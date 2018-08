Dödssiffran efter orkanen Maria kraftigt underskattad

En studie som har tagits fram av Milken Institute School of Public Health vid George Washingtonuniversitetet i USA konstaterade att den officiella dödssiffran som myndigheterna gått ut med är i kraftig underkant.

Efter att studien offentliggjords höjde Puerto Ricos guvernör Ricardo Rossello dödssiffran enligt studiens siffror.

2.975 personer dog i Puerto Rico till följd av det kraftiga ovädret, istället för 64. Det är alltså omkring 46 gånger fler dödsfall än tidigare, eller 4.600 procent.

– Vi kunde aldrig föreställa oss ett scenario helt utan kommunikation, helt utan elektricitet och helt utan framkomliga motorvägar. Läxan vi har lärt oss är att alltid utgå ifrån det värsta, säger Ricardo Rossello på en presskonferens, enligt nyhetsbyrån AP.

En kommission ska nu tillsättas, säger guvernören, för att registrera personer som är extra sårbara för orkaner, som äldre, sängliggande och personer som regelbundet behöver livsnödvändig vård.

Forskarna räknade antalet dödsfall i Puerto Rico under sex månader sedan orkanen drog in över paradisön. Anledningen var att infrastruktur och ström var utslagna under så lång tid att många personer hade svårt att ta sig till sjukhus eller ringa för att få vård och fick därför vårda sina skador själva och många saknade även luftkonditionering i hettan.

– En läxa att lära från detta är att insatser för hjälp och räddning måste fokusera så mycket som möjligt på låginkomstområden och människor som är äldre och mer utsatta, säger Lynn Goldman, dekan på Milken Institute School of Public Health och som genomfört undersökningen, till AP.

Flera försök har tidigare gjorts med att få fram en mer korrekt dödssiffra. I december förra året publicerade den amerikanska tidningen The New York Times en analys som konstaterade att 1.052 fler människor än normalt dött under 42 dagar efter orkanen Marias framfart.

I maj i år publicerades en forskarrapport i New England Journal of Medicin där forskarna räknat antalet dödsfall under drygt tre och en halv månad efter orkanen och kom fram till att dödssiffran troligen låg på 4.654 döda.

Enligt en rapport som nyligen överlämnades till den amerikanska kongressen var det 1.427 fler dödsfall i Puerto Rico under en tremånadersperiod efter orkanen, jämfört med samma period under de fyra tidigare åren.

USA:s president Donald Trump har fått kritik för att myndigheterna inte reagerade med kraftigare räddningsinsatser och menade att puertoricanerna själva skulle stå för större delen av återuppbyggnaden av ön.

Läs mer: Puerto Rico föreslås bli delstat i USA år 2021