Dödliga tågattacker skapar debatt om säkerheten i Tyskland

Ett hav av blommor, ljus och nallebjörnar breder ut sig intill spår 7 på centralstationen i Frankfurt am Main. Det var här som en åttaårig pojke dödades på måndagen efter att han och hans mamma knuffats ner på spåret av en för dem okänd man. Medan åttaåringen blev påkörd av ett ankommande snabbtåg och avled på platsen lyckades hans mamma rulla åt sidan och sätta sig i säkerhet.

Ytterligare en kvinna, 78 år, attackerades av samme gärningsman men kom undan med lättare skador.

Den 40-årige man som greps kort efter dådet häktades på tisdagen, misstänkt för ett fall av mord och två mordförsök. Motivet till dådet är ännu oklart, meddelade åklagaren Nadja Niesen på tisdagen enligt den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Mannen är medborgare i Eritrea och bor sedan 2008 i Schweiz där han har permanent uppehållstillstånd, skrev den schweiziska polisen på Twitter.

https://twitter.com/KapoZuerich/status/1156108105542963200

40-åringen har inte kunnat redogöra för varför han uppehöll sig i Tyskland och ska heller inte ha varit känd av tysk polis sedan tidigare. Han är gift och har tre barn.

Attacken på tågstationen har skapat stor uppmärksamhet i Tyskland där många har uttryckt sin sorg över den dödade åttaåringen. Landets inrikesminister Horst Seehofer har avbrutit sin semester och kallade på tisdagen till sig cheferna för landets olika säkerhetstjänster. Anledningen är förutom måndagens händelse en rad andra våldsdåd som inträffat i Tyskland under sommaren.

Dit hör bland annat ett liknande dåd en vecka tidigare då en 34-årig kvinna knuffades framför ett tåg i Voerde i delstaten Nordrhein-Westfalen. Den misstänkte gärningsmannen sitter häktad misstänkt för mord och ska inte ha haft någon koppling till kvinnan sedan tidigare. Under sommaren har Tyskland skakats av flera andra brott som skapat stor oro. Bland annat har flera moskéer och politiker från vänsterpartiet Die Linke mottagit bombhot, och i juli utsattes en 26-årig man för ett mordförsök som av polisen rubriceras som rasistiskt. Detta väntas inrikesministern adressera under en presskonferens som hålls senare under tisdagen.

Samtidigt som utredningen kring attacken på tågstationen i Frankfurt am Main fortsätter pågår en debatt om säkerheten på tyska tågstationer. Kristdemokraten Philipp Amthor (CDU), som är ledamot av inrikesutskottet, efterlyste förbättrade säkerhetsåtgärder, enligt nyhetsbyrån DPA. Socialdemokraten Martin Burkert (SPD) krävde å sin sida fler poliser på stationerna, enligt tidningen Bild.