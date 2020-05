Dominic Cummings: Jag ångrar inte vad jag gjorde

– Jag vet att miljoner människor har lidit och tusentals har dött. Vid en titt i backspegeln borde jag ha gjort det här uttalandet tidigare, säger Dominic Cummings när han på en presskonferens på måndagskvällen gav sin version om varför han bröt mot de brittiska coronareserestriktionerna.

Han reste tillsammans med sin familj över 40 mil från London till sina föräldrar i Durham i norra England. Cummings har själv motiverat resan med att både han själv och hans fru visade symtom på covid-19 och därför behövde lämna den fyraårige sonen i föräldrahemmet. Han sa att han tyckte att det var den bästa lösningen att köra sonen till en enskilt belägen stuga på föräldrarnas egendom, där två syskonbarn var beredda att ta hand om honom.

Bilresan norrut gjordes efter det att regeringen uppmanat allmänheten att avstå från icke nödvändiga resor och stanna hemma. Han informerade inte premiärministern om beslutet att lämna London, eftersom Boris Johnson då själv var sjuk i covid-19.

På den mer än timslånga presskonferensen redgjorde Cummings för hur familjen har rört sig i området i och runt Durham. Han säger också att han var jagad i medierna och därför var orolig för att lämna hustru och barn ensamma i huset i London.

Dominic Cummings fick upprepade frågor om det finns ett regelverk för det brittiska folket, som gjort stora uppoffringar, och ett annat för honom själv. Cummings svarar att han utifrån omständigheterna fattade rätt beslut. Han hoppas att de många britter som är upprörda över hans agerande ska förstå att han befann sig i en mycket ”komplex situation”. Han säger att reglerna under stängningen av samhället medger ”exceptionella undantag” när det gäller små barn. Han försvarar att han tog en skogspromenad när familjen hade covid-19-symptom med att han befann sig på ett privat område.

Han tror att den ilska som riktats mot honom baseras på ”felaktiga rykten i media”. Han svarar nej på frågan om han har övervägt att avgå.

Enligt brittisk media är det en unik händelse att en politisk rådgivare håller en presskonferens. Senare på måndagen ska premiärminister Boris Johnson hålla en presskonferens. På söndagen försvarade Johnsons sin chefstrategs agerande som ”ansvarsfullt och lagenligt och med integritet”:

– Jag tror att han följde varje faders och förälders instinkt och jag kommer inte klandra honom för det, sade premiärministern.

Detta lede till ett gemensamt uttalande från ett dussintal brittiska biskopar, där de tar avstånd från både Dominic Cummings och Boris Johnson.

”Premiärministerns skrattretande försvar av Cummings är en förolämpning mot alla som har gjort så stora uppoffringar för att trygga andra människors säkerhet, skriver biskopen av Worcester på Twitter.

Samtidigt fortsatte kraven på Dominic Cummings avgång att strömma in under måndagen. Chefstrategens förehavanden i norra England kan också bli föremål för en polisutredning. Polisen i Durham bekräftade på måndagen att man den senaste veckan fått in en rad anmälningar mot Cummings.

48-årige Dominic Cummings har verkat bakom kulisserna som rådgivare åt ledande konservativa politiker i nästan två årtionden, men har aldrig själv varit medlem i partiet. Det var i rollen som chefsstrateg för brexitkampanjen 2016 som han blev känd för den breda allmänheten. Han anses vara oumbärlig för premiärminister Boris Johnson.

