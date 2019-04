Domare vägrar hålla algeriskt val

Domarna vid de lokala domstolarna har en avgörande roll vid val, då de har det yttersta ansvaret för röstlängden. De som protesterar anser att valet den 4 juli inte kan anses vara rättvist eller fritt om det hålls under samma former som under den nyligen avgångne Abdelaziz Bouteflikas 20-åriga presidentperiod.

Landets tillfällige ledare Abdelkader Bensalah har utlovat ett transparent val, men de omfattande demonstrationerna i landet har fortsatt, med krav om mer långtgående förändringar i den algeriska toppen.

På fredagen urartade demonstrationer i Alger delvis i sammandrabbningar med polis, som använde tårgas och vattenkanoner. Dagen efter höjer protestledare varnande röster om att polisen kan ha slutat agera passivt.