är du det här då som blir så spännande. För att USA har ju under lång tid haft al-Qaida utpekat som sin största fiende och lagt enorma mängder resurser och pengar på att bekämpa dem. Och det gjorde man även i Jemen, började i slutet av 90-talet och bombade då mål som man ansåg var al-Qaida. Men det som har hänt nu då är att IS då, som är en slags vidareutveckling av al-Qaida, också finns i Jemen. Och både al-Qaida och IS har ju som fiende Iran. Och det har också USA och Saudiarabien. Så det man ser här nu i Jemen är ju att IS och al-Qaida och liknande extremister finns vid samma fronter som koalitionsstyrkorna.

Vad tänker du om den dubbelmoralen, då?

Ja, men det är ju extremt skevt och det blir ju så oerhört cyniskt. Men sen är det ju klart att så har det ju varit även tidigare. Som i Afghanistan när mujaheddin stred mot Sovjetunionen, så fick ju de stöd av USA och av Saudiarabien. Och det är ju grunden också i sig till alla de här rörelserna.

Jag fäste mig mycket vid en sak som du gjorde där, en film som du spelade in från en… Det här med att vardagen också pågår i krigszoner hela tiden. Det var en film från ett snabbköp, en matbutik, som ligger i Aden i Jemen, som heter Kooz Mart - Saudi Market Quality. Vad var det för en plats?

Det här är ett supermarket och det finns såna över hela Jemen. Nu var det är bara något som jag råkade gå in, och då blev det just där. Och då var det vissa läsare som sa att ”det här är ju Saudi”.

För att den råkade heta just så.

Ja. Men det var ju då för att precis som via Lidl, så finns det ju… Saudiarabien har du också affärsverksamheter i framför allt södra Jemen. Men i Jemen, i alla stora städer, så finns det butiker och matbutiker som ser ut som de kan göra här eller kanske ännu mer som amerikanska matbutiker.

Det var fullproppat med massor av frukostflingor och såna saker.

Och även dietflingor. Vilket är ju speciellt att hitta i ett land där barn faktiskt dör var tionde minut av undernäring. Och jag tror att det här kanske är nånting som journalister i vanliga fall låter bli att visa. För att vinkeln här nu är att åka och visa undernäringen och de här väldigt magra barnen som ligger och dör, och då visar vi inte det andra. Och då kände jag att det är klart att vi måste göra det, för det är ju sanningen.

Ja, det var det jag fäste mig vid, att det här var på nåt sätt en full bild av den här världen. Det är klart att eländet inte kan finnas överallt hela tiden, även i en plats som Jemen.

Nej, och det finns ju fik. Det finns fina takterrasser. Det finns i huvudstaden Sanaa, så såg vi både Ferrari och sån där Hummer. Väldiga lyxbilar som man inte brukar se i Sverige.

Du, hur är de sen att återvända till Sverige efter en sån här reportageresa till nån av alla de här extremt utsatta platser du rapporterar från?

Nu tycker jag att jag har blivit van. I början, om jag ser till för ganska många år sen, fanns det ofta en ilska om nån gnällde på att latte-skummet låg fel eller…nåt barn… Du vet: ”Varför får jag inte en dricka som kostar 35 spänn på Nytorget?” Man kunde bara… Gud, man blir så arg på den där ungen till och med. Men i dag så får man… Jag får inse att man har olika problem på olika platser. Och jag skiftar ju så extremt också mellan olika typer.

Jag vet att du har berättat det i tidigare intervjuer att det kunde vara jobbigt, att du kunde bli förbannad på människor som irriterade sig för alltså det som var så trivialt i jämförelse med den här liv-och-död-ögonblick som du varit med utomlands. Men det här att människor inte har…kan dela dina erfarenheter i Sverige, de allra flesta i alla fall… Vad tänker du om det?

Ja, det är nånting som man får brottas med. För det leder ju till nån slags alienering. Absolut. Och jag… Jag tror att om man går in i det och förväntar sig det, om man försöker förklara och blir missförstådd, så blir ju det jobbigt. Och kanske mer att när jag kommer till Sverige får jag fokusera på att umgås med mina vänner och vara en kompis, mer än att jag ska vara nån krigsreporter som ska förvänta mig att bli förstådd.

Ja, det låter ju sorgligt. Kan du inte bli förstådd i Sverige om du… Det låter ensamt.

Ja, det blir ensamt.

Hur hanterar du det? Den ensamheten.

Funderar på att skaffa en katt, men det är svårt när man inte har ett hem.

Du får se till att ha nånstans att bo först.

En katt med ett pass.

Knepigt på flygplatsen, tror jag faktiskt. Men det här… Har du nån? Vem du kan prata med på riktigt om allt du har varit med om?

Jag kan väl göra det med vem som helst, men jag tror att… För mig är ju det vardagssaker, medan för den som får ta emot så är det ju inte det. Och då har jag nog märkt att det kan vara människor som faktiskt inte vill ha allt det där.

Hur gör du då för att inte bli alienerad på det där sätter du pratar om? Att inte känna den här distansen till svenskar.

Nej, men jag har den distansen.

Du har det?

Ja, det har jag. Absolut. Det finns en liten Magda-bubbla. Som jag går runt i.

Är det nånting som du vill förändra eller är ju nöjd med att befinna dig i den bubblan?

Jag har accepterat att det är så. Och jag tror att det är väldigt svårt om man skulle börja ställa nåt krav på att det inte skulle vara så. Se vore det ju naturligtvis väldigt fint, tror jag, om man kunde ha en människa som kunde dela allt det och förstå det.

Är du en ensam människa?

Ja, det är jag på många plan i och med att jag ofta jobbar ensam. Jag kommer till världar där jag inte känner nån. Och sen lär jag oftast känna folk och kommer på ett ganska djupt plan nära i och med att vi diskuterar deras liv. Och sen måste man skiljas. Och sen kommer jag hem till en verklighet där jag varit borta ifrån väldigt länge, där det hänt saker som jag inte har hängt med i.

Är du bekväm med det, med den livsstilen, att det blir en ensamhet på det sättet?

Det tror jag om man tittar tillbaka på bilden med den här lilla flickan som står där vid relingen. Hon ser också ganska ensam ut.

Ja, fast det kanske är mer som just den bilden är beskuren eventuellt.

Ja, fast jag tror att även då att jag hade nån vision av att den här skulle befinna sig ensam nånstans ute i världen och upptäcka. Det har varit en utmaning för mig.

Det här du var inne på med hem. Använder du det ordet om någon plats?

Nej, jag brukar säga att… Jag fick den frågan senast igår faktiskt. Jag brukar säga att jag har inget hem. Det är så det de facto ser ut. Jag har ofta flera olika väskor utspridda på olika platser i världen. Och där har det ju blivit mer så att hem får vara där jag är för stunden.

Är du nöjd med den livsstilen?

Ja, det känner jag att jag kan nog se som att det nästan är ett privilegium. Det vet jag att det finns andra människor som inte riktigt kanske kan slappna av och känna sig hemma när man är borta, så att säga. Medans jag packar upp min väska ganska snabbt, hänger upp kläder, lägger upp nån bok och sen är jag hemma.

Vilken blir nästa resa?

Jag ska tillbaka till Raqqa i nordöstra Syrien. Förhoppningsvis. Om allt går bra.

Det var ju då den stad som var IS huvudstad, kan man säga, som nu då har befriats från IS. Vad är det du ska berätta där?

Jag vill återvända dels till min bästa vän där, Nejlikan, som jag skrivit mycket om. Som var en av de som bodde i det belägrade Raqqa med IS i samma hus. Och hon förlorade då sin dotter, som inte hade fyllt två, i en bombning, och blev internflykting och hade ingenting. Och hon blev ju den som tog hand om mig. Jag kom hit på nåt vis och ska skildra de här människornas liv, men det var ju hon och andra kvinnor och barn som blev behjälpliga för mig när det var svårt att hitta mat och vatten och el och sånt. Och sen att följa upp vad som har hänt i den här staden. Vad tycker araberna om att kurderna styr i majoritet? Hur det ska det nånsin vara nån som kan flytta tillbaka? Det är fortfarande minerat överallt.

Hur tror du att du kommer att kunna ta dig dit? Det är en svår resa på många sätt. Rent att komma in bara.

Det kan bli uppåt fyra dagar landvägen. Och sen då när man kommer in där så fungerar inga sim-kort. Och det är sällan det finns el. Och då har man inte kontakt med omvärlden. Sist hade jag ju löss och blev också väldigt sjuk och svalt. Så att det…det finns absolut mörka tankar i det att jag ska tillbaka.

Har du pratat med din mor om saken?

Ja, det har jag gjort.

Vad säger hon?

Var ska du bo?

Jag antar att du inte kan besvara just den frågan.

Hon tyckte att det var så oerhört eländigt sist när hon såg bilder på att jag bodde i bara nåt…

Ja, jag förstår att du ibland måste göra saker också mot din mors vilja.

Och ”hur länge ska du vara där?”.

Ja, det kan jag tänka mig att hon frågar. Ja, Magda Gad, lycka till den med resan och var försiktig där.

Stort tack.