Dödligaste dagen hittills för det nya coronaviruset

Kinas hälsodepartement rapporterar under måndagen att 3.062 personer i landet insjuknat under de senaste 24 timmarna, ett trendbrott från det föregående dygnets minskning till under 2.700, skriver AP.

Under måndagen återvände miljontals kineser till jobbet efter ledigheten för det kinesiska nyåret, som förlängdes med några dagar i ett försök att hindra spridningen av viruset.

Pendlare i Peking hade i förväg ombetts lämna tunnelbanan om de inte hade ansiktsmask på sig och totalt rapporteras det ha varit omkring 50 procent mindre resenärer än normalt, skriver South China Morning Post.

Av de 97 dödsfall som bekräftades på söndagen inträffade två utanför Kina. Enligt en sammanställning av officiella rapporter gjord av Reuters har viruset nu spridit sig till minst 27 länder och territorier och smittat minst 330 personer utanför Kina.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för Världshälsoorganisationen WHO, skrev på Twitter under söndagskvällen att det har varit ”några oroande fall” av virusspridning från personer som aldrig besökt Kina, och att dessa kan indikera en större spridning i andra länder än man trott. ”I korthet kanske vi bara ser toppen av isberget”, skriver han.

https://twitter.com/DrTedros/status/1226629008302931971

Spridningen utanför Kina är fortfarande relativt långsam men Ghebreyesus uppmanar övriga länder att ”förbereda sig för virusets möjliga spridning”.

WHO har skickat en expertgrupp till Kina för att hjälpa till att utreda det nya coronavirusets utbrott.

Under måndagen höjde Storbritannien sin riskbedömning från ”låg” till ”medel”, ett drag som gör det möjligt att vidta fler säkerhetsåtgärder.

Enligt ett uttalande från det brittiska hälsodepartementet utgör det nya coronaviruset ”ett allvarligt och nära förestående hot mot allmänheten”, men åtgärderna som vidtas bedöms vara effektiva för att sakta ner eller förhindra vidare smitta. Totalt har fyra britter insjuknat sedan utbrottet startade.

På kryssningsfartyget Diamond Princess, som tidigare i februari placerades i karantän i Yokohama i Japan, har ytterligare drygt 60 personer blivit smittade, rapporterar den japanska nyhetsbyrån Kyodo.

Det innebär att omkring 130 av de cirka 3.700 personerna ombord nu har insjuknat. Varken passagerare eller personal kommer tillåtas lämna skeppet förrän alla provresultat är kända, enligt den japanska hälsoministern Katsunobu Kato.

