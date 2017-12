Beslutet av den federala domaren James Robart i Seattle blir de första rättsliga begränsningarna av de regler som Trump-administrationen införde i slutet av oktober, för att minska antalet invandrare och flyktingar till landet, skriver Reuters.

I oktober pausade Trump-administrationen flykting- och invandringsmottagandet från elva länder som de kallade ”högriskländer”, främst i Mellanöstern och Afrika då de ville genomföra en säkerhetsgranskning av länderna.

Motståndare till inreseförbudet hävdade i domstol att Trump-administrationens bestämmelser strider mot konstitutionen och federala regleringsförfaranden. Justitiedepartementets advokater hävdade delvis att den som bestämmer (den verkställande filialen) har befogenhet att begränsa flyktingmottagande på det vis som gjorts, skriver Reuters.

Domaren James Robart fastslog på julafton att administrationen kunde genomföra säkerhetsgranskningen, men att de inte kunde sluta ta emot flyktingar från de elva länderna under tiden, så länge som dessa flyktingar har ”trovärdiga förhållanden” – bona fide relationships – i USA.

Trump har även pausat ett program som tillät flyktingfamiljer att återförenas, vilket Robart beordrade regeringen att starta igen. Cirka 2 000 flyktingar togs in i USA under budgetåret 2015 under programmet, enligt Department of Homeland Security.

En talesperson för USA:s justitiedepartement har sagt att departementet inte håller med Robarts dom och ”för närvarande utvärderar nästa steg”.

James Robart blev ett känt namn kopplat till Trumps inreseförbud sedan han i februari utfärdade en tillfällig order för att stoppa den första versionen av Trumps reseförbud. Då gick Trump till attack mot domaren på Twitter. ”Skyll på honom och på vårt rättssystem om något händer”, twittrade han bland annat.

Domarens beslut blev det andra juridiska nederlaget på två dagar för Trump-administrationen. I fredags fastslog en appellationsdomstol att Trumps inreseförbud mot sex i huvudsak muslimska länder inte borde tillämpas på personer med starka amerikanska band, men de har satt det avgörandet på paus i väntan på ett beslut från amerikanska högsta domstolen.

I början av december meddelade högsta domstolen att den kommer att godkänna den senaste versionen av Trumps inreseförbud som bland annat rör sex länder där en majoritet av invånarna är muslimer, om lagförslaget hamnar hos högsta domstolen. Just nu prövas inreseförbudet i flera lägre domstolar och under prövningarna skulle förbudet träda i kraft i väntan på utfall.

