Domstol i Irak dömer svensk kvinna till fängelse för IS-kopplingar

UD har bekräftat att en domstolsprövning skulle komma att ske.

– Ambassaden avser närvara, sade Sofia Nahringbauer, presskommunikatör på UD till Dagens Nyheter på lördagen.

Kvinnan ställdes inför rätta i Irak redan i höstas misstänkt för samröre med terrorsekten IS, och för att ha tagit sig in i landet olagligt till sin man 2014. Hon friades från terroranklagelserna, men dömdes för att ha tagit sig in i Irak.

Men den friande domen underkändes och kvinnan anklagades på nytt för samröre med IS. På söndagen föll domen i rättegången som hölls i Bagdad.

Enligt SVT Nyheter, som var på plats i rätten, ansåg domaren att det fanns tillräckligt med bevis för att visa att kvinnan visste vad hon gav sig in på när hon reste till Syrien och Irak och att syftet var att leva med en terrororganisation.

Därför dömdes hon till 15 års fängelse. Kvinnan nekar till brottet.

Irak genomför just nu tusentals rättegångar mot misstänkta IS-medlemmar, förra året dömdes 500 utländska medborgare för koppling till IS. Men det är första gången som en svensk döms för kopplingar till terrororganisationen IS i Irak, skriver SVT Nyheter.

Kvinnan har tre barn tillsammans med sin man som befann sig i terrorsektens så kallade kalifat när hon reste dit. Maken ska ha dödats 2016 under bombningen av Tal Afar nära Mosul i norra Irak.