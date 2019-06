Drunknad tvååring väcker ny debatt om migranter i USA

Just nu: spara 50%

Under tisdagskvällen publicerades ett tragiskt foto taget på den mexikanska sidan av Rio Grande. En ung far med sin dotter. Båda drunknade. Flickan, som snart skulle fylla två, har försökt ta skydd under pappans t-shirt och lagt sin arm om honom. Båda har sina ansikten i vattnet. Hennes blöja putar i ett par rödrosa byxor.

De kom från El Salvador. Förra veckan nådde familjen den mexikanska staden Matamoros, som gränsar mot Texas. Deras mål var USA. Men den internationella bron var stängd under måndagen, när de planerade att söka asyl. De valde floden. Pappan simmade över med dottern och ställde henne på amerikanska sidan. Han återvände för att hjälpa sin hustru, enligt uppgifter förmedlade i New York Times. Dottern blev rädd och hoppade i efter pappan. Han återvände till henne och stoppade henne under sin t-shirt. De drogs med i det strömma vattnet.

Drunkningsolyckan är den senaste i en rad händelser som väcker liv i debatten om flyktingsströmmen från Centralamerika, och USA:s mottagande av människorna som försöker ta sig in i landet.

I söndags hittade den amerikanska gränspolisen en mamma i 20-årsåldern tillsammans med tre barn. Alla fyra – två var spädbarn – döda. Kropparna låg intill floden Rio Grande i närheten av gränsstaden McAllen i södra Texas. Myndigheter tror att flyktingarna dött av uttorkning på grund av hettan som är ovanligt hög i år. Förra onsdagen var det över 42 grader varmt i området. Staden varnar för att leka eller arbeta utomhus i längre perioder.

Men inte heller inomhus är det säkert. Den 17 juni uppdagades ett flyktingläger för barn i Clint strax sydost om gränsstaden El Paso i Texas. Ett tiotal jurister – några verksamma vid USA:s mest prominenta lärosäten – fick efter en juridisk tvist tillåtelse att besöka gränsstationen i Clint. Inne i lägret fann man över 300 barn, från fem månader till 17 år gamla, merparten från Guatemala, El Salvador och Honduras.

Juristerna chockades över villkoren i lägret. Barnen bor trångt, var smutsiga, hungriga, frusna. De har inte tillgång till tandborste, tandkräm eller tvål. Det stinker i lägret. Enligt vissa intervjuer – juristerna talade med ett 60-tal barn – släcker lägervakterna inte lamporna om natten. Merparten av barnen får två filtar – den amerikanska militärens grova variant – för att slippa sova direkt på cementgolvet. Men vissa tilldelas bara en filt och måste då sova direkt på golvet, om de vill kunna använda sin filt som täcke.

I brist på närvarande vuxna har små barn börjat ta hand om bäbisar, en sådan ställföreträdande förälder är så ung som åtta år. Många barn har smutsiga kläder, samma som de flytt i. Vissa barn har varit i lägret i uppåt en månad, trots att de egentligen bara får vara där i 72 timmar. Detta enligt vittnesmål från juristerna i New York Times och tidskriften New Yorker.

Barnen har skilts från föräldrarna vid gränsen eller kommit ensamma för att söka upp anhöriga i USA. Vissa spädbarn befinner sig tillsammans med sina tonårsföräldrar. Barnen bor i celler. Några berättar för juristerna att de får gå ut varje dag men att de sällan har ork nog att göra det. Flera är eller har varit sjuka i influensa. Löss sprids.

Barnen är hungriga. Vissa vaknar under natten av hunger. De får samma näringsfattiga matpaket varje dag. Havregryn till frukost, nudlar till lunch, upptinad burrito till middag.

Upptäckten av lägret i Clint skedde ett år efter att det uppdagades att amerikanska myndigheter hade börjat dela på barn och föräldrar vid gränsen. Familjedelningarna väckte internationella protester och verkade upphöra. Men fortfarande har amerikanska journalister och jurister begränsad insyn i flyktinglägren och villkoren vid gränsen. Den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez har liknat utrymmena vid koncentrationsläger, vilket väckt protester bland republikaner, som menar att hon förringar Förintelsen. Samma debatt omgärdade fjolårets upptäckt av familjeseparationer.

Det kommer många centralamerikanska flyktingar till USA. Under maj månad nådde 132.887 personer den södra gränsen, en ökning från 99.304 under april. Ibland kommer det enskilda småbarn ensamma: i april hittades en gråtande treåring i ett majsfält med namn och telefonnummer skrivet på sina skor.

När juristerna berättade för amerikanska medier om villkoren i lägret i Clint flyttades 249 stycken barn till andra lokaler i trakten. Men under tisdagen återvände myndigheter med 100 stycken barn till lägret, trots att inga nya resurser tillkommit, enligt i New York Times. På tisdagen stod det klart att chefen för gränsmyndigheten, The Customs and Border Protection agency, kommer att lämna sitt jobb i juli. Det är oklart om det beror på de uppdagade villkoren i lägret, men beskedet kom alltså strax efter att juristerna slagit larm.

I ett telefonsamtal med journalister har personal vid lägren sagt att bilden som återgivits i medierna är överdriven – att barnen har möjlighet att duscha och obegränsat med tilltugg – ”snacks”.

Men det är inte första gången som visselblåsare slår larm. I maj varnade överinspektören vid departementet för inrikes säkerhet om ett överfullt läger för vuxna flyktingar i El Paso, där 900 personer befann sig i lokaler anpassade för 125. I en cell anpassad för 35 personer trängdes 155 personer.

På tisdagskvällen klubbade representanthuset – styrt av Demokraterna – igenom ett stödpaket på 4,5 miljarder dollar som ska gå till humanitärt stöd för flyktingar vid södra gränsen.