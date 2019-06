Drogerna har tagit över semesterparadiset Fiji

Just nu: spara 50%

Det kallas drogernas motorväg, leden i södra Stilla havet som tar båtar med kokain och metamfetamin från USA eller Sydamerika till Australien och Nya Zeeland. Stilla havs-öarna är ett lämpligt stopp på vägen och The Guardian rapporterar om en explosion av kokainbruk på Fiji de senaste åren.

– Dra en direkt linje mellan Bogotá och Canberra så ser du att det går genom öarna, säger Andreas Schloenhardt, professor i straffrätt vid universitetet i Queensland, till tidningen.

I centrum av utvecklingen är Australiens växande droghandel. Landet har högst kokainbruk per capita i världen och där tenderar användare av droger betala mest per gram, skriver The Guardian. Samtidigt producerades 1.379 ton kokain i Colombia förra året, vilket är rekordsiffror och en ökning med 31 procent från 2016.

Trenden speglas i 49-årige Ian Collingwood, som bott i Fiji sedan han var fyra och som varit missbrukare sedan tonåren.

– Under tiden jag spenderat i Fiji har jag sett det hända. På 1980- och 90-talet kände jag folk som rökte en hel del gräs men det var ovanligt och illa ansett. Från 2005 och framåt var det mer och mer metamfetamin och kokain som strömmade in i landet, säger Ian Collingwood till The Guardian.

På stadens gator, säger han, syns drogernas inverkan.

– Jag har sett fruktansvärt våld, jag har en killes käke gå igenom hans ansikte, hål inbrända i någons fötter med en svetsbrännare och jag själv har nästan blivit dödad med hammare och fotogen.

Historiskt har Stilla havet varit en naturlig passage för droghandel, men antal båtar som använder genomfarten har ökat drastiskt de senaste åren, skriver The Guardian.

Flertalet båtar fulla med narkotika har gått på grund på olika stränder i Stilla havet och lokala invånare har upptäckt gömställen under vattnet markerade med Gps-sändare.