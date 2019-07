Dynastin som tar tillbaka makten i Grekland

Precis före solnedgången kliver Dora Bakoyannis ut ur en svart Lexus och promenerar den sista biten upp till kyrkan. Agioi Apostoloi ligger vackert vid ett stup på Kretas nordkust och är inte helt olik kapellet där Meryl Streep sjöng ”The winner takes it all” till sin älskade Pierce Brosnan i ”Mamma Mia”-filmen. Ett femtiotal meter under oss bryts mäktiga vågor mot klippstranden.

Inifrån hörs präster mässa på den bysantinska gammalgrekiska som är kyrkans språk. Denna lördagskväll inleds den ortodoxa högtid som är uppkallad efter apostlarna Petrus och Paulus. Människor kommer och går, tänder ljus, äter en bit bröd och ber en bön.

Folkhopen delar sig när Dora Bakoyannis skrider fram för att delta i högtiden. Hon är huvudet högre än de flesta, inklusive männen, och klädd i en vid, ljus linneklänning. En liten stund stannar hon där inne, intill ärkebiskopen Damaskinos i lång svart skrud. Hon viskar något i biskopens öra och delar ut bröd till några besökare.

Sedan försvinner hon i sin bil.

Dora – så kallas hon av alla greker – har en status i hemlandet som väl kan mätas med Hollywoodstjärnors.

Det beror inte bara på hennes starka utstrålning, kanske inte ens på den makt och den rikedom hon och hennes familj förknippas med. Utan snarare på att hon och hennes familj förkroppsligar Greklands moderna historia, både tragedier och framgångar.

Hembakt bröd delas ut under högtiden som är uppkallad efter apostlarna Petrus och Paulus. Foto: Maro Kouri

Det är detta som gör att släkten Mitsotakis, nu med Dora som överhuvud, så ofta jämförs med klanen Kennedy i USA eller släkten Nehru-Gandhi i Indien.

Eller vad sägs om att Dora Bakoyannis som första kvinna var Atens borgmästare under åren kring OS 2004? Eller att hon senare, under de goda åren före den ekonomiska krisen, var landets utrikesminister och en stark profil i EU?

Och om vi talar om släkten: hennes far Konstantinos Mitsotakis var premiärminister på 1990-talet. I våras valdes hennes son Kostas Bakoyannis med stor majoritet till borgmästare i tremiljonerstaden Aten. Och efter söndagens val blir hennes bror Kyriakos Mitsotakis av allt att döma Greklands nye premiärminister.

Både höger- och vänsterextremism har drabbat klanen Mitsotakis. Under militärdiktaturen 1967–1974 tvingades fadern Konstantinos i exil och Dora fick tillbringa sin ungdom i Paris och i München.

1989 mördades hennes förste make, parlamentarikern Pavlos Bakoyannis, av vänsterterrorister. Det är ett trauma som fortfarande präglar släkten och folkets bild av den. Men det ska vi återkomma till.

Jag har varit försiktig med att ta upp mitt arv. Men nu bryr jag mig inte längre

Förr brukade Dora Bakoyannis vifta bort frågor om sin familj. Nu, när jag talar med henne på en taverna i byn Galatas några kilometer från kyrkan på Kreta, säger hon så här:

– Jag har varit försiktig med att ta upp mitt arv. Men nu bryr jag mig inte längre. Jag skäms inte för att tala om min far och min familj och allt den har gjort för Grekland.

Kyriakos Mitsotakis, Dora Bakoyannis bror (här med frun Mareva), är tippad att bli Greklands nästa premiärminister efter söndagens val. Foto: Kostas Baltas/TT

Men historien börjar egentligen långt tidigare, just här på Kreta. Under sent 1800-tal, när den stora ön ännu var en del av det muslimska osmanska riket, gjorde en ung advokat i staden Chania sig känd som politisk talare och aktivist.

Han hette Eleftherios Venizelos och skulle bli portalgestalten i det självständiga Greklands historia, jämförbar med tyskarnas Otto von Bismarck eller kanske vår egen Gustav Vasa – en person som man måste förhålla sig till vare sig man är för eller emot honom.

Åtta gånger utsågs Venizelos till premiärminister och en gång till president. Under hans styre utkämpade Grekland två krig på Balkan och deltog på de allierades sida i första världskriget. Med införlivandet av Kreta, Makedonien i norr och andra landsdelar ökade landets territorium med 68 procent på kort tid medan befolkningen nästan fördubblades.

I dag är Atens internationella flygplats uppkallad efter Venizelos, liksom gator och torg i snart sagt varje grekisk stad. Hans grav utanför Chania är ett nationalmonument.

Venizelos syster var Dora Bakoyannis farfars mor. På grenarna i släktträdet mellan henne och Venizelos finns tre herrar Mitsotakis – med förnamnen Konstantinos eller Kyriakos – som alla var framträdande i kretensisk och grekisk politik.

– Alla har ju en bakgrund, säger hon. Det är svårt att jämföra med andra, men för mig var det naturligt att familjen fanns i politiken sedan lång tid tillbaka. I det stora huset där jag växte upp kunde man hitta gamla originaldokument på vinden, som avtal med främmande makter. Och jag minns att min farmor brukade säga att hon var morbror Eleftherios favorit.

Dora Bakoyannis är en av Greklands mest kända personer. Nu ställer hon upp i valet i släktens traditionella bas på Kreta. Foto: Maro Kouri

Alla greker håller förstås inte med om att familjen Mitsotakis politiska arv är odelat positivt.

Ny demokrati – det parti som släkten representerar i dag – är Greklands stora borgerliga parti, med flera falanger motsvarande alla de svenska allianspartierna.

Familjepatriarken Konstantinos Mitsotakis, Dora Bakoyannis far, anses på sin tid ha importerat en nyliberal politik av Thatchers och Reagans modell till Grekland. Han är än i dag, två år efter sin död, ett rött skynke för vänstern.

Dagens partiledare Kyriakos Mitsotakis, Doras bror, står för skattesänkningar, privatiseringar och en allmänt liberal dagordning. Han har en modern syn på frågor som homosexuellas rättigheter. Men måste också ta hänsyn till renodlat konservativa, nationalistiska grupperingar inom partiet.

Vi är kretensare och det betyder att vi är liberala. Vi tillhör inte partiets högerfalang

– Kyriakos står i mitten, försäkrar Dora Bakoyannis. Vi är kretensare och det betyder att vi är liberala. Vi tillhör inte partiets högerfalang.

När hon säger kretensare syftar hon på familjens rötter. Själv växte hon ju upp i Aten och Paris. Men nu ställer hon för första gången upp i parlamentsvalet i ett distrikt kring Chania på västra Kreta, ett område där många av tradition röstar socialistiskt.

– Jag vet att många här står till vänster. De är inte våra typiska väljare. Se på de där killarna till exempel, vem hade trott att de skulle komma hit i kväll?

Hon pekar på ett gäng tatuerade och muskulösa unga män runt bordet bredvid. En av dem bekräftar senare att han tänker ge Dora sin röst, för att han ”är trött på lögnaren Tsipras”.

Många väljare på Kreta kom för att möta Dora Bakoyannis på en taverna i byn Galatas. Den anisdoftande spriten raki bjuder valkampanjen på. Foto: Maro Kouri

Alexis Tsipras är den sittande premiärministern, ledare för vänsterpartiet Syriza och Kyriakos Mitsotakis huvudmotståndare i söndagens val. Han kom till makten 2015, framburen av sin obönhörliga kritik mot de åtstramningspaket som EU och internationella långivare tvingade landet till. Dessa i sin tur var en följd av Greklands djupa skuldkris som drabbade landet 2009.

Sedan dess har Tsipras ändå genomfört ett stort antal åtstramningar och landets ekonomi visar tecken på återhämtning. Men för många vanliga greker, som har drabbats av arbetslöshet och sänkta pensioner, är han ändå en svikare och lögnare. I opinionsmätningarna leder Ny demokrati med runt tio procentenheter över Syriza.

– Folk här tenderar att alternera mellan partierna. Jag har prövat socialister och det fungerade inte, så nu testar jag de konservativa. Så resonerar många, säger journalisten Antonis Papagiannidis som jag träffar i Aten. Han har i många år följt klanen Mitsotakis.

– Paradoxalt nog kommer därför en hel del vänsterväljare nu att rösta på Mitsotakis. Där har de dessutom ett namn de känner igen.

Utanför kyrkan på Kretas nordkust väntar lokalbefolkningen på att delta i mässan. Foto: Maro Kouri

Demokratin uppfanns i antikens Grekland, något dagens greker sällan missar att påpeka. Men att makt går i arv låter inte särskilt demokratiskt. Inte heller att en ny regering byter ut i stort sett hela statsapparaten och fördelar jobb bland sina anhängare.

Ändå är det så här det har gått till i Grekland under nästan hela efterkrigstiden. På det sättet liknar landet mer ett utvecklingsland i Afrika eller Asien än sina europeiska grannar.

Familjen Mitsotakis är bara en av flera mäktiga politiska dynastier. Andra är familjen Karamanlis med två premiärministrar och familjen Papandreou med tre. Och alla har de ersatt företrädarnas byråkrater med sina egna när de har kommit till makten. De tillhör alla en avskild, privilegierad elit.

– Mitsotakisfamiljen är så lite folkliga man kan bli. De är rika och mäktiga, men skäms inte för det. De pratar mycket om Kreta men försöker inte prata den lokala dialekten. Det handlar snarare om ett furstligt beteende, säger Antonis Papagiannidis.

I Kyriakos Mitsotakis fall är det inte bara släktbanden som skiljer honom från mannen på gatan. Han har dessutom examina från prestigeuniversiteten Harvard och Stanford i USA och har jobbat för konsultjätten McKinsey & Company i London.

Paradoxalt nog är det denne elitist som nu lovar att göra upp med elitväldet i Grekland. Från och med nu är det kompetens som gäller, säger han, inte politiska kontakter. Han lovar att inte utnämna några släktingar till ministerposter i sin kommande regering.

Alltså inte heller systern Dora.

Medlemmarna i familjen Mitsotakis är vana vid ett liv i strålkastarljuset.

Dora Bakoyannis son, den nyvalde borgmästaren Kostas Bakoyannis, har i många år förekommit flitigt i tabloidpressen på grund av sitt vidlyftiga kärleksliv. Vid 41 års ålder har han fyra barn med tre olika kvinnor.

Brodern Kyriakos Mitsotakis, den trolige nye premiärministern, har å sin sida omgetts av skandalrykten och pekades ut i en mutaffär med den tyska koncernen Siemens för tio år sedan – påståenden han själv förnekar.

Fadern Konstantinos Mitsotakis, den förre premiärministern, är fortfarande hatad av många för sin roll i ett rojalistiskt uppror bland parlamentariker 1965 som skapade politiskt kaos och enligt vissa banade väg för militärkuppen två år senare.

I familjen Katsiferakis taverna i byn Galatas håller Dora Bakoyannis ett informellt valmöte. Foto: Maro Kouri

Men ingen händelse är så etsad i folkminnet som mordet på Doras förste man Pavlos Bakoyannis den 26 september 1989. Han sköts ner av extremvänstergruppen ”Revolutionära organisationen 17 November”, kallad 17N, på väg in till sitt kontor i centrala Aten.

17N var en terrorgrupp eller stadsgerilla av samma typ som den tyska Baader-Meinhof-ligan. Den upplöstes först 2002 efter att ha begått 23 mord och utfört 103 kända brott under mer än 25 år.

Bland gruppens offer fanns grekiska poliser och affärsmän, men även en amerikansk CIA-man och diplomater från Turkiet och Storbritannien. Mordet på Bakoyannis, som var parlamentsledamot för Ny demokrati, upprörde greker från alla politiska läger eftersom han i sin tidigare gärning som journalist modigt stått upp mot militärjuntan.

Mordet utlöste också en våg av sympati för familjen och för Dora Bakoyannis, som kort därefter ställde upp i parlamentsvalet i sin makes gamla distrikt. Det blev början på hennes egen politiska karriär.

Och dådet fortsätter att uppröra, eftersom Dimitris Koufodinas – terroristen som sköt Pavlos Bakoyannis – regelbundet beviljas permission från sitt fängelsestraff. Han ångrar inget, och härom året promenerade han med en grupp anhängare demonstrativt förbi platsen där mordet skedde.

Bild 1 av 3 Brödutdelningen är en viktig del av dagens grekiskortodoxa högtid. Foto: Maro Kouri Bild 2 av 3 Damaskinos, biskopen av Chania i svart huvudbonad, är en av Dora Bakoyannis vänner. Foto: Maro Kouri Bild 3 av 3 Ett hundartal anhängare har kommit för att träffa Dora Bakoyannis denna lördagskväll. Foto: Maro Kouri Bildspel

För mindre än två veckor sedan tog sig en grupp unga vänsterextremister in i den byggnad i Chania där Dora Bakoyannis har sitt kontor. I hissen sprejade de ett budskap:

”Dora, 1989 gjordes bara halva jobbet”.

Jag frågar henne hur hon reagerade på hotet.

– Ja, det var ju förstås chockerande. Men förövarna var unga pojkar på 17 år. Det är ganska extremt att se sådant hat från så unga människor. De var ju inte ens födda när min man mördades. Jag valde ändå att inte polisanmäla eftersom de var så unga.

Mina barn hörde om sin fars död på en radio i skolbussen. Men jag har försökt uppfostra dem att inte hata någon

Själv säger hon att hon alltid har kämpat mot hat i alla former.

– Mordet har förstås alltid varit ett trauma för vår familj. Mina barn hörde om sin fars död på en radio som stod på i skolbussen. Men jag har försökt uppfostra dem att inte hata någon.

Skattesänkningar och ökad säkerhet är Kyriakos Mitsotkis främsta löften inför söndagens val. Foto: Aris Messinis/AFP

I den lilla staden Lavrio utanför Aten har stadens borgerskap klätt upp sig och samlats på utekaféet Roloi alldeles vid båthamnen. Vid niotiden på kvällen, en halvtimme försenad, dyker partiledaren Kyriakos Mitsotakis upp med sitt entourage. Han går runt och skakar händer, klappar barn på huvudet och låter anhängarna ta selfies.

Sedan håller han ett kort tal. Budskapet är detsamma som han varje dag framför på tv: skattesänkningar ska klubbas inom en månad efter regeringsskiftet, säkerheten ska öka på gatorna, fler jobb ska skapas.

Kyriakos utstrålning är inte i närheten av systern Doras. Eller för den delen av premiärminister Tsipras.

Vissa bedömare tror att bristen på karisma rentav kan gynna honom. Folk är trötta på estradören Tsipras och vill ha någon med dokumenterad kompetens. Då skadar det inte att vara lite tråkig om man samtidigt har meriter från Harvard Business School.

Kyriakos Mitsotakis nämner också sin far Konstantinos. Efteråt frågar jag vad familjearvet betyder för honom.

– Jag nämnde min far för att han besökte Lavrio i en valkampanj 1989. Självklart är jag stolt över min familj. Men jag talar om den med självförtroende, inte för att jag behöver göra det. Jag är min egen politiker. Om jag hade sämre självförtroende skulle jag inte behöva tala om min far.

Jag ställer samma fråga till Nancy Konstantopoulou, en småföretagare i 60-årsåldern som har kommit hit för att visa sitt stöd.

– Ja, för inte så länge sedan kände inte så många till Kyriakos som person, de kände bara till namnet. Men han kommer att bli en succé, säger hon.

Jag påpekar att för tio år sedan trodde de flesta att systern Dora var den som skulle bli partiets och landets nästa ledare. Men hon förlorade partiledarkampen klart mot Antonis Samaras.

– Ja, Dora är ju en väldigt skicklig politiker. Hon gjorde ett bra jobb som borgmästare och utrikesminister och jag älskar och respekterar henne, säger Nancy Konstantopoulou.

– Men jag tror ändå inte att Grekland är redo för en kvinna som nationell ledare.

När jag tar upp förlusten i partiledarvalet 2009 märks det att den ännu svider för Dora Bakoyannis.

– Jag gjorde ett stort misstag när jag ställde upp mot Samaras. Jag underskattade könsfaktorn. Tyvärr är det fortfarande många som inte kan tänka sig en kvinnlig ledare, säger hon.

Nästa generation. Dora Bakoyannis gratulerar sonen Kostas till segern i första valomgången i Atens borgmästarval i maj. Foto: Dimitris Lampropoulos/TT

Andra, som journalisten Antonis Papagiannidis, menar att Doras stora misstag var att hon tog segern för given. Hon ansträngde sig inte, utan litade på att hennes folkliga popularitet skulle räcka hela vägen fram.

Hur det än var med den saken resulterade förlusten i en politisk ökenvandring för Dora Bakoyannis. Hon kom snabbt på kant med den nye partiledaren och uteslöts ur partiet efter att hon röstat mot partilinjen för ett av EU:s åtstramningsprogram.

Ett försök att bilda ett eget parti blev misslyckat och efter tre år anslöt hon sig åter till Ny demokrati.

I dag stöder Dora Bakoyannis lojalt sin brors kandidatur till premiärministerposten. Hon vägrar säga ett ont ord om honom. Men elaka tungor hävdar att syskonen egentligen står långt ifrån varandra politiskt.

– Vi är nära varandra som syskon men har haft våra meningsskiljaktigheter, sa Kyriakos Mitsotakis härom året till Financial Times.

Rötterna på Kreta är något som maktfamiljen gärna framhåller. Foto: Maro Kouri

Andra rykten säger att Dora övervägde att ännu en gång ställa upp i partiledarvalet 2015, men avstod i sista stund när det visade sig att brodern var kandidat. Hon avstod sedan från att stödja honom öppet.

Detta är inget hon vill kommentera i dag, men många tror att hon helst hade sett en annan partiledare som inte kom från familjen. Detta skulle nämligen – enligt en konspiratorisk teori – kunna bereda vägen för nästa generation i dynastin vid ett senare tillfälle, nämligen sonen Kostas Bakoyannis.

I september tillträder han som borgmästare. Själv säger Kostas Bakoyannis i dag att han vill koncentrera sig på lokalpolitiken i Aten och inte har några ambitioner på nationell nivå.

– Visst är jag väldigt stolt över honom. Men jag tror honom när han säger att lokalpolitiken passar honom bäst. Där är man så mycket närmare folket, säger Dora Bakoyannis.

– Det måste verka underligt för dig som utomstående att alla i en familj är inblandade i politiken på så hög nivå. Men du ska veta att som medlem i en släkt som vår måste man alltid bevisa sitt värde dubbelt så mycket som andra.

En viktig del av Dora Bakoyannis valkampanj är på sociala medier. Foto: Maro Kouri

Inte så många tror på försäkringarna att Doras son kommer att stanna i lokalpolitiken. Alla vet att borgmästarrollen i Aten traditionellt har varit en språngbräda till högre uppgifter.

Journalisten Antonis Papagiannidis är övertygad om att Kostas Bakoyannis går en lysande framtid till mötes. Han pekar på hans mod och viljan att sträcka ut handen till motståndare.

– Under valkampanjen sa Kostas att han hoppas att hans son en dag ska dricka kaffe med sonen till terroristen Koufodinas. Det innebär en stor politisk risk att säga något sådant.

Men det säger alltså den man som fick höra om mordet på sin far i skolbussen när han var tio år gammal, om den man som avlossade de dödande skotten.

– Kom tillbaka om några år så ska du se att Kostas har skaffat sig en stark position. Han har större utstrålning än sin morbror Kyriakos och är mycket mer lovande som politiker.

Än är dynastiernas tid inte över i Grekland.