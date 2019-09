Donald Trump vill komma åt visselblåsarens källa

President Trumps uttalanden om att han vill få fram namnet på den person som försåg visselblåsaren med information om hans telefonsamtal med Volodymyr Zelenskyj har gjort att demokraterna i representanthusets underrättelsekommitté försökt att försäkra sig om att visselblåsaren själv ska skyddas från repressalier. Detta efter att ha utövat sin rätt att slå larm i en fråga som skulle kunna skada landet.

Vid flera tillfällen under torsdagens utfrågning av Joseph Maguire, USA:s högste underrättelsechef, tryckte de demokratiska medlemmarna på att visselblåsaren måste skyddas och fick också medhåll av Joseph Maguire. Detta i ett uppenbart försök att förekomma presidenten.

Donald Trump jämförde den person som lämnade informationen till visselblåsaren med ”en spion” under ett samtal med diplomater som arbetar vid USA:s beskickning i FN i New York:

”Jag vill veta vem personen är som gav visselblåsaren informationen, eftersom det är att jämföra med en spion”, sa han då, skriver New York Times, som hänvisar till en källa.

Los Angeles Times, som har en inspelning där Donald Trump hörs säga detta, skriver också att presidenten kallade reportrar för ”avskum”.

Trump tillfogade också:

”Ni vet vad vi brukade göra med spioner på den tiden som vi var smarta när det gällde spioner och förräderi, eller hur? Vi brukade hantera det lite annorlunda än i dag.”

Personer som spionerade åt andra länder brukade hängas i USA.

Enligt New York Times är visselblåsaren en CIA-anställd som under en tid arbetade i Vita huset men som nu har återvänt till sin tjänst på CIA. Denne ska inte ha arbetat direkt med den kommunikationsgrupp som hanterar samtal med utländska ledare utan ska ha kommit över informationen om samtalet i samband med sina kontakter med andra underrättelseorgan.

Anklagelserna mot Donald Trump har också dragit in hans advokat Rudy Giuliani som nämndes vid flera tillfällen under Trumps samtal med Volodymyr Zelenskyj. Giuliani har reagerat kraftigt på visselblåsarens uppgifter och i ett samtal med tidskriften The Atlantics Vita huset-korrespondent Elaina Plott på torsdagen var Giuliani mycket upprörd, skriver Plott på Twitter:

”Rudy Giuliani nästan skrek under mitt telefonsamtal med honom. ’Det är inte möjligt att visselblåsaren är en hjälte och jag inte är det. Och jag kommer att bli hjälten! Dessa idioter – när det här är över, då är det jag som är hjälte’, sa han till mig”, skriver Plott.

https://twitter.com/elainaplott/status/1177288410689671170

I en artikel i The Atlantic konstaterar Plott att Giuliani var ”mycket arg” när hon ringde honom för att få en kommentar till de senaste händelserna:

– Jag gör inte detta som advokat. Mitt agerande är som en person som ägnat sitt liv åt att rätta till vår regering. Allt jag gjort borde hyllas, svarade Giuliani.

Läs mer:

Trumps Ukraina-samtal: Detta vet vi

Visselblåsarens anmälan mot Trump publicerad

Björn af Kleen: Visselblåsarens uppgifter om mörkläggning är explosiva