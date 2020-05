Donald Tusk: Människor kommer snabbt att glömma sina ädlare impulser

Om det är någonstans Donald Tusk, en av Europas tyngsta politiker, ska sitta fast är det i EU-huvudstaden Bryssel. Det är där han befinner sig sedan snart tre månader när jag intervjuar honom. Men han ser ändå glad och avspänd ut på min datorskärm.

– Jag har bara tvingats sitta i självisolering i två veckor. Det berodde på att jag hade symtom på en misstänkt covid-19, men sedan visade ett test att jag var frisk.

Fram till i höstas var Donald Tusk ordförande i Europeiska rådet. Foto: Michael Winiarski

Han följde reglerna i Belgien om att den som har symtom måste isolera sig och när han fick gå ut var staden förändrad.

– Att vandra genom Bryssel på helt tomma gator på de platser man brukar trängas på är en nästan metafysisk upplevelse. Om man bortser från det tragiska sammanhanget upplevde jag det som ett intressant ögonblick i mitt liv.

Han lämnade hemlandet Polen strax innan det stängdes, och familjen stannade i Gdansk. Men nu har Belgien öppnat samhället, livet börjar återgå till det normala. Gränsen mot Tyskland och Nederländerna är öppen igen. Och om en dryg vecka kan han åka hem till de sina.

Donald Tusk är sedan förra året ledare för EPP, det borgerliga Europeiska folkpartiet, den största partigruppen i EU-parlamentet.

Fram till i höstas stod han i spetsen för EU, som ordförande i Europeiska rådet. Hur har institutionen som han haft – och har – sådant inflytande över klarat att hantera den värsta krisen i sin historia?

– I den första etappen blev det underkänt. De senkomna reaktionerna på begäran om hjälp från Italien och länder utanför EU, som Serbien, gav i början av pandemin intrycket av att EU och dess institutioner helt saknar empati.

Han syftar på att några medlemsländer i början vägrade att exportera medicinska förnödenheter. Det ser han som ett hårt slag mot de europavänliga stämningarna.

Ovanpå det kom vad han kallar propaganda, främst från Kina och Ryssland.

– De utnyttjade omedelbart tillfället, ryssarna sände några ryska lastbilar med ganska värdelös utrustning och Kina ett fraktflygplan. Som propaganda fungerade det, för att visa att de har mer hjärta för italienarna än vad EU har. Men efter ett par veckor stod det klart att stödet till Italien från EU och grannländerna inte bara var flera gånger större än det kinesiska och ryska biståndet, utan tusen gånger större. Men som så ofta förlorade EU det politiska spelet.

Han anser att EU efter den inledande misskötseln har klarat sin examen bättre, bland annat i hanteringen av den kraftiga ekonomiska tillbakagången.

– Den föreslagna stödfonden på 750 miljarder euro är ett tecken på att EU försöker tackla denna utmaning. Men det kommer naturligtvis inte att stoppa den globala ekonomiska nedgången.

Donald Tusk, premiärminister, och Lech Kaczynski, president, tillsammans 2008. Foto: Thierry Charlier

Han tror däremot inte så mycket på att pandemin kommer att leda till stora sociala och mentala förändringar. En del har spått att krisen kommer att föranleda en omvärdering i vårt tänkande. Att människor lär sig något om sig själva, om miljön, och ifrågasätter hur de beter sig mot vår planet.

– När jag observerar vad som händer i Bryssel och i Polen och på många andra ställen kan jag säga att återgången till den gamla normaliteten går mycket snabbare än någon kunde ha förväntat sig. Och jag fruktar att det ”nya normala” inte väsentligt kommer att skilja sig från hur det var tidigare.

– Människor kommer snabbt att glömma sina ädlare impulser och storsinta förmaningar om att vi nu ska uppföra oss annorlunda, mer anspråkslöst och mer eftertänksamt. Vad jag ser är tusentals människor ute på gatorna och i butikerna, och några planerar redan turistresor och så vidare. Jag tror inte att förändringarna i samhället kommer att bli så radikala.

Men det finns saker som kommer att bli annorlunda, konstaterar han.

– Distansarbete kommer inte bara vara en modenyck eller en exklusiv modell som tilldelats några få yrken, utan vi har lärt oss att detta blir ett vanligt sätt att arbeta.

Vad är du mest orolig för efter pandemin?

– Om det är något jag är rädd för, så är det att ingenting kommer att förändras. Någon har räknat ut att minskade koldioxidutsläpp på grund av att en stor del av världsekonomin stannade upp inte på långa vägar räcker för att stoppa klimatförändringen. Det visar hur gigantisk utmaningen är att skydda klimatet.

USA:s president Donald Trump och Donald Tusk under ett G7-möte i Frankrike 2019. Foto: Pignatelli/Euc/Ropi

Både viruset och växthusgaserna är osynliga, noterar Donald Tusk, vilket kräver lite abstrakt tänkande för att bli varse.

– Det var samma människor som bortsåg från klimathotet som ignorerade coronaviruset. Trump är det värsta och mest spektakulära exemplet. Viruset rasade redan i Wuhan, viruset fanns redan i Italien och alla de som tror på att jorden är platt och de som avfärdar all vetenskap skrattade oss i ansiktet och sa att det inte finns någon epidemi. Jag hoppas att klimatet äntligen kommer att bli en del av varje människas tänkande och inte bara något som eliter eller aktivister ägnar sig åt.

Kommer EU:s stödpaket rädda ekonomin i Europa?

– Det pågår en debatt om hur man konstruerar stödet, men i princip har alla redan kommit överens, så i denna del av pandemin har EU klarat provet, och definitivt mycket bättre än Putins Ryssland, Trumps USA eller Johnsons Storbritannien. Om man jämför verkligheten och inte propagandan.

Vad anser du om de ”snåla” ländernas – däribland Sveriges – kritiska attityd till stödpaketet.

– Jag skulle aldrig i mitt liv säga att Sverige är ett snålt land. I ett internationellt perspektiv har Sverige alltid varit en symbol för generositet gentemot behövande. De här länderna är försiktiga när det gäller skuldsättning, men jag har varit i kontakt med politiker i dessa länder och de förklarar sig vara beredda att hjälpa till.

Vilka hot finns mot EU:s framtid?

– EU-projektet är ett märkvärdigt projekt, som står i strid med politikens väsen. Det innebär att länder offrar delar av sina intressen, att de som är starkare och rikare avstår sitt överläge. Ett försök att fortlöpande praktisera solidaritet.

Därför, menar Donald Tusk, kommer EU alltid att riskera att egoismen en dag segrar över solidariteten. Då kommer unionen att falla sönder som ett korthus.

– Vi måste vara extremt fokuserade. Med EU är det som med en trädgård – slutar du vårda den blir den övervuxen med ogräs och försvinner.

Donald Tusk tillsammans med Ungerns premiärminister Viktor Orbán och EU-kommissionens dåvarande ordförande Jean Claude Juncker. Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Det är i detta läge som en del politiker i Europa använder krisen för att uppnå sina politiska mål. Donald Tusk syftar bland annat på sin landsman Jaroslaw Kaczynski, Polens starke man, och Ungerns premiärminister Viktor Orbán, som enligt honom utnyttjar det rådande nödläget för att stärka sin makt, montera ned rättsstaten och de medborgerliga friheterna.

– De döljer det inte ens. I dag talar de helt öppet om att makten och staten är viktigare än individen. Det är exakt samma visa som på kommunisttiden, att det nationella samfundet och staten är viktigast och att individen ska tjäna dem, att de har vunnit makten och kan göra vad de vill.

Hur förklarar du vad som har hänt med gamla demokratiaktivister som Orbán?

– Jag vill inte ge mig in på psykoanalys, det kan leda in på farliga vägar. Fenomenet är universellt. Ta president Erdogan eller Kaczynski eller Orbán. Jag kände dem alla väl, och var vän med några. Kaczynski och jag var med i Solidaritet, och Orbán och jag var närmaste allierade när våra länder gick in i EU. Jag stödde Erdogan när han vann makten i Turkiet i de demokratiska principernas namn. Det finns uppenbarligen någonting som får människor att bli likadana som den odemokratiska makt de en gång bekämpade – när de själva får makten.

I Donald Tusks egen partigrupp, EPP, det borgerliga Europeiska folkpartiet, ingår inte bara partier som svenska M och KD, och tyska CDU. Här ingår också ungerska Fidesz.

Borde då ungerska Fidesz få vara med i denna grupp?

Donald Tusk svarar med att beskriva Ungern som en del av en hotfull global trend. Efter Brexit, Trump i USA – en av de största politiska chockerna i vår historia – och med sådana ledare som Bolsonaro och Duterte och andra finns det mycket mer än Orbán att oroa sig för.

– Därför kommer jag göra allt för att försöka skydda den politiska familj som jag är ansvarig för i dag. För att hindra att detta virus av icke liberal demokrati sprider sig på samma sätt som coronan har gjort. Därför är det värt att tänka på att ta till isolering.

Eller med andra ord: frågan om uteslutning av Fidesz kommer upp så snart EPP-gruppen kan mötas i Bryssel. Det tror han kan ske i september.

I vilken mån går Polen i Ungerns fotspår?

– Efter en valförlust för några år sedan sade Kaczynski till sina partikamrater: ”Var inte ledsna, snart får vi Budapest i Warszawa”. Han drömmer om att vara som Viktor Orbán, och han härmar mycket av det han gör. Han är också fascinerad av Orbáns effektivitet. Men i flera avseenden går Ungern och Polen inte att jämföra. I Polen är en autentisk folklig aktivitet djupt rotad i vårt medvetande, vilket var tydligt redan under kommunismen. Så även om Kaczynski i dag hämningslöst tar för sig av makt, så är oppositionen ojämförligt starkare än i Ungern. Snart är det presidentval i Polen, där opinionsundersökningarna för första gången på flera år visar att oppositionen kan vinna valet. Det gör Kaczynski aggressiv och nervös.

Hur står sig EU inför utmaningen från den växande nationalismen?

– Unionen bildades till stor del som en reaktion på andra världskriget, i medvetande om att ifall nationalismen än en gång triumferar kommer det att leda till fler katastrofer. Det gick ut på att hitta ett bra svar på nationalismen som tog de egna folkens och staternas oberoende och säkerhet på allvar.

Donald Tusk anser sig som polack ha särskilda skäl att vara besatt av sin egen stats självständighet.

– Vi har berövats detta i århundraden och har det i våra gener. Det finns en ständig oro för att vi ska förlora vårt oberoende. Men med min erfarenhet kan jag säga att det i vår historia aldrig har funnits en bättre garant för nationens självständighet än EU.